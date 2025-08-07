Cổ động viên Tottenham rơi nước mắt trong ngày chia tay Son Heung-min

Cầu thủ 33 tuổi người Hàn Quốc Son Heung-min không thể nghĩ chuyến đi sang tận bên kia bờ Đại Tây dương giai đoạn cuối sự nghiệp lại biến anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử giải nhà nghề Mỹ (MLS).

Son Heung-min, chân sút vĩ đại trong top 5 của Tottenham

Tottenham xác nhận thương vụ chuyển nhượng Son Heung-min sang Los Angeles FC với mức phí trên 20 triệu bảng tối 6-8 thông qua đoạn video dài chia sẻ những tâm sự đầy xúc động của ngôi sao người Hàn Quốc.



Son Heung-min rơi nước mắt trong clip chia sẻ với cổ động viên Tottenham

Trong clip video, cựu đội trưởng "Gà trống" chia sẻ đầy cảm xúc: "Các cổ động viên thân mến, mỗi lần tôi ăn mừng bàn thắng là tôi lưu giữ hình ảnh của mọi người. Đó là khoảnh khắc của tất cả chúng ta. Tôi tạo nên khung hình để không bao giờ quên điều đó".

Trong suốt 10 năm thi đấu cho "Gà trống", Son Heung-min ghi 173 bàn sau 454 lần ra sân, trở thành chân sút vĩ đại thứ năm trong lịch sử CLB. Từ một cầu thủ trẻ rụt rè khi đến từ Leverkusen năm 2015, Son đã vươn mình trở thành biểu tượng toàn cầu, người đội trưởng mẫu mực và là cầu thủ châu Á thành công nhất tại Ngoại hạng Anh.

Son Heung-min ra sân lần sau cùng trong màu áo Tottenham

Anh từng giành "Chiếc giày vàng" Premier League mùa 2021-2022, đoạt giải thưởng "FIFA Puskas" năm 2020 với siêu phẩm bàn thắng vào lưới Burnley, góp công đưa Tottenham vào chung kết Champions League 2019 và đặc biệt là chức vô địch Europa League 2025 – danh hiệu lớn đầu tiên và duy nhất anh giành được trong màu áo Tottenham.

Trong bức thư từ biệt đăng trên trang chủ CLB, Son Heung-min viết: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành đội trưởng Tottenham, nhưng tôi luôn mơ ước làm điều gì đó cho các bạn. Danh hiệu Europa League là thành quả xứng đáng cho tất cả".

Europa League là danh hiệu cao quý nhất trong 10 năm Son khoác áo Tottenham

Tottenham tri ân Son Heung-min

Trang web chính thức của Tottenham đăng tải thông báo dài 419 từ, xác nhận việc thủ quân người Hàn Quốc chính thức ra đi. Chủ tịch Daniel Levy dành những lời tri ân sâu sắc cho người đội trưởng mẫu mực: "Sonny là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB. Không chỉ tài năng, anh còn là người truyền cảm hứng và là tấm gương sáng cho cả trong lẫn ngoài sân cỏ".

Đồng đội công kênh Son Heung-min ngày chia tay

"Trong thời gian ở câu lạc bộ, Sonny dẫn dắt tuyển Hàn Quốc giành chiến thắng tại Á vận hội năm 2018 và 9 lần được vinh danh là "Cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất châu Á". Thành tựu lớn nhất của Sonny khi dẫn dắt câu lạc bộ đến vinh quang tại UEFA Europa League và trở thành một trong 13 đội trưởng trong lịch sử Tottenham nâng cao một danh hiệu lớn" - chủ tịch Daniel Levy chia sẻ.

Son Heung-min chia tay Tottenham sau 10 năm

Trong cuộc phỏng vấn cuối cùng tại Spurs, Son Heung-min nghẹn ngào nhớ lại ngày đầu đến Anh khi còn không nói được ngôn ngữ xứ sương mù và cảm thấy rất lạc lõng. "Tôi đã đưa ra một quyết định dũng cảm khi chọn Ngoại hạng Anh. Mười năm sau, tôi rời đi với tư cách người đàn ông trưởng thành, đầy tự hào".

Son Heung-min theo dõi trận đấu giữa đội bóng mới LA FC và Tigres

Tuần trước, Son Heung-min đã bật khóc trong buổi họp báo tại quê nhà Hàn Quốc khi xác nhận sẽ rời Tottenham. Anh khẳng định đây là quyết định khó khăn nhất sự nghiệp nhưng cảm ơn CLB vì đã tôn trọng lựa chọn của mình.