Pháp luật

Cô gái 19 tuổi bị nhóm người lao vào đánh đến vỡ mũ bảo hiểm

Ninh Cơ

(NLĐO)- Được rủ xuống nhà nói chuyện, cô gái 19 tuổi bất ngờ bị nhóm người lao vào hành hung, dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào người khiến chiếc mũ bị vỡ.

Ngày 5-9, Công an phường Kim Liên (Hà Nội) đang khẩn trương điều tra, triệu tập những người liên quan vụ cô gái bị hành hung tại vỉa hè phố Tam Khương (phường Kim Liên) đêm 31-8.

Điều tra vụ cô gái 19 tuổi bị đánh vỡ mũ bảo hiểm tại Hà Nội - Ảnh 1.

Cô gái bị thương sau vụ việc. Ảnh: N.V.

Trước đó, Công an phường Kim Liên, Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị L.D.A (SN 2006, trú tại Hà Nội) với nội dung, khoảng 23 giờ 45 phút ngày 31-8, chị nhận được cuộc gọi của một người bạn, rủ xuống dưới nhà để "nói chuyện". 

TIN LIÊN QUAN

Tin tưởng bạn bè, cô gái 19 tuổi đi bộ đến khu vực trước số nhà 44 phố Tam Khương thì bất ngờ bị nhóm người lao vào đánh.

Nhóm đối tượng không chỉ dùng tay chân mà còn dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào người nạn nhân, khiến chiếc mũ vỡ. Điện thoại cô đang cầm cũng bị hỏng nặng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chị A. đã đến Công an phường Kim Liên trình báo.

Cơ quan công an đã tiếp nhận trình báo, tổ chức điều tra, trích xuất camera an ninh, thu giữ tang vật là chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đống Đa.

Công an phường Kim Liên đang tiến hành triệu tập những người liên quan đến vụ việc để điều tra, làm rõ.

4 cô gái bị đánh đập ở Thủ Đức: "Họ truy sát rất dã man"!

4 cô gái bị đánh đập ở Thủ Đức: "Họ truy sát rất dã man"!

(NLĐO) - Bị đánh dã man, nhóm cô gái bỏ chạy thoát thân, riêng chị L. bỏ chạy vào nhà vệ sinh để trốn và van xin nhưng nhóm đối tượng vẫn không tha.

Một cô gái bị đánh dã man

(NLĐ)- Rạng sáng 28-11, trên Quốc lộ 62 đoạn qua địa bàn phường 6, TP Tân An - Long An, khoảng 10 thanh niên mang gậy chạy xe máy đuổi theo một chiếc xe máy khác do một cô gái điều khiển, ngồi phía sau là một thanh niên

4 cô gái bị đánh đập vì không cho nhóm người ở TP Thủ Đức số điện thoại

(NLĐO) - Từ chối cho nhóm thanh niên số điện thoại, 4 cô gái bị tấn công, trong đó có 1 người bị thương nặng được chở đến bệnh viện cấp cứu.

