Cô gái dùng hóa đơn chuyển khoản giả để lừa hàng trăm triệu đồng

Ròng rã 3 năm ngược xuôi các tỉnh phía Bắc, lặn lội sang bên kia biên giới để thu thập thông tin, củng cố chứng cứ, bắt giữ đối tượng, đến thời điểm này, lực lượng phòng chống ma túy Công an Hà Nội mới tạm khép lại được giai đoạn 1 của chuyên án triệt phá đường dây ma túy cực lớn do Nguyễn Lương Dân (SN 1974, trú tại Bắc Giang), Nguyễn Thị Thơm (SN 1979, trú tại Hà Tây) cầm đầu. Đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia này được đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều so với đường dây ma túy do ông trùm Vũ Xuân Trường cầm đầu cũng bị Công an Hà Nội triệt phá cách đây 10 năm.