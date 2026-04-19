Cô gái khiếm thị thắp sáng cuộc đời bằng tiếng hát

Vượt lên nghịch cảnh, cô bé khiếm thị bẩm sinh Nguyễn Diệu Linh đã nỗ lực học nhạc, mang tiếng hát của mình thắp lên ánh sáng hy vọng cho những người đồng cảnh ngộ. Linh cùng một số người bạn thành lập đội tình nguyện để giúp đỡ những bệnh nhi, dạy các em học chữ nổi và những kỹ năng sống để vượt qua khó khăn.

Tuổi thơ thu mình

Sinh ra tại xã Vật Lại - TP Hà Nội (huyện Ba Vì cũ), trong một gia đình nông dân thuần hậu, Diệu Linh là đứa trẻ duy nhất bị khiếm khuyết về thị giác. Bác sĩ chẩn đoán Linh mắc chứng tăng nhãn áp bẩm sinh và y tế không thể can thiệp để cải thiện.

Linh nhớ lại: "Ngày còn nhỏ, em không hề nghĩ mình khác biệt so với mọi người xung quanh. Chỉ đến khi nghe những lời xì xào, những tiếng gọi "con bé mù", khi thì thương hại, lúc thì miệt thị, em mới nhận ra mình khác họ". Lớn lên trong những định kiến, Linh càng thu mình như một cách tự vệ. Từ một cô bé hoạt bát, Linh dần trở nên ít nói cười, không tham gia chơi đùa cùng lũ trẻ trong xóm. Mọi thứ càng trở nên nặng nề hơn khi em thấy bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường, còn mình chỉ quanh quẩn làm bạn với bốn bức tường. Linh đã khóc với bố mẹ khăng khăng đòi đi học. Một thời gian sau, khi bố mẹ bảo sẽ cho em đi học ở Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu ở tận Hà Nội, Linh mới hay họ đã lặn lội dò hỏi từng trường, nhận được bao cái lắc đầu mới tìm được ngôi trường dành cho học sinh khiếm thị. Bố mẹ Linh cũng phải suy nghĩ, đắn đo rất lâu vì trường cách nhà hơn 60 km. Thế nhưng, bằng tình yêu thương, bố mẹ đã dũng cảm buông tay để em có cơ hội được lớn, được trưởng thành.

Lần đầu rời xa gia đình, cô gái nhỏ Diệu Linh mới 7 tuổi, phải tự mình xoay xở mọi thứ. Linh cũng bắt đầu học chữ nổi - một loại chữ đọc bằng xúc giác của người khiếm thị - và kiến thức tiểu học. "Ngày ấy, đêm nào em cũng khóc mà chỉ dám khóc thầm vì sợ các anh chị trong phòng, các thầy cô biết. Lúc ấy, áp lực mọi thứ phải học lại từ đầu, từ sinh hoạt đến học tập, lại chưa quen cuộc sống ở trường nên nỗi nhớ nhà càng tăng thêm" - Linh trải lòng.

Diệu Linh (thứ hai từ trái sang) dạy nấu ăn cho học sinh khiếm thị. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Lan tỏa năng lượng tích cực

Giữa lúc tâm trạng chán chường đó, âm nhạc đến với Diệu Linh qua một lớp học dạy nhạc tại trường. "Em đã từng nghĩ mình là gánh nặng cho gia đình và xã hội, cho đến khi tìm thấy một nguồn ánh sáng mới. Âm nhạc đã thắp lên ánh sáng trong đôi mắt và cả trong trái tim, để nó biết rung lên những nhịp yêu thương với chính bản thân em và những người xung quanh" - Linh chia sẻ.

Ngay từ khoảnh khắc chạm tay vào những phím đàn tam thập lục và ngân lên những giai điệu đầu đời, Linh đã bị cuốn hút, tình yêu với âm nhạc theo đó lớn dần trong em. Linh nhớ mãi cảm giác lần đầu đứng trên sân khấu, tay cầm micro, chân run bần bật… Nhưng điều kỳ diệu là ở đó, Linh không bị phán xét, mà được cổ vũ. Không phải ánh nhìn thương hại, mà là những tràng pháo tay công nhận.

Tốt nghiệp cấp II, vì điều kiện gia đình, Linh vừa làm nhân viên xoa bóp bấm huyệt cổ truyền để lo trang trải cuộc sống vừa học cấp III tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Năm 2020, Linh trở thành sinh viên Khoa Quan hệ Công chúng - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam - với điểm xét học bạ 27/30. Trong môi trường đại học, Linh bắt đầu có cơ hội sử dụng tiếng hát lời ca để lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Không chỉ "chữa lành" cho chính mình, Linh còn mang âm nhạc như một liều thuốc an ủi, xoa dịu những tâm hồn bị tổn thương. Linh mang tiếng hát của mình đi phục vụ những người đồng cảnh ngộ, những bệnh nhi hay người có hoàn cảnh khó khăn. Từ những sân khấu nhỏ ở trường học, đến các sự kiện cộng đồng, các buổi giao lưu, và cả trên kênh YouTube cá nhân, bất kể nơi nào cần, Linh sẽ đến.

Diệu Linh (bìa phải) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người khuyết tật

Ngân vang giai điệu yêu thương

Khát khao phụng sự cộng đồng càng thôi thúc Linh làm nhiều điều hơn thế. Năm 2024, em được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên Khuyết tật Hà Nội - nơi quy tụ các bạn sinh viên cùng cảnh ngộ, cùng nhau học hỏi, chia sẻ và phát triển. Cô chủ nhiệm đầy nghị lực chia sẻ: "Dự án em tâm đắc nhất là phòng chống bạo lực trên cơ sở giới dành cho sinh viên khuyết tật. Tại đây, chúng em tổ chức các lớp kỹ năng, đào tạo tuyên truyền viên, mang kiến thức đến các trường chuyên biệt - nơi các em khuyết tật còn chưa biết cách bảo vệ mình trước những nguy cơ bị xâm hại. Cảm nhận được sự biết ơn và niềm tin từ các em nhỏ, em hiểu mình không chỉ đang sống cho mình, mà còn sống cho rất nhiều người khác".

Cuối năm 2023, Linh cùng một số người bạn thành lập Đội tình nguyện CLB RB (Cộng đồng u nguyên bào võng mạc) - nơi người khiếm thị và không khiếm thị cùng đồng hành. Hoạt động của đội góp phần xóa bỏ định kiến rằng người khuyết tật chỉ là những người luôn cần được hỗ trợ.

Ở đội, Linh cùng các bạn đến với các em nhỏ mắc bệnh u nguyên bào võng mạc, dạy các em chữ nổi, tin học và kỹ năng sống.

Linh tâm niệm: "Em từng nói với các em học sinh khiếm thị rằng, khi đam mê đủ lớn, hoàn cảnh không còn là rào cản mà trở thành điểm tựa để con người vươn lên. Bởi âm nhạc không cần ánh mắt để nhìn, chỉ cần trái tim để cảm - và những trái tim dù khiếm khuyết, vẫn có thể ngân vang giai điệu rực rỡ, yêu thương và đầy nhân ái".

Diệu Linh đoạt giải nhất cuộc thi hát tiếng Anh do TP Hà Nội tổ chức năm 2019

Nhân vật truyền cảm hứng Tấm huy chương vàng tại Hội thi văn nghệ người khuyết tật toàn quốc mà Diệu Linh đạt được năm 2014 không chỉ là một danh hiệu, mà còn là sự ghi nhận xứng đáng từ xã hội và từ chính bản thân em về năng lực của mình. Từ một cô bé tự ti, âm nhạc đã trở thành một liều thuốc "chữa lành" những tổn thương trong quá khứ, khơi dậy sức mạnh tự thân để Linh biết cách yêu thương chính mình. Nguyễn Diệu Linh cũng là một trong số 25 nhân vật truyền cảm hứng được lựa chọn tôn vinh tại chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2025, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngoài ra, Linh còn được Chủ tịch UBND huyện Ba Vì (cũ) tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác tại Hội Người mù huyện giai đoạn 1993 - 2023. Cô bé đầy nghị lực này còn đoạt Giải nhất cuộc thi hát tiếng Anh do TP Hà Nội tổ chức năm 2019; giải ba cuộc thi "Tiếng hát từ trái tim" do Hội Người mù TP Hà Nội tổ chức, giải ba cuộc thi podcast "Ánh Thanh" dành cho người khiếm thị toàn quốc...

