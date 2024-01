Cô gái trẻ liều lĩnh cướp tiệm vàng

Ngày 6-1, Công an huyện Đô Lương, Nghệ An, cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Tiêu Thị Giang (SN 1997, trú tại xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp và cướp tiệm vàng.

Tiêu Thị Giang đeo khẩu trang khi thực hiện hành vi cướp tiệm vàng. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 4-1, Tiêu Thị Giang đi xe máy đến chợ Hải An, thị trấn Đô Lương mua nhẫn mỹ ký màu vàng.

Sau đó, Giang đến hỏi mua vàng tại cửa hàng vàng bạc ở khối 3, thị trấn Đô Lương. Lợi dụng sự chủ quan của nhân viên bán hàng, Tiêu Thị Giang đã nhanh tay tráo 2 chiếc nhẫn của cửa hàng bằng nhẫn mỹ ký vừa mua, rồi lấy lí do không mua hàng và rời đi.

Liều lĩnh cướp tiệm vàng giữa ban ngày

Tiếp đó, Giang tiếp tục đi đến một cửa hàng vàng bạc tại khối 6, thị trấn Đô Lương để bán 2 chiếc nhẫn vừa lấy được với giá 12.150.000 đồng. Tuy nhiên, số tiền đó chưa đủ để trả nợ nên Giang tiếp tục yêu cầu nhân viên bán hàng lấy ra 5 nhẫn vàng để xem. Lợi dụng lúc nhân viên mất cảnh giác, Tiêu Thị Giang đã cướp giật số vàng trên và bỏ chạy.

Nhân viên cửa hàng đã hô hoán, đuổi theo đối tượng cướp tiệm vàng nhưng không kịp.

Tiêu Thị Giang tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, Giang đi đến một tiệm vàng khác ở khối 3, thị trấn Đô Lương để bán 3 chiếc nhẫn với số tiền 30.250.000 đồng. Số tiền có được từ bán vàng, Tiêu Thị Giang đã dùng một phần để trả nợ, phần còn lại để tiêu dùng cá nhân.

Tiếp nhận thông tin về vụ cướp tiệm vàng, Công an huyện Đô Lương đã nhanh chóng triển khai lực lượng, truy bắt đối tượng. Đến khoảng 17 giờ ngày 4-1, lực lượng công an đã bắt giữ Tiêu Thị Giang.

Tại cơ quan điều tra, Giang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội cướp tiệm vàng của mình

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.