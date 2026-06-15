Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh doanh

Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam?

H.Tường

Từ năm 2022, Acecook Việt Nam tiếp tục phát triển mô hình tham quan trực tuyến nhằm giúp nhiều người dùng có cơ hội tiếp cận thông tin về quy trình sản xuất hơn

Mì ăn liền được nhiều người lựa chọn nhờ sự tiện lợi. Song, các vấn đề về nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng vẫn là mối quan tâm của không ít người tiêu dùng.

Tại Acecook Việt Nam, việc kiểm soát chất lượng được thực hiện xuyên suốt từ khâu lựa chọn nguyên liệu đầu vào đến kiểm soát thành phẩm. Đây cũng là một trong những nội dung người tiêu dùng có thể "mục sở thị" thông qua chương trình tham quan nhà máy được tổ chức nhiều năm qua.

Kiểm soát chất lượng không chỉ ở nguyên liệu đầu vào

Theo ông Kaneda Hiroki - Tổng giám đốc Công ty Acecook Việt Nam, trước khi tung ra thị trường, mỗi gói mì ăn liền phải trải qua nhiều khâu kiểm tra nghiêm ngặt gồm: kiểm soát nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất và chất lượng đầu ra.

- Ảnh 1.

Quy trình sản xuất những sản phẩm mì ăn liền an toàn an tâm tại Acecook Việt Nam

Các nhà cung cấp nguyên vật liệu được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí như năng lực sản xuất, hệ thống quản lý chất lượng, khả năng truy xuất nguồn gốc và mức độ đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Việc đánh giá và tái đánh giá nhà cung cấp được thực hiện định kỳ nhằm đảm bảo tính ổn định về chất lượng nguyên liệu.

Đặc biệt, các nguyên liệu đều phải tra qua các chỉ tiêu kiểm tra bao gồm cảm quan, hóa lý, vi sinh, dư lượng thuốc trừ sâu... Các tiêu chuẩn này được áp dụng đối với nhiều dòng sản phẩm của Acecook Việt Nam, trong đó có Hảo Hảo.

Điều gì giúp mì Hảo Hảo giữ chất lượng ổn định suốt nhiều năm?

Sau khi đạt yêu cầu đầu vào, nguyên liệu được đưa vào dây chuyền sản xuất theo quy trình khép kín, với hạ tầng nhà xưởng hiện đại, đảm bảo không có côn trùng xâm nhập.

Tại nhà máy, quy trình sản xuất được vận hành với nhiều điểm kiểm soát chất lượng nhằm theo dõi và duy trì sự ổn định của sản phẩm trong suốt quá trình sản xuất. Các thông số kỹ thuật được kiểm tra và ghi nhận theo quy trình vận hành tiêu chuẩn.

- Ảnh 2.

Kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng đảm bảo sản phẩm luôn an toàn đến với người tiêu dùng

Tại Acecook Việt Nam, các dây chuyền đạt mức độ tự động hóa trên 90%, với năng suất trung bình khoảng 600 gói sản phẩm mỗi phút trên một dây chuyền.

Bên cạnh việc kiểm soát trong quá trình sản xuất, thành phẩm còn được lấy mẫu kiểm tra trước khi xuất xưởng nhằm đánh giá các chỉ tiêu chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định.

Đối với các sản phẩm có sản lượng lớn như Hảo Hảo, việc duy trì sự ổn định giữa các lô sản xuất là một trong những yêu cầu quan trọng. Các hoạt động kiểm tra và giám sát được thực hiện xuyên suốt nhằm đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn đã được thiết lập trước khi đưa ra thị trường.

Để quản lý chất lượng sản phẩm, Acecook Việt Nam hiện áp dụng nhiều hệ thống và tiêu chuẩn được công nhận quốc tế như HACCP, ISO, BRCGS Food và IFS Food.

Minh bạch thông tin thông qua hoạt động tham quan nhà máy

Bên cạnh việc công bố thông tin về chất lượng sản phẩm, Acecook Việt Nam duy trì chương trình tham quan nhà máy nhằm giúp người tiêu dùng và các bên liên quan trực tiếp quan sát quy trình sản xuất thực tế.

Mở cửa cho khách tham quan từ năm 2013, chương trình tham quan nhà máy của Acecook Việt Nam đón hơn 10.000 lượt khách mỗi năm.

- Ảnh 3.

Mỗi năm Acecook đón hơn 10.000 lượt khách đến tham quan nhà máy

Tại đây, người tiêu dùng có cơ hội quan sát trực tiếp cách một gói mì được làm ra như thế nào, tìm hiểu về quy trình sản xuất, các công đoạn kiểm soát chất lượng và các chứng nhận chứng chỉ về an toàn thực phẩm.

Từ năm 2022, công ty tiếp tục phát triển mô hình tham quan trực tuyến nhằm giúp nhiều người dùng có cơ hội tiếp cận thông tin về quy trình sản xuất hơn.

Link trải nghiệm: https://thamquanonlineacecookvietnam.vn/

- Ảnh 4.

Giao diện trang tham quan nhà máy Acecook Việt Nam online

Khi người tiêu dùng có cơ hội tự kiểm chứng

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, việc cung cấp thông tin minh bạch và tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất là một trong những cách giúp doanh nghiệp tăng cường đối thoại với người tiêu dùng.

Với Acecook Việt Nam, việc mở cửa nhà máy không nhằm thay đổi quan điểm của người tiêu dùng, mà nhằm tạo cơ hội để họ trực tiếp quan sát, đặt câu hỏi và tự kiểm chứng những thông tin liên quan đến quy trình sản xuất, chất lượng và an toàn thực phẩm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo