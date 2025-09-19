HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Có gì đặc biệt tại Vietnam Phở Festival 2025 diễn ra lần đầu ở Singapore?

Thái Phương

(NLĐO) – Tại lễ hội ở Singapore, người tham dự sẽ thưởng thức những thương hiệu phở nổi tiếng và nhiều món ăn truyền thống Việt Nam do đầu bếp 5 sao thực hiện

Sự kiện Vietnam Phở Festival 2025 do Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore, Báo Tuổi Trẻ và Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) phối hợp với Sở Công thương TP HCM, Ban liên lạc người Việt tại Singapore tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Bộ Ngoại giao và UBND TP HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 10-2025 tại Our Tampines Hub, Singapore.

Đây là thông tin được Ban tổ chức Vietnam Phở Festival 2025 công bố, chiều 19-9, tại TP HCM. Lễ hội được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam - Singapore vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Với thông điệp "Phở - Enjoying together, growing together", Vietnam Phở Festival 2025 mong muốn mời gọi bạn bè quốc tế cùng thưởng thức một món ăn đặc trưng của người Việt, từng được CNN đưa vào danh sách 50 món ăn phải thử trên toàn cầu vào năm 2011, gửi gắm khát vọng kết nối - sẻ chia - đồng hành phát triển của Việt Nam.

Ông Trần Phước Anh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore, cho biết người Việt tại Singapore và bạn bè quốc tế khi nói đến phở đều rất hào hứng. Đặc biệt lễ hội phở Việt Nam - Vietnam Phở Festival - lần đầu tiên tổ chức tại đây kèm các hoạt động bên lề như triển lãm, biểu diễn nghệ thuật… Singapore đón 17 triệu khách quốc tế mỗi năm, là thị trường lớn và trung tâm của khu vực, là dịp để chúng ta kể những câu chuyện văn hoá, lan tỏa lễ hội ra bạn bè thế giới.

Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore: Khám phá ẩm thực Việt đặc sắc - Ảnh 2.

Ông Trần Phước Anh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore phát biểu tại họp báo chiều 19-9

Hoạt động quan trọng bậc nhất của lễ hội là mang đến cho người dân Singapore và du khách cơ hội thưởng thức hương vị phở Việt Nam "chính hiệu". Tại Our Tampines Hub, người tham dự sẽ được dùng phở do những nghệ nhân và đầu bếp hàng đầu đến từ Việt Nam trực tiếp chế biến. Dàn đầu bếp chính của các khách sạn 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group gồm 4 khách sạn Rex Sài Gòn, Majestic Sài Gòn, Grand Sài Gòn, Caravelle Sài Gòn và thương hiệu Phở nhà hàng Golf Thủ Đức cùng thương hiệu phở nổi tiếng như Phở Thìn Bờ Hồ, Phở Ta, Phở Phú Gia, Phở Vượng…

Cơ hội thưởng thức hương vị phở Việt Nam "chính hiệu"

Là đồng trưởng ban tổ chức Vietnam Phở Festival, ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng giám đốc SECC - Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) cho biết Vietnam Phở Festival đã tổ chức rất thành công tại Nhật Bản vào năm 2023 và Hàn Quốc vào năm 2024. Năm nay, ban tổ chức lựa chọn Singapore là điểm đến vì quốc đảo này là một thị trường quan trọng khác của du lịch Việt Nam, cũng như có quan hệ đối ngoại rất sâu sắc.

"Saigontourist Group cử dàn đầu bếp nhiều kinh nghiệm và chuyên nghiệp của 5 khách sạn 5 sao thuộc hệ thống đến ngày hội, với mong muốn giới thiệu đến nước bạn không chỉ vị ngon của những bát phở truyền thống, các món phở hiện đại, được biến tấu với sườn bò và sâm Ngọc Linh. Với sự kỳ công trong sự chế biến và sáng tạo món ăn, thông qua từng bát phở sẽ là những thông điệp mời người dân Singapore đến Việt Nam" – ông Đạt nói.

Vietnam Phở Festival 2025 tại Singapore: Khám phá ẩm thực Việt đặc sắc - Ảnh 3.

Vietnam Phở Festival được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm 2024


Thực hư thông tin giá dịch vụ du lịch “Lô Lô Chải” đắt gấp 3 lần

Thực hư thông tin giá dịch vụ du lịch “Lô Lô Chải” đắt gấp 3 lần

(NLĐO) - Chính quyền địa phương khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về giá dịch vụ du lịch “Lô Lô Chải” đắt gấp 3 lần là thất thiệt.

Rộ thông tin giá dịch vụ ở thôn du lịch nổi tiếng Tuyên Quang "quá chát"

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng giá dịch vụ du lịch tại thôn Lô Lô Chải “đắt gấp 3 lần thực tế”, UBND xã Lũng Cú đã lập đoàn kiểm tra, xác minh.

Hút khách "ngoại" bằng du lịch y tế

5 địa phương trọng điểm là Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa triển khai mô hình du lịch y tế tích hợp bệnh viện - khách sạn - khu nghỉ dưỡng

phở Việt Nam Vietnam Phở Festival 2025 du lịch du lịch TPHCM
