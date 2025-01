Có gì đặc biệt trong "Sóng 25 - Live Concert"

Chương trình "Sóng 25 - Live Concert" với chủ đề "Đỉnh sóng dẫn đầu" bên cạnh MC Trấn Thành quen thuộc còn có sự xuất hiện và dẫn dắt của 4 anh trai: Anh Tú Atus, Dương Domic, HURRYKNG, WEAN.

Sự kết hợp đặc biệt này làm nóng không khí chương trình, tạo nên những màn giao lưu vui nhộn nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp. "Đỉnh sóng dẫn đầu" là hành trình chinh phục những giấc mơ "hoang đường nhất" với những kết quả mà chỉ có dùng từ "Magic - phép mầu" mới có thể hình dung. Nhưng điều cốt lõi tạo nên phép mầu đó lại chính là tinh thần FIRST (Tiên phong - Dám nghĩ - Dám làm), cùng nhau mơ về một giấc mơ lớn hơn.

Chương trình “Sóng 25 - Live Concert” với chủ đề “Đỉnh sóng dẫn đầu” (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Những tiết mục gây chú ý có trong chương trình gồm: "Hào quang" - RHYDER, Dương Domic, Pháp Kiều trình diễn; "Catch Me If You Can" - Quang Hùng MasterD, Nicky, Công Dương, NEGAV, Dương Domic, RHYDER, Pháp Kiều thể hiện; "Kim phút kim giờ" - Isaac, HURRYKNG, HIEUTHUHAI, Pháp Kiều, Negav, Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng trình diễn; "Tình đầu quá chén" - được biến hóa thành nhiều phiên bản: bolero, cha cha cha, phiên bản hùng hồn... qua tài năng ứng biến của NEGAV, Pháp Kiều, Hoàng Hải, Mai Tiến Dũng; "Khát vọng là người Việt" do nghệ sĩ Tùng Dương và dàn anh trai trình diễn.

"Sóng 25 - Live Concert" đã được ghi hình ngày 8-1 và phát sóng đêm giao thừa Tết Ất Tỵ trên kênh HTV2-Vie Channel, Vie Giải Trí, ứng dụng VieON...