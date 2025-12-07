Đám cưới của nhà giàu

Chú rể Dubai đến đón cô dâu nhà tỉ phú

Đám cưới của fashionista Tiên Nguyễn cùng Justin Cohen ngày ngày 7-12 tại TP HCM. Là gia đình nổi tiếng nên như truyền thống thường thấy, hình ảnh đám cưới không để bị lọt ra ngoài.

Tuy nhiên, dàn siêu xe chú rể Dubai sử dụng để đón cô dâu Việt Nam đủ để thu hút sự chú ý. Tiệc cưới của Tiên Nguyễn và Justin có khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng.

Tiên Nguyễn, fashionista nổi tiếng và là con gái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Thủy Tiên.

Tiên Nguyễn được biết đến là biểu tượng của thời trang mà còn là một người phụ nữ độc lập, từng theo học thạc sĩ ngàng quản trị hàng không tại London, hiện đang điều hành một tập đoàn thời trang hàng đầu tại Việt Nam, chuyên phân phối dòng cao cấp.

Là một fashionista, Tiên Nguyễn thường xuyên là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.

Cô dâu cực kỳ xinh đẹp

Sinh ra trong gia đình kiểm soát mạng lưới bán lẻ xa xỉ lớn nhất Việt Nam, cuộc sống của Tiên Nguyễn luôn gắn liền với sự xa hoa tột đỉnh. Cô thường xuyên xuất hiện trên các chuyến du lịch vòng quanh thế giới bằng chuyên cơ riêng, nghỉ dưỡng tại những khách sạn đắt đỏ và sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đáng kinh ngạc. Từ túi xách Hermès, Chanel, đến đồng hồ Rolex, Cartier, mọi món đồ trên người Tiên Nguyễn đều thể hiện đẳng cấp thượng lưu.

Đám cưới môn đăng hộ đối

Nhà trai đến nhà gái

Chồng cô tên Justin Cohen, người Dubai, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng.

Justin Cohen quen biết nhiều sao trong giới showbiz, từng dự tiệc cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, diễn viên Tăng Thanh Hà, Linh Rin, Băng Di. Justin sở hữu học vấn "khủng" với bằng cấp từ BCIT và VFS, nơi anh nhận học bổng toàn phần lên tới 70.000 USD.

Khi học tại VFS, Justin còn là Webmaster và từng giảng dạy cho sinh viên về lập trình web. Tất cả đã chứng minh sự nỗ lực và tài năng của anh.

Trước đám cưới, cặp đôi từng gây chấn động với bộ ảnh cưới được thực hiện tại Two Temple Place – dinh thự cổ ở London từng thuộc về William Waldorf Astor, người giàu nhất thế giới thế kỷ 19.

Tòa nhà được xây dựng từ năm 1895 theo phong cách Tân Gothic, nổi bật với kiến trúc đá Portland, chạm khắc tinh xảo và cầu thang xoắn ốc được xem là kiệt tác của thời đại. Mỗi chi tiết trong công trình đều thể hiện sự xa hoa, tinh tế, phù hợp với phong cách sang trọng mà Tiên Nguyễn theo đuổi.

Không gian này từng được ví như "kho báu" của giới thượng lưu khi nội thất làm từ gỗ gụ Tây Ban Nha, đá cẩm thạch và các tác phẩm điêu khắc mô phỏng nhân vật trong tiểu thuyết Ba chàng lính ngự lâm.

Cặp đôi môn đăng hộ đối

Ngày nay, Two Temple Place là một địa điểm văn hóa nổi tiếng của Anh, thường tổ chức triển lãm và sự kiện nghệ thuật. Giá thuê nơi này cho một buổi chụp có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.