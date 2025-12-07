HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Có gì ở đám cưới con gái tỉ phú mạng lưới hàng xa xỉ lớn nhất Việt Nam, Tiên Nguyễn?

Thùy Trang - Ảnh: FB gia đình nhân vật

(NLĐO)- Ngày 7-12, đám cưới thế kỷ của con gái tỉ phú vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn thu hút sự chú ý.

Đám cưới của nhà giàu

Có gì ở đám cưới con gái tỉ phú kiểm soát mạng lưới bán lẻ tại Việt Nam, Tiên Nguyễn - Ảnh 1.

Chú rể Dubai đến đón cô dâu nhà tỉ phú

Đám cưới của fashionista Tiên Nguyễn cùng Justin Cohen ngày ngày 7-12 tại TP HCM. Là gia đình nổi tiếng nên như truyền thống thường thấy, hình ảnh đám cưới không để bị lọt ra ngoài. 

Tuy nhiên, dàn siêu xe chú rể Dubai sử dụng để đón cô dâu Việt Nam đủ để thu hút sự chú ý. Tiệc cưới của Tiên Nguyễn và Justin có khoảng 1.000 khách mời là doanh nhân, người nổi tiếng.

Tiên Nguyễn, fashionista nổi tiếng và là con gái của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn và diễn viên Thủy Tiên. 

Tiên Nguyễn được biết đến là biểu tượng của thời trang mà còn là một người phụ nữ độc lập, từng theo học thạc sĩ ngàng quản trị hàng không tại London, hiện đang điều hành một tập đoàn thời trang hàng đầu tại Việt Nam, chuyên phân phối dòng cao cấp. 

Là một fashionista, Tiên Nguyễn thường xuyên là khách mời ở các Tuần lễ thời trang lớn như Paris, London Fashion Week, giao lưu các ngôi sao quốc tế.

Có gì ở đám cưới con gái tỉ phú kiểm soát mạng lưới bán lẻ tại Việt Nam, Tiên Nguyễn - Ảnh 2.

Cô dâu cực kỳ xinh đẹp

Sinh ra trong gia đình kiểm soát mạng lưới bán lẻ xa xỉ lớn nhất Việt Nam, cuộc sống của Tiên Nguyễn luôn gắn liền với sự xa hoa tột đỉnh. Cô thường xuyên xuất hiện trên các chuyến du lịch vòng quanh thế giới bằng chuyên cơ riêng, nghỉ dưỡng tại những khách sạn đắt đỏ và sở hữu bộ sưu tập hàng hiệu đáng kinh ngạc. Từ túi xách Hermès, Chanel, đến đồng hồ Rolex, Cartier, mọi món đồ trên người Tiên Nguyễn đều thể hiện đẳng cấp thượng lưu.

Đám cưới môn đăng hộ đối

Có gì ở đám cưới con gái tỉ phú kiểm soát mạng lưới bán lẻ tại Việt Nam, Tiên Nguyễn - Ảnh 3.

Nhà trai đến nhà gái

Chồng cô tên Justin Cohen, người Dubai, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cả hai yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng. 

Justin Cohen quen biết nhiều sao trong giới showbiz, từng dự tiệc cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo, diễn viên Tăng Thanh Hà, Linh Rin, Băng Di. Justin sở hữu học vấn "khủng" với bằng cấp từ BCIT và VFS, nơi anh nhận học bổng toàn phần lên tới 70.000 USD. 

Khi học tại VFS, Justin còn là Webmaster và từng giảng dạy cho sinh viên về lập trình web. Tất cả đã chứng minh sự nỗ lực và tài năng của anh.

Trước đám cưới, cặp đôi từng gây chấn động với bộ ảnh cưới được thực hiện tại Two Temple Place – dinh thự cổ ở London từng thuộc về William Waldorf Astor, người giàu nhất thế giới thế kỷ 19. 

Tòa nhà được xây dựng từ năm 1895 theo phong cách Tân Gothic, nổi bật với kiến trúc đá Portland, chạm khắc tinh xảo và cầu thang xoắn ốc được xem là kiệt tác của thời đại. Mỗi chi tiết trong công trình đều thể hiện sự xa hoa, tinh tế, phù hợp với phong cách sang trọng mà Tiên Nguyễn theo đuổi. 

Không gian này từng được ví như "kho báu" của giới thượng lưu khi nội thất làm từ gỗ gụ Tây Ban Nha, đá cẩm thạch và các tác phẩm điêu khắc mô phỏng nhân vật trong tiểu thuyết Ba chàng lính ngự lâm.

Có gì ở đám cưới con gái tỉ phú kiểm soát mạng lưới bán lẻ tại Việt Nam, Tiên Nguyễn - Ảnh 4.

Cặp đôi môn đăng hộ đối

Ngày nay, Two Temple Place là một địa điểm văn hóa nổi tiếng của Anh, thường tổ chức triển lãm và sự kiện nghệ thuật. Giá thuê nơi này cho một buổi chụp có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Có gì ở đám cưới con gái tỉ phú kiểm soát mạng lưới bán lẻ tại Việt Nam, Tiên Nguyễn - Ảnh 5.

Bộ ảnh cưới của bộ đôi từng gây chấn động

 

Tin liên quan

Chồng sắp cưới của em chồng Tăng Thanh Hà, Tiên Nguyễn là ai?

Chồng sắp cưới của em chồng Tăng Thanh Hà, Tiên Nguyễn là ai?

(NLĐO)- Thông tin con gái tỉ phú Jonathan Hạnh Nguyễn - diễn viên Thủy Tiên, Tiên Nguyễn, chuẩn bị kết hôn thu hút cộng đồng mạng.

Tiên Nguyễn con gái Jonathan Hạnh Nguyễn đám cưới Tiên Nguyễn em dâu Tăng Thanh Hà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo