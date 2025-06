Có gì ở ngoại hành tinh lạnh và cổ xưa nhất từng được chụp ảnh?

Theo Live Science, kính viễn vọng không gian James Webb đã đạt thêm một cột mốc quan trọng nữa khi chụp được hình ảnh trực tiếp của một hành tinh xa xôi, lạnh giá nằm cách chúng ta 60 năm ánh sáng.

Hành tinh này được đặt tên là 14 Herculis c, hay gọi tắt là 14 Her c, quay quanh một ngôi sao giống Mặt Trời trong chòm sao Vũ Tiên (Hercules).

Ngôi sao 14 Herculis (14 Her) và hành tinh 14 Her c màu cam nhạt - Ảnh: NASA/ESA/CSA

Trong bức ảnh mới, hành tinh bí ẩn này xuất hiện như một chấm màu cam mờ nhạt. Màu sắc này là kết quả của nhiệt tỏa ra từ bầu khí quyển, được chuyển thành các sắc thái có thể nhìn thấy được.

Các nhà thiên văn học ước tính 14 Her c hình thành cách đây khoảng 4 tỉ năm và có nhiệt độ khí quyển lạnh giá âm 3 độ C.

Điều này đã biến nó thành hành tinh cổ xưa và giá lạnh nhất mà nhân loại từng chụp ảnh trực tiếp.

Các hành tinh lạnh vốn rất khó chụp, bởi chúng mờ nhạt hơn nhiều so với các hành tinh "địa ngục", vốn thường gần sao mẹ nên nóng và sáng hơn.

14 Her c quay quanh ngôi sao của nó ở khoảng cách khoảng 2,2 tỉ km, xa hơn khoảng 15 lần so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời. Nếu được đặt trong hệ Mặt Trời của chúng ta, nó sẽ nằm giữa Sao Thổ và Sao Thiên Vương.

Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS William Balmer từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), điều đặc biệt nhất về hành tinh này là cách mà nó quay quanh ngôi sao mẹ.

Các nhà khoa học đã nhận diện được 2 hành tinh của hệ 14 Herculis, trong đó 14 Her c và hành tinh còn lại quay quanh sao mẹ với quỹ đạo chéo nhau góc 40 độ, tạo thành một chữ X kỳ lạ.

TS Balmer cho biết bố cục bất thường này có thể là do hành tinh lớn thứ ba bị đẩy ra khỏi hệ thống trong quá khứ, khiến hai hành tinh còn lại rơi vào "cuộc kéo co hành tinh" đầy hỗn loạn do lực hấp dẫn.