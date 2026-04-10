HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cơ hội chọn cổ phiếu tốt, giá hấp dẫn

Sơn Nhung

(NLĐO)- Trong bối cảnh thị trường chứng khoán biến động mạnh, chuyên gia cho rằng đây là cơ hội để nhà đầu tư trung, dài hạn tích lũy cổ phiếu

Tại hội thảo “Nắm bắt cơ hội giữa dòng biến động” do Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam tổ chức chiều 10-4, các chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đang đối mặt nhiều biến số nhưng vẫn mở ra cơ hội đầu tư, đặc biệt trong trung và dài hạn.

Không quá bi quan

Điểm tích cực đáng chú ý là chứng khoán Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, qua đó kỳ vọng thu hút dòng vốn ngoại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, diễn biến địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, khiến thị trường biến động mạnh trong quý I/2026. Theo ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực chứng khoán Dragon Capital, tâm lý nhà đầu tư đã chuyển từ lạc quan sang thận trọng, phòng thủ.

Dù vậy, ông Tuấn cho rằng trong bối cảnh hiện nay, đây lại là cơ hội để nhà đầu tư trung và dài hạn tích lũy cổ phiếu với mức giá hợp lý.

Cơ hội để chọn cổ phiếu tốt và rẻ - Ảnh 1.

Xét về trung hạn, chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn hơn gửi tiết kiệm. Ảnh: Hoàng Triều

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Khối Phân tích Chứng khoán KB Việt Nam, nhận định diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường. Nếu xung đột hạ nhiệt, thị trường có thể chuyển biến tích cực hơn, song vẫn cần theo dõi thêm các động thái cụ thể.

Theo ông Trần Đức Anh, Giám đốc Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường Chứng khoán KB Việt Nam, xung đột địa chính trị tác động đến nhiều biến số như tỉ giá, lạm phát và lãi suất. Tuy nhiên, định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước vẫn theo hướng ổn định, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Cổ phiếu vẫn hấp dẫn

Các chuyên gia cho rằng dù chưa thể xác định đáy thị trường, nhưng xét về trung hạn, chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn hơn gửi tiết kiệm.

Hiện lãi suất huy động phổ biến ở mức 6%-7,5%/năm, cao hơn giai đoạn đáy trước đây nhưng chưa phải mức quá cao. Trong khi đó, định giá cổ phiếu được đánh giá đã về vùng hợp lý, phản ánh sát giá trị doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, qua các chu kỳ tăng – giảm từ năm 2018 đến nay, mặt bằng giá cổ phiếu hiện tại đang ở mức tốt để đầu tư trung và dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lựa chọn đúng ngành, đúng cổ phiếu và đúng thời điểm.

Về nhóm ngành, các chuyên gia đánh giá cao cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng tư nhân lớn, đầu tư mạnh vào công nghệ hoặc các ngân hàng có vốn nhà nước. Nhóm chứng khoán cũng được kỳ vọng hưởng lợi khi thị trường phục hồi và thu hút thêm nhà đầu tư mới sau nâng hạng.

Trong khi đó, bất động sản được đánh giá tích cực nhờ triển vọng kinh doanh cải thiện và mục tiêu tăng trưởng cao hơn so với năm trước.

Talkshow "Nâng hạng thị trường chứng khoán": Thông tin thiết thực

Talkshow “Nâng hạng thị trường chứng khoán”: Thông tin thiết thực

(NLĐO) - Sáng 9-4, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình Talkshow trực tuyến với chủ đề: "Nâng hạng thị trường chứng khoán: Cơ hội thật hay sóng kỳ vọng?"

Talkshow: Nâng hạng thị trường chứng khoán - Cơ hội thật hay sóng kỳ vọng?

(NLĐO) - Chứng khoán Việt Nam vừa đón nhận tin vui nâng hạng từ FTSE Russell. Đâu là cơ hội thực sự cho nhà đầu tư giữa bối cảnh khối ngoại vẫn bán ròng?

HoSE lại nghẽn lệnh, nhà đầu tư bức xúc vì không mua được cổ phiếu rẻ

(NLĐO) - Phiên giao dịch ngày 4-3, thị trường chứng khoán trong nước bất ngờ rớt mạnh, tình trạng nghẽn lệnh trên sàn HoSE xuất hiện sớm, lệnh mua bán không thực hiện được khiến giới đầu tư vô cùng bức xúc

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo