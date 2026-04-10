Cơ hội chọn cổ phiếu tốt, giá hấp dẫn

Tại hội thảo “Nắm bắt cơ hội giữa dòng biến động” do Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam tổ chức chiều 10-4, các chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam đang đối mặt nhiều biến số nhưng vẫn mở ra cơ hội đầu tư, đặc biệt trong trung và dài hạn.

Không quá bi quan

Điểm tích cực đáng chú ý là chứng khoán Việt Nam vừa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp, qua đó kỳ vọng thu hút dòng vốn ngoại trong thời gian tới.

Tuy nhiên, diễn biến địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại Trung Đông, khiến thị trường biến động mạnh trong quý I/2026. Theo ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc Nghiệp vụ cấp cao lĩnh vực chứng khoán Dragon Capital, tâm lý nhà đầu tư đã chuyển từ lạc quan sang thận trọng, phòng thủ.

Dù vậy, ông Tuấn cho rằng trong bối cảnh hiện nay, đây lại là cơ hội để nhà đầu tư trung và dài hạn tích lũy cổ phiếu với mức giá hợp lý.

Xét về trung hạn, chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn hơn gửi tiết kiệm. Ảnh: Hoàng Triều

Ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Khối Phân tích Chứng khoán KB Việt Nam, nhận định diễn biến đàm phán giữa Mỹ và Iran sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm lý thị trường. Nếu xung đột hạ nhiệt, thị trường có thể chuyển biến tích cực hơn, song vẫn cần theo dõi thêm các động thái cụ thể.

Theo ông Trần Đức Anh, Giám đốc Kinh tế vĩ mô và Chiến lược thị trường Chứng khoán KB Việt Nam, xung đột địa chính trị tác động đến nhiều biến số như tỉ giá, lạm phát và lãi suất. Tuy nhiên, định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước vẫn theo hướng ổn định, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.

Cổ phiếu vẫn hấp dẫn

Các chuyên gia cho rằng dù chưa thể xác định đáy thị trường, nhưng xét về trung hạn, chứng khoán vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn hơn gửi tiết kiệm.

Hiện lãi suất huy động phổ biến ở mức 6%-7,5%/năm, cao hơn giai đoạn đáy trước đây nhưng chưa phải mức quá cao. Trong khi đó, định giá cổ phiếu được đánh giá đã về vùng hợp lý, phản ánh sát giá trị doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, qua các chu kỳ tăng – giảm từ năm 2018 đến nay, mặt bằng giá cổ phiếu hiện tại đang ở mức tốt để đầu tư trung và dài hạn. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lựa chọn đúng ngành, đúng cổ phiếu và đúng thời điểm.

Về nhóm ngành, các chuyên gia đánh giá cao cổ phiếu ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng tư nhân lớn, đầu tư mạnh vào công nghệ hoặc các ngân hàng có vốn nhà nước. Nhóm chứng khoán cũng được kỳ vọng hưởng lợi khi thị trường phục hồi và thu hút thêm nhà đầu tư mới sau nâng hạng.

Trong khi đó, bất động sản được đánh giá tích cực nhờ triển vọng kinh doanh cải thiện và mục tiêu tăng trưởng cao hơn so với năm trước.