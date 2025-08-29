Cơ hội cuối vào ĐH-CĐ với lựa chọn thông minh

Trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2025, chiều 28-8, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Cơ hội cuối xét tuyển đại học - cao đẳng (ĐH-CĐ) năm 2025" với sự tham gia của đại diện các trường ĐH, CĐ tại TP HCM.

Còn nhiều chỉ tiêu bổ sung

Tại chương trình, các chuyên gia đã phân tích bức tranh tuyển sinh năm nay, điểm chuẩn của các ngành "hot" cũng như những cơ hội còn lại trong đợt xét tuyển bổ sung.

Theo các chuyên gia, những ngày qua, rất nhiều thí sinh đã trúng tuyển ĐH song không xác nhận nhập học vì không đậu vào nguyện vọng 1 mơ ước. Một số thí sinh trông chờ "tấm vé" xét tuyển bổ sung, số khác lại rẽ hướng sang học CĐ.

ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp - Trường ĐH Tài chính - Marketing, nhận xét bức tranh tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2025 có nhiều điểm nổi bật. Năm nay cả nước có trên 1.160.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT, trong đó 849.544 em đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ trên hệ thống.

Các chuyên gia trao đổi tại chương trình. Ảnh: QUANG LIÊM

Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH dao động 600.000 - 650.000. Điều này có nghĩa sẽ có khoảng 70% thí sinh bước vào ĐH, 30% còn lại lựa chọn hướng đi khác như du học, học nghề, gia nhập thị trường lao động…

ThS Phụng cho rằng năm nay, một số ngành gia tăng đột biến về lượng hồ sơ xét tuyển và điểm chuẩn tăng vọt. Trong đó, nổi bật nhất là nhóm ngành sư phạm với mức điểm chuẩn gần như tuyệt đối, tiếp đến là nhóm ngành ngôn ngữ, truyền thông đa phương tiện,…

"Mức độ cạnh tranh cao tập trung ở những ngành "hot" và trường ĐH tốp đầu. Tuy nhiên, nếu lựa chọn nguyện vọng thông minh, thí sinh vẫn có rất nhiều cơ hội đậu ĐH. Trường hợp không may trượt hết nguyện vọng, thí sinh có thể chờ xét tuyển bổ sung" - ThS Phụng nhận xét.

ThS Bùi Quang Trung, Trưởng Phòng Truyền thông - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết trường đang xét tuyển bổ sung ở 73 ngành đào tạo. Tuy nhiên, những ngành nào đã tuyển đủ chỉ tiêu sớm, trường sẽ không nhận thêm hồ sơ. Trong đó, nhóm ngành sức khỏe có mức điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất. Cụ thể, ngành y khoa và răng - hàm - mặt có mức điểm chuẩn trúng tuyển 20,5 theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, 23 điểm theo phương thức xét tuyển học bạ.

Cũng trong nhóm sức khỏe nhưng một số ngành có điểm "dễ thở" hơn. Chẳng hạn, ngành y học dự phòng, điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật phục hồi chức năng có mức điểm chuẩn là 17 cho phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT và 19 cho phương thức học bạ.

ThS Phụng lưu ý thí sinh rằng mức điểm xét tuyển bổ sung tại các trường ĐH sẽ không giảm. Thí sinh xét tuyển bổ sung phải có điểm thi bằng hoặc cao hơn mức điểm chuẩn mà trường đã công bố. Ngoài ra, chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung cũng sẽ giới hạn hơn so với đợt 1.

"Một số trường chỉ xét tuyển bổ sung ở một số ngành còn thiếu chỉ tiêu, không xét tuyển bổ sung ở tất cả các ngành. Thí sinh cần đọc kỹ những thông tin này trước khi đưa ra quyết định, tránh trường hợp bỏ lỡ những cơ hội trúng tuyển vào ĐH trước đó" - ThS Phụng khuyến cáo.

Tiết kiệm chi phí nhờ học cao đẳng

Giải đáp thắc mắc của thí sinh gửi về chương trình, các chuyên gia giáo dục khẳng định dù trượt nguyện vọng vào ĐH song các em vẫn có nhiều cơ hội học tập khác - như học chương trình liên kết quốc tế, xét tuyển bổ sung hoặc học CĐ.

TS Lê Sĩ Hải, Hiệu trưởng Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn, cho biết mỗi hệ đào tạo đều có thế mạnh riêng, thí sinh lựa chọn phải cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố như ngành học yêu thích, học phí, cơ hội việc làm… "Đã có nhiều thí sinh trúng tuyển trường ĐH tốp đầu, song vì áp lực học phí khiến việc học phải "gãy" giữa chừng. Thí sinh cần lựa chọn nguyện vọng và chương trình đào tạo phù hợp, tránh trường hợp chạy theo xu hướng mà quên mất bản thân mình cần gì" - TS Hải nhấn mạnh.

Các chuyên gia tư vấn tại chương trình. Ảnh: QUANG LIÊM

ThS Trần Quản Quốc, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Nghề TP HCM, hy vọng thí sinh chọn nghề phù hợp với sở thích, năng lực và xu hướng của thị trường lao động, thay vì chỉ chạy theo ngành "hot". Khi đã xác định được đam mê và mục tiêu, các em sẽ học tập tốt hơn và dễ dàng nắm bắt cơ hội việc làm sau khi ra trường.

"Trường CĐ Nghề TP HCM luôn chú trọng đào tạo theo nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp. Chương trình đào tạo được rà soát và cập nhật hằng năm, bảo đảm sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn tay nghề theo yêu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Do đó, tỉ lệ việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp 6 tháng luôn đạt gần 90%" - ThS Quốc thông tin.

Theo ThS Quốc, ngoài đăng ký xét tuyển bổ sung vào ĐH, thí sinh vẫn còn nhiều cơ hội đăng ký vào CĐ với mức xét tuyển "dễ thở" và thời gian tốt nghiệp ngắn. Nhiều ngành nghề được nhà trường hỗ trợ 70% học phí suốt khóa học. "Ưu điểm của việc học CĐ là 70% thời gian đào tạo là thực hành. Vì vậy, đa số sinh viên đều tìm được việc làm phù hợp ngay trong thời gian thực tập tại doanh nghiệp với mức lương hấp dẫn" - ông gợi mở.

ThS Quốc nhận xét xu hướng chọn nghề của thí sinh năm nay có sự dịch chuyển rõ rệt sang các nhóm ngành gắn với công nghệ, dịch vụ và ứng dụng thực tiễn, nhất là công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, du lịch - dịch vụ, nhóm ngành làm đẹp và nhóm ngành sức khỏe. Điều khá bất ngờ là các nghề về công nghệ mới, tự động hóa và ẩm thực được nhiều bạn trẻ quan tâm hơn trước, cho thấy các em đã chú trọng nhiều đến cơ hội việc làm thực tế sau khi tốt nghiệp.

Tạo điều kiện tối đa cho tân sinh viên Là người có nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn hướng nghiệp, TS Lê Sĩ Hải hiểu rõ tâm lý hoang mang, lo lắng của thí sinh và phụ huynh vào thời điểm này. Trả lời câu hỏi của một thí sinh rằng nếu chẳng may trượt nguyện vọng ĐH ngành vi mạch bán dẫn thì nên học gì, TS Hải cho rằng các em hoàn toàn có thể lựa chọn học một ngành trong nhóm ngành này ở hệ CĐ. "Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn có ngành kỹ thuật điện - điện tử, trong ngành này có chuyên ngành vi mạch bán dẫn. Thí sinh có thể rẽ hướng sang học CĐ với nhóm ngành gần giống. Ngoài ra, Trường ĐH Văn Hiến chuẩn bị mở ngành học này. Vì vậy, sau khi hoàn tất chương trình CĐ, sinh viên có thể liên thông lên ĐH đúng ngành" - TS Hải thông tin. Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn vẫn đang xét tuyển ở 18 ngành nghề, trong đó có nhiều ngành "hot". Đối với những sinh viên nhập học trước ngày 30-9, nhà trường sẽ hỗ trợ học bổng, miễn giảm 50% học phí học kỳ I. Ngoài ra, nhà trường còn có 100 suất học bổng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với mức hỗ trợ 30% học phí toàn khóa học. "Nhà trường cam kết không tăng học phí trong suốt quá trình học và sinh viên được hỗ trợ việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp. Nếu xây dựng lộ trình học tập thông minh, trong vòng 4 năm đến 4 năm rưỡi, sinh viên có thể "ẵm" cả 2 bằng tốt nghiệp CĐ và ĐH" - TS Hải nhấn mạnh. Tương tự, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng có những chính sách hỗ trợ tân sinh viên tối đa. "Nhà trường có nhiều câu lạc bộ doanh nghiệp luôn đồng hành, hỗ trợ tân sinh viên (mức học bổng cao nhất khoảng 17 triệu đồng). Trường cam kết không tăng học phí trong suốt quá trình học tập. Chính sách này đã được áp dụng nhiều năm qua" - ThS Bùi Quang Trung nêu rõ. Trường hợp sinh viên gặp khó khăn về vấn đề kinh tế, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ hỗ trợ tìm việc làm thêm; tránh trường hợp bị những đối tượng xấu lừa đảo, bóc lột sức lao động. Nhờ đó, sinh viên có thể bảo đảm được việc học và giảm bớt áp lực kinh tế. ThS Nguyễn Thị Kim Phụng cho hay Trường ĐH Tài chính - Marketing luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp và cựu sinh viên. Mạng lưới cựu sinh viên của trường đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp sinh viên tìm được cơ hội thực tập uy tín và phù hợp. Bên cạnh đó, Trường ĐH Tài chính - Marketing còn thường xuyên tổ chức các buổi workshop, cuộc thi khởi nghiệp, đặc biệt là ngày hội tuyển dụng "siêu khủng" hằng năm, tạo điều kiện cho sinh viên từ năm nhất đến năm cuối tiếp cận trực tiếp với các nhà tuyển dụng hàng đầu.

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank), Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Uniben và các đơn vị hỗ trợ: Trường ĐH Tài chính - Marketing, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường CĐ Bình Minh Sài Gòn, Trường CĐ Nghề TP HCM.



