Cơ hội lớn đến với Di Linh

Hội thảo quốc tế "Chiến lược và tầm nhìn mới cho phát triển cao nguyên Di Linh" do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương vừa tổ chức đã đưa ra nhiều giải pháp biến cao nguyên Di Linh thành một cực tăng trưởng mới trong khu vực.

Hội tụ những thuận lợi hiếm có

Cao nguyên Di Linh được giới hạn từ đèo Bảo Lộc đến chân đèo Prenn. Ông Nguyễn Huy Dũng - Ủy viên chuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - khẳng định nơi đây khí hậu mát, ổn định quanh năm, độ cao trung bình 900-1.000 m, địa hình bằng phẳng, ít rủi ro ngập lụt và tác động của nước biển dâng.

Vùng đất này giàu tiềm năng về năng lượng tái tạo - điện gió, điện mặt trời. Đặt trong bối cảnh điện toán, dữ liệu và năng lượng ngày càng gắn chặt với nhau thì đây là những điều kiện hiếm có ở Việt Nam để đặt trung tâm dữ liệu quy mô lớn và trung tâm điện toán hiệu năng cao.

Trên bình diện thế giới, ông Dũng chỉ ra nhiều khu vực có điều kiện tương đồng với cao nguyên Di Linh đã tận dụng lợi thế tự nhiên, để vươn lên trở thành những trung tâm công nghệ, dữ liệu có ảnh hưởng toàn cầu.

Trong đó có thành phố Bengaluru được mệnh danh là "Thung lũng Silicon" của Ấn Độ, nằm trên cao nguyên Deccan; Quý Châu từ một tỉnh nghèo trở thành "Thủ phủ dữ liệu" của Trung Quốc; Kenya đã vươn lên mạnh mẽ nhờ khoa học - công nghệ với sự hình thành "Silicon Savannah" tại cao nguyên Kenya. Những khu vực này phát triển đột phá nhờ kết hợp tài nguyên tự nhiên với hạ tầng công nghệ, hạ tầng dữ liệu để tạo ra các hệ sinh thái tri thức mạnh mẽ.

"Lâm Đồng hoàn toàn có thể tái lập mô hình này tại cao nguyên Di Linh theo cách phù hợp với đặc thù địa phương, phù hợp bối cảnh Việt Nam, thậm chí tạo ra một phiên bản ưu việt hơn nhờ lợi thế khí hậu, sinh thái, bài học kinh nghiệm thành công từ các khu vực và sự chủ động chuyển đổi của tỉnh" - ông Dũng phân tích rồi cho hay xét về tổng thể, cao nguyên Di Linh có nhiều lợi thế vượt trội trong việc thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu và kinh doanh dịch vụ. Do vậy, Lâm Đồng cần quy hoạch tập trung một số khu vực tại cao nguyên Di Linh để hình thành cụm trung tâm dữ liệu lớn.

GS-TS Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, cho rằng cao nguyên Di Linh cần một hướng đi khác biệt, bền vững. Cụ thể là tập trung vào các thế mạnh đặc thù của mình tại các mảng như chăm sóc sức khỏe - nông nghiệp công nghệ cao - năng lượng xanh - du lịch sinh thái - ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Cao nguyên Di linh trải dài từ chân đèo Prenn đến đèo Bảo Lộc sẽ phát triển mạnh trong những năm tới

Xác định 4 trụ cột

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho rằng tỉnh xác định phát triển trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Theo ông Mười, hội thảo quốc tế này đã làm rõ 4 trụ cột phát triển trọng tâm của cao nguyên Di Linh trong giai đoạn tới gồm: Năng lượng tái tạo và công nghiệp phụ trợ; nông nghiệp xanh, công nghệ cao gắn với phát triển bền vững; phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ và hạ tầng số; phát triển du lịch sinh thái, văn hóa và nghỉ dưỡng chất lượng cao.

Ðể phát triển 4 trụ cột này, tỉnh Lâm Ðồng sẽ khẩn trương tích hợp kết quả hội thảo vào quá trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành liên quan; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư. Tỉnh sẽ phối hợp với Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương để nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách tạo bước đột phá cho cao nguyên Di Linh.

"Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh" - ông Hồ Văn Mười khẳng định.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng - khẳng định tỉnh đang định hướng xây dựng cao nguyên Di Linh trở thành vùng trọng điểm nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, chế biến sâu và kinh tế tuần hoàn.

Trong tầm nhìn dài hạn, tỉnh Lâm Đồng hướng tới hình thành hệ thống đô thị tri thức, nơi hội tụ đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức; trong đó cao nguyên Di Linh là một không gian quan trọng để hiện thực hóa tầm nhìn này.

Cam kết đồng hành Ông Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương - khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tích cực tỉnh Lâm Đồng trong quá trình cụ thể hóa các ý tưởng, hoàn thiện quy hoạch và tổ chức triển khai hiệu quả chiến lược phát triển.



