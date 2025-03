Cơ hội lớn khai thác thương mại quanh metro

Ông DANNY VÕ, cố vấn Đối ngoại Thương mại Quốc tế, Phó Chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài - TP HCM:

Chọn lọc kỹ nhà đầu tư

Tiềm năng phát triển các trung tâm thương mại dọc các tuyến metro rất lớn. Để các trung tâm này phát triển theo đúng tiềm năng vốn có của TP HCM - một siêu đô thị đang phát triển - cần có những đơn vị tổ chức thẩm định các dự án, từ đó chọn lọc những nhà đầu tư có năng lực thật; tránh tình trạng nhà đầu tư "xí phần" rồi sang nhượng dự án.

Ông HOÀNG TÙNG, Chủ tịch F&B Investment & FoodEdu Academy:

Bảo đảm an toàn cho metro

Để phát triển và nhân rộng mô hình kinh doanh bán lẻ theo metro, cơ quan quản lý cần tính toán mật độ phù hợp, tránh thương mại hóa quá nhiều, ảnh hưởng tới cảnh quan của hệ thống đường sắt đô thị.

Đặc biệt, một trong những lưu ý quan trọng nhất là bảo đảm an toàn trong vận hành tuyến metro. Theo đó, những mặt hàng tiện ích nhanh, gọn và an toàn nên ưu tiên triển khai; ngược lại, những quán đồ ăn như lẩu, buffet, đồ nướng… nên cân nhắc. Bên cạnh đó là phải bảo đảm điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm, nếp kinh doanh văn minh…

Kỹ sư cầu đường TRẦN VĂN TƯỜNG:

Cần có quy hoạch tổng thể

Việc khai thác không gian xung quanh metro không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần thu hút hành khách sử dụng metro thông qua các tiện ích như thanh toán, mua sắm, giải trí...

Tại nhiều đô thị trên thế giới, không gian metro được quy hoạch theo từng phân khu, sau đó giao cho tư nhân khai thác. TP HCM cần có một quy hoạch tổng thể do cơ quan chuyên trách như Sở Giao thông Công chánh thực hiện trước tiên. Sau đó, các không gian thương mại tại metro nên được xã hội hóa thông qua hình thức đấu thầu, giúp nhà đầu tư có thể chủ động tính toán phương án kinh doanh hợp lý.

T.Nhân - L.Thúy - N.Quý ghi