Cơ hội nâng tầm công nghiệp hỗ trợ

Nhận định trên được nêu trong báo cáo do Acclime Vietnam phối hợp với BW Industrial công bố.

Lợi thế về chi phí, hạ tầng và vị trí địa lý

Trong nửa đầu năm 2025, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tổng vốn FDI đăng ký trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 21,5 tỉ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Riêng ngành sản xuất thu hút gần 11,97 tỉ USD, chiếm 56,5% tổng vốn đăng ký mới. Con số này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời mở ra dư địa lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT).

Một buổi tọa đàm về phát triển hệ sinh thái và kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Khi các dự án sản xuất quy mô lớn gia tăng, nhu cầu về linh kiện, phụ tùng, chi tiết kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ cũng tăng theo. Đây là cơ hội để DN CNHT trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Việt Nam hiện có nhiều lợi thế cạnh tranh như chi phí sản xuất hợp lý, hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn thiện và vị trí địa lý thuận lợi trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những yếu tố này giúp Việt Nam trở thành lựa chọn chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia đang tìm kiếm điểm đến sản xuất mới trong bối cảnh rủi ro địa chính trị, căng thẳng thương mại và chi phí logistics toàn cầu gia tăng.

Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi các trung tâm truyền thống đã tạo ra "làn sóng" đầu tư mới vào ASEAN, trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Không chỉ dừng ở lắp ráp, nhiều dự án hướng đến sản xuất có hàm lượng kỹ thuật cao, tạo nền tảng để CNHT Việt Nam nâng tầm và tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng lớn hơn.

Vượt khó khăn, quyết tâm phát triển

Tuy nhiên, để trở thành nhà cung cấp tin cậy cho các nhà máy sản xuất mới, DN CNHT trong nước phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc nâng cấp công nghệ, đầu tư máy móc hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế là yêu cầu bắt buộc. Thị trường linh kiện, phụ tùng được dự báo mở rộng mạnh trong năm 2025 và các năm tiếp theo nhưng chỉ những DN đủ năng lực mới có thể tận dụng cơ hội này.

Thực tế cho thấy nhiều DN CNHT Việt Nam vẫn có quy mô nhỏ, công nghệ còn hạn chế và thiếu kết nối bài bản với các DN sản xuất lớn hoặc DN FDI. Áp lực về vốn đầu tư, chi phí nâng cấp kỹ thuật và yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế tiếp tục là rào cản lớn. Bên cạnh đó, dù FDI vào sản xuất tăng mạnh, không phải dự án nào cũng thúc đẩy CNHT nội địa, bởi nhiều DN nước ngoài vẫn ưu tiên nhập khẩu linh kiện từ chuỗi cung ứng toàn cầu sẵn có do lo ngại về chất lượng và tính ổn định của nhà cung cấp trong nước.

Theo bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển CNHT (Sở Công Thương TP HCM), nhiều DN CNHT đang thể hiện quyết tâm lớn khi chủ động học hỏi, đầu tư vào hệ thống sản xuất và quản trị để đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng và hướng tới xuất khẩu. Động lực chính của họ đến từ tinh thần gắn bó với nghề và khát vọng phát triển bền vững.

Để nắm bắt cơ hội, DN cần chuẩn hóa quản trị, minh bạch tài chính, cải thiện quy trình sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ, triển lãm để tìm kiếm đối tác. Bà Oanh cho rằng TP HCM sau khi sáp nhập sẽ có dư địa lớn hơn cho CNHT nhờ lợi thế về cảng biển, logistics, không gian sản xuất và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.