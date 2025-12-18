HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cơ hội nâng tầm công nghiệp hỗ trợ

Bài và ảnh: Vũ Phương

Việt Nam đang dần khẳng định vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu

Nhận định trên được nêu trong báo cáo do Acclime Vietnam phối hợp với BW Industrial công bố.

Lợi thế về chi phí, hạ tầng và vị trí địa lý

Trong nửa đầu năm 2025, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tăng mạnh, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất. Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tổng vốn FDI đăng ký trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 21,5 tỉ USD, tăng 32,6% so với cùng kỳ. Riêng ngành sản xuất thu hút gần 11,97 tỉ USD, chiếm 56,5% tổng vốn đăng ký mới. Con số này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào môi trường đầu tư Việt Nam, đồng thời mở ra dư địa lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT).

Cơ hội nâng tầm công nghiệp hỗ trợ - Ảnh 1.

Một buổi tọa đàm về phát triển hệ sinh thái và kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Khi các dự án sản xuất quy mô lớn gia tăng, nhu cầu về linh kiện, phụ tùng, chi tiết kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ cũng tăng theo. Đây là cơ hội để DN CNHT trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Việt Nam hiện có nhiều lợi thế cạnh tranh như chi phí sản xuất hợp lý, hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn thiện và vị trí địa lý thuận lợi trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những yếu tố này giúp Việt Nam trở thành lựa chọn chiến lược của các tập đoàn đa quốc gia đang tìm kiếm điểm đến sản xuất mới trong bối cảnh rủi ro địa chính trị, căng thẳng thương mại và chi phí logistics toàn cầu gia tăng.

Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng khỏi các trung tâm truyền thống đã tạo ra "làn sóng" đầu tư mới vào ASEAN, trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm sáng. Không chỉ dừng ở lắp ráp, nhiều dự án hướng đến sản xuất có hàm lượng kỹ thuật cao, tạo nền tảng để CNHT Việt Nam nâng tầm và tham gia vào các khâu có giá trị gia tăng lớn hơn.

Vượt khó khăn, quyết tâm phát triển

Tuy nhiên, để trở thành nhà cung cấp tin cậy cho các nhà máy sản xuất mới, DN CNHT trong nước phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc nâng cấp công nghệ, đầu tư máy móc hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế là yêu cầu bắt buộc. Thị trường linh kiện, phụ tùng được dự báo mở rộng mạnh trong năm 2025 và các năm tiếp theo nhưng chỉ những DN đủ năng lực mới có thể tận dụng cơ hội này.

Thực tế cho thấy nhiều DN CNHT Việt Nam vẫn có quy mô nhỏ, công nghệ còn hạn chế và thiếu kết nối bài bản với các DN sản xuất lớn hoặc DN FDI. Áp lực về vốn đầu tư, chi phí nâng cấp kỹ thuật và yêu cầu tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế tiếp tục là rào cản lớn. Bên cạnh đó, dù FDI vào sản xuất tăng mạnh, không phải dự án nào cũng thúc đẩy CNHT nội địa, bởi nhiều DN nước ngoài vẫn ưu tiên nhập khẩu linh kiện từ chuỗi cung ứng toàn cầu sẵn có do lo ngại về chất lượng và tính ổn định của nhà cung cấp trong nước.

Theo bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển CNHT (Sở Công Thương TP HCM), nhiều DN CNHT đang thể hiện quyết tâm lớn khi chủ động học hỏi, đầu tư vào hệ thống sản xuất và quản trị để đáp ứng yêu cầu của chuỗi cung ứng và hướng tới xuất khẩu. Động lực chính của họ đến từ tinh thần gắn bó với nghề và khát vọng phát triển bền vững.

Để nắm bắt cơ hội, DN cần chuẩn hóa quản trị, minh bạch tài chính, cải thiện quy trình sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại như hội chợ, triển lãm để tìm kiếm đối tác. Bà Oanh cho rằng TP HCM sau khi sáp nhập sẽ có dư địa lớn hơn cho CNHT nhờ lợi thế về cảng biển, logistics, không gian sản xuất và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo