Lao động

Cơ hội rộng mở tại thị trường lao động Đức

Huỳnh Như

(NLĐO) - Làm việc tại Đức mang đến mức lương cạnh tranh, phúc lợi toàn diện, cơ hội định cư và đào tạo nghề thực tiễn với thu nhập ổn định cho người lao động

Trong bối cảnh nhiều quốc gia rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực, Đức đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ chính sách cởi mở cùng hàng loạt ưu đãi thiết thực dành cho lao động nước ngoài.

Chính sách cởi mở, cơ hội rộng mở

Không chỉ đảm bảo mức lương cạnh tranh và chế độ phúc lợi toàn diện, Đức còn hỗ trợ người lao động học nghề miễn phí, nhận trợ cấp sinh hoạt trong quá trình đào tạo từ 1.000 – 1.500 euro/tháng (tương đương 31 – 46,5 triệu đồng) và ký hợp đồng chính thức ngay sau khi tốt nghiệp. Ở một số ngành nghề, thu nhập có thể đạt tới 2.300 euro/tháng (khoảng 70 triệu đồng), kèm theo đầy đủ chế độ an sinh – xã hội như công dân bản địa, thậm chí là cơ hội định cư lâu dài.

Cơ hội rộng mở tại thị trường lao động Đức với nhiều chính sách ưu đãi - Ảnh 1.

Người lao động tham khảo thông tin về các ngành nghề đang "khát" nhân lực tại Đức

Một trong những ưu điểm nổi bật là hệ thống đào tạo nghề Berufsausbildung – mô hình "học đi đôi với hành", kết hợp lý thuyết tại trường nghề và thực hành trực tiếp tại doanh nghiệp, bệnh viện hoặc cơ sở sản xuất. Với mô hình này, học viên vừa được đào tạo, vừa có thu nhập hỗ trợ, đồng thời dễ dàng tiếp cận cơ hội việc làm chính thức sau khi hoàn thành chương trình. Nếu duy trì công việc ổn định, họ còn có thể xin định cư lâu dài, mở ra con đường phát triển bền vững cả về nghề nghiệp lẫn cuộc sống.

Cơ hội rộng mở tại thị trường lao động Đức với nhiều chính sách ưu đãi - Ảnh 2.

Thu nhập cạnh tranh cùng cơ hội định cư lâu dài khiến Đức trở thành điểm đến hấp dẫn

Trao đổi tại hội thảo “Hướng nghiệp - Học tập - Việc làm tại Cộng hòa Liên bang Đức”, do Trung tâm Phát triển giáo dục - đào tạo phía Nam Bộ Giáo dục - Đào tạo, phối hợp với doanh nghiệp tổ chức mới đây, bà Bùi Thu Thủy, Đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam), thông tin việc Đức ban hành Bộ luật Công nhận văn bằng đã mở ra cánh cửa lớn cho lao động Việt Nam.

Cụ thể, người lao động đã hoàn thành chương trình đào tạo tối thiểu 2 năm tại các trường đại học, cao đẳng hoặc trung cấp nghề trong nước, có bằng cấp chính quy được nhà nước Việt Nam công nhận và có chuyên ngành tương đương với nghề tại Đức đều có thể nộp đơn xin công nhận. 

"Quy định này không giới hạn quốc tịch hay tình trạng cư trú, giúp lao động Việt Nam dễ dàng tiếp cận thị trường lao động Đức và tiến gần hơn đến "tấm vé vàng" làm việc tại một trong những quốc gia phát triển hàng đầu châu Âu" - bà Thủy nhận xét.

Nhu cầu nhân lực lớn, lao động Việt rộng cửa

Trong số các lĩnh vực đang thiếu hụt nhân lực, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội là nhóm then chốt, đặc biệt là các vị trí y tá, điều dưỡng và nhân viên chăm sóc dài hạn. Đây là những ngành có nhu cầu tuyển dụng ổn định trong nhiều năm tới, do ảnh hưởng trực tiếp từ xu hướng già hóa dân số tại Đức. 

Ngoài ra, các ngành nghề khác như lái xe, nhà hàng – khách sạn, đầu bếp, cơ khí – cắt gọt kim loại, điện dân dụng – điện lạnh, xây dựng, công nghệ ô tô và công nghệ thông tin cũng trong tình trạng khan hiếm lao động. Trong đó, điều dưỡng, xây dựng và dịch vụ nhà hàng – khách sạn là những lựa chọn phổ biến nhất đối với lao động nước ngoài.

Cơ hội rộng mở tại thị trường lao động Đức với nhiều chính sách ưu đãi - Ảnh 3.

Ngành chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội tại Đức đang khát nhân lực, đặc biệt là điều dưỡng

Đại diện một đơn vị cung ứng nhân lực cho biết tình trạng thiếu hụt lao động tại Đức đã trở thành vấn đề nghiêm trọng, tác động sâu rộng tới nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội. Sự khan hiếm này khiến mục tiêu phát triển của chính phủ bị chậm lại, đồng thời gây áp lực lớn cho hệ thống y tế và các ngành dịch vụ thiết yếu. Dù doanh nghiệp Đức đã tăng cường đào tạo trong nước, số lượng ứng viên vẫn không đủ, nhất là lao động tay nghề cao ngành chăm sóc sức khỏe.

Cơ hội rộng mở tại thị trường lao động Đức với nhiều chính sách ưu đãi - Ảnh 4.

Chính sách đãi ngộ tốt giúp lao động Việt Nam yên tâm lập nghiệp tại Đức.

Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Đại diện Hiệp hội dưỡng lão CHLB Đức, cho biết riêng ngành điều dưỡng hiện thiếu hơn 500.000 nhân sự và dự kiến đến năm 2030 cần bổ sung ít nhất 300.000 người. "Đây vừa là thách thức vừa là cơ hội lớn cho lao động quốc tế, trong đó có Việt Nam" - ông kỳ nhận định.

Tính đến cuối năm 2024, khoảng 1.700 lao động Việt Nam đã sang Đức học tập và làm việc. Họ được đảm bảo việc làm ổn định với mức thu nhập cạnh tranh, đồng thời tham gia trọn vẹn hệ thống an sinh xã hội của Đức, bao gồm bảo hiểm y tế bắt buộc, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, chế độ nghỉ phép có lương và các chính sách hỗ trợ gia đình.

Đáng chú ý, theo thống kê mới nhất, riêng trong năm 2024, số hợp đồng đào tạo nghề dành cho lao động nước ngoài tại Đức đã tăng khoảng 17%, trong đó có sự tham gia ngày càng đông đảo của ứng viên đến từ Việt Nam.

    Thông báo