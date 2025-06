Cơ hội thoát hiểm của CLB Bình Định

Đội bóng đất võ luôn trong nhóm cuối bảng xếp hạng từ đầu mùa vì không được đầu tư đầy đủ.

Sau 23 trận đã đấu, Bình Định có cùng 21 điểm với đội đứng cuối bảng xếp hạng. Đoàn quân của HLV Trần Minh Chiến sẽ thoát hiểm nếu giành chiến thắng trong trận đấu bù với Công an Hà Nội trên sân nhà Quy Nhơn lúc 18 giờ ngày 3-6 (FPT Play).

Mùa này, Bình Định không còn sở hữu dàn ngoại binh chất lượng cao như khi đoạt vị trí á quân năm ngoái. Ðược kỳ vọng sẽ giúp hàng tấn công của Bình Ðịnh khởi sắc kể từ lượt về nhưng tiền đạo Jose Paulo mới chỉ ghi được 1 bàn thắng sau 5 trận. Tương tự, hiệu suất ghi bàn của Rivas Gonzalez Rodrigo cũng không cao, với vỏn vẹn 3 bàn sau 12 lần xuất trận.

Nhiều trụ cột đã luống tuổi như: Cao Văn Triền, Mạc Hồng Quân, Phạm Đức Huy, Vũ Minh Tuấn... không bảo đảm thể lực để thi đấu liên tục. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến những trường hợp chấn thương, khiến việc vận hành đấu pháp chiến thuật không trơn tru như ban huấn luyện yêu cầu.

Vì vậy, dù được đá trên sân nhà nhưng thực tế Bình Định không được đánh giá cao so với Công an Hà Nội. Ðội bóng ngành Công an vừa có chiến thắng tưng bừng trước Bình Dương và đang tích điểm tối đa để chen chân vào ba hạng đầu. Ðoàn quân của HLV Polking tạm xếp thứ tư, kém nhóm 3 đội dẫn đầu bảng vỏn vẹn 2 điểm. Công an Hà Nội sẽ vượt qua Thể Công Viettel nếu thắng Bình Định ở trận đấu bù vòng 20. Họ sở hữu hàng tấn công mạnh, trong đó bộ đôi Artur và Alan là những chân sút trong tốp 5 danh sách "Vua phá lưới" V-League mùa này, với 18 bàn ghi cho Công an Hà Nội.

CLB Bình Định có cửa trụ hạng sớm nếu thắng trận đá bù. Ảnh: VPF

Giành chiến thắng trước một đội bóng mạnh đang khát khao có danh hiệu là nhiệm vụ khó với Bình Định. Nhưng trong thế không còn gì để mất, thầy trò ông Chiến sẽ tận dụng mọi lợi thế, thời cơ để có thể trụ hạng thành công. Lấy trọn 3 điểm trước đội khách sẽ giúp đội bóng đất võ thoát khỏi 2 vị trí cuối bảng, thậm chí rộng cửa góp mặt ở sân chơi V-League mùa sau.

Sau khi thay ghế HLV trưởng, Bình Định đã giành được 2 điểm trước các đối thủ mạnh là Thể Công Viettel và Thanh Hóa. Trong 4 vòng đấu vừa qua, đoàn quân HLV Minh Chiến giành được 5 điểm.

Ngoài ra, Công an Hà Nội cũng hao hụt lực lượng khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh chấn thương còn tiền vệ Lê Văn Đô bị treo giò vì thẻ phạt...

Những tuyển thủ quốc gia thuộc biên chế Công an Hà Nội như Quang Hải, Pendant Quang Vinh, thủ thành Nguyễn Filip cũng đã lên tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị thi đấu dịp FIFA Days tháng 6-2025.

Lịch thi đấu dày đặc trong thời gian qua cũng khiến các học trò ông Polking đuối sức. Trong vòng 2 tuần, kể từ trận chung kết lượt về Cúp C1 Đông Nam Á với Buriram United vào ngày 21-5 đến trận đấu bù vòng 20 với Bình Định vào ngày 3-6, Công an Hà Nội phải liên tục di chuyển và căng sức đá 4 trận.