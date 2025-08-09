HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Cơ hội xem miễn phí concert "Sao nhập ngũ" tại TP HCM

Yến Anh

(NLĐO)- Concert "Sao nhập ngũ" với loạt sao hứa hẹn sẽ đem đến những cảm xúc bùng nổ, khơi gợi lòng tự hào dân tộc.

Concert "Sao nhập ngũ" diễn ra vào tối ngày 24-8-2025 tại Công viên Sáng tạo, TP HCM như một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm đại lễ 80 năm Quốc khánh 2-9.

Cơ hội xem miễn phí concert "Sao nhập ngũ" tại TP HCM- Ảnh 1.

Các nghệ sĩ có mặt trong concert "Sao nhập ngũ"

Chương trình có sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ trẻ tài năng như Hòa Minzy, Soobin, Hương Giang, Trúc Nhân, Jun Phạm, Duy Khánh, Chi Pu, Thanh Duy, Tăng Phúc, Double 2T, Pháo, Dương Hoàng Yến, Trang Pháp, Bùi Công Nam, Ninh Dương Lan Ngọc, Huỳnh Lập...

Buổi hoà nhạc "All Stars" hứa hẹn sẽ đem đến những cảm xúc bùng nổ, khơi gợi lòng tự hào dân tộc thông qua một buổi "kể chuyện âm nhạc" có kết cấu chặt chẽ, giao hoà những "bản hit" đình đám đương thời với những "ca khúc bất hủ" được làm mới theo phong cách hiện đại do Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn và SlimV là giám đốc âm nhạc.

Cơ hội xem miễn phí concert "Sao nhập ngũ" tại TP HCM- Ảnh 2.

Chương trình quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng

Hàng ngàn vé concert "All Stars" thuộc nhiều hạng vé như Việt Bắc, Plâyme 2, Khe Sanh 2, Trị Thiên 1, Phai Khắt 2... sẽ được trao tặng ngẫu nhiên cho các khán giả đăng ký mới các gói cước TV360 trả trước/trả sau và gói 5G kèm TV360.

Dự án Sao nhập ngũ 2025 được triển khai đặc biệt nhằm kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và 80 năm Quốc khánh 2-9.

Với chủ đề "Khi Tổ quốc gọi tên", chương trình như một lời hiệu triệu mạnh mẽ, đánh thức lòng tự hào và tinh thần yêu nước, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và lên đường bất cứ lúc nào khi Tổ quốc cần.

Đây không chỉ còn là một chương trình truyền hình thực tế, mà hứa hẹn là một dự án lớn lan toả lòng tự hào dân tộc, tôn vinh hình ảnh Bộ đội cụ Hồ bằng nhiều loại hình nghệ thuật. Từ chương trình truyền hình thực tế, trình diễn âm nhạc ngoài trời, MV ca khúc chủ đề, phim tài liệu nghệ thuật và chuỗi sự kiện Fan Meeting.

sao nhập ngũ concert sao nhập ngũ Hòa Minzy
