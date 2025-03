Cơ hội xuất ngoại đóng phim rộng mở

Phim truyền hình "Bác sĩ tha hương" (tựa gốc "Hóa ngoại chi y") đã được chiếu trên kênh K+ từ ngày 8-3. Đây là phim hợp tác giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc), do đạo diễn Liên Sĩ Hàm thực hiện.

Những người tiên phong

"Bác sĩ tha hương" kể câu chuyện về cuộc hành trình của Phạm Văn Ninh (Liên Bỉnh Phát đóng) - một bác sĩ Việt Nam làm việc tại Đài Loan, luôn nỗ lực giúp đỡ người nhập cư. Phim mở ra góc nhìn về những khó khăn của người lao động nhập cư, nơi họ đối mặt nhiều thử thách không chỉ trong nghề nghiệp mà còn những rào cản pháp lý, xã hội.

Để hóa thân trọn vẹn vào vai diễn, Liên Bỉnh Phát đã không ngừng nỗ lực học tiếng Hoa, nghiên cứu các thuật ngữ y khoa chuyên sâu và luyện tập các thao tác y tế. Anh còn tìm hiểu kỹ lưỡng các tình huống phức tạp mà nhân vật của mình phải đối mặt, giúp tạo ra một nhân vật chân thực, cảm xúc.

Liên Bỉnh Phát trong phim “Bác sĩ tha hương”. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

"Ê-kíp phim "Bác sĩ tha hương" từng sang Việt Nam tìm diễn viên nhưng không kiếm được người phù hợp. Tôi nghĩ mình là diễn viên cuối cùng mà họ liên lạc. Lúc đó, ê-kíp đã về lại Đài Loan nên mọi việc gặp gỡ đều diễn ra trên mạng. Sau nhiều lần trao đổi, tôi được họ chọn vào vai nam chính của phim" - Liên Bỉnh Phát nhớ lại.Trước phim này, anh đã tham gia phim Nhật Bản "Come and go", do đạo diễn Lim Kah Wai thực hiện năm 2021.

Ngoài Liên Bỉnh Phát, nữ diễn viên Rima Thanh Vy đã tham gia dự án điện ảnh hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan mang tên "Cô dâu ma". Phim đã đóng máy vào tháng 9-2024, hiện vẫn trong giai đoạn hậu kỳ.

Nữ diễn viên trẻ Hoàng Hà cũng vừa góp mặt trong phim điện ảnh hài lãng mạn hợp tác Hàn - Việt mang tên "Dream of you" (tựa tạm thời). "Dream of you" được quay tại Việt Nam và Hàn Quốc, dự kiến khởi chiếu vào nửa đầu năm 2025. Trong phim, Hoàng Hà diễn cặp cùng mỹ nam điện ảnh Hàn Quốc Lee Kwang-soo.

Trong khi đó, nữ diễn viên Khả Ngân cũng có cơ hội sánh đôi bên tài tử Bollywood Shantanu Maheshwari trong "Love in Vietnam", phim hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ. Phim dự kiến công chiếu vào cuối hè 2025 tại cả Việt Nam, Ấn Độ và thế giới, sau đó sẽ phát trên nền tảng Netflix toàn cầu...

Nhà sản xuất, đạo diễn Hằng Trịnh nhận định: "Trước đây, nhắc đến diễn viên Việt Nam đóng phim nước ngoài, người ta chỉ có thể nhớ tới Ngô Thanh Vân. Song gần đây, nhiều diễn viên như Liên Bỉnh Phát, Rima Thanh Vy… đã góp mặt trong các phim nước ngoài. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy nhiều diễn viên trong nước có đủ năng lực tham gia phim quốc tế".

Hoàn thiện bản thân

Thị trường phim Việt đang phát triển, nhiều cơ hội rộng mở. Diễn viên có cơ hội xuất ngoại đóng phim, phục vụ khán giả không chỉ ở Việt Nam.

"Tôi nghĩ diễn viên Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển ở thị trường phim ảnh quốc tế. Gần đây, điện ảnh Việt dần được chú ý và nhiều diễn viên cũng có cơ hội tham gia các dự án nước ngoài. Điều quan trọng là chúng tôi phải không ngừng trau dồi kỹ năng diễn xuất, ngoại ngữ, cũng như khả năng thích nghi với môi trường làm việc quốc tế" - Liên Bỉnh Phát nhìn nhận.

Theo các nhà chuyên môn, để sẵn sàng nắm bắt cơ hội vươn ra thị trường phim ảnh thế giới, diễn viên Việt Nam cần chuẩn bị nhiều yếu tố. Đó là biết ngoại ngữ, kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp, xây dựng hình ảnh cá nhân, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng mối quan hệ thông qua các liên hoan phim hoặc workshop quốc tế, sẵn sàng thử thách bản thân…

Chẳng hạn, để trở thành "bác sĩ Phạm Văn Ninh", Liên Bỉnh Phát đã sang Đài Loan 1 tháng trước khi phim bấm máy nhằm chuẩn bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho vai diễn. Anh được huấn luyện bởi đội ngũ chuyên gia, bác sĩ. Mỗi ngày ở khách sạn, anh đều luyện tập và đến hẹn thì tới bệnh viện gặp bác sĩ để "ôn bài".

Nữ diễn viên Khả Ngân cho rằng tham gia "Love in Vietnam" là cơ hội nhưng cũng là thách thức vì đây là lần đầu cô góp mặt trong một phim nói tiếng Anh hoàn toàn. Trước đó, cô dành phần lớn thời gian để trau dồi ngoại ngữ, thường xuyên trò chuyện với bạn diễn Shantanu Maheshwari nhằm có sự tương tác tốt nhất.

"Buông bỏ mọi lo toan trong cuộc sống, tôi gần như tập trung toàn bộ tinh thần để nhập vai với mong muốn lan tỏa thông điệp và năng lượng tích cực đến khán giả trong nước và quốc tế về đất nước, con người Việt Nam qua bộ phim này" - Khả Ngân thổ lộ.

Những người trong cuộc cho rằng nếu diễn viên Việt Nam tham gia phim hợp tác đầu tiên đạt hiệu quả tích cực, việc thực hiện những dự án tiếp theo sẽ diễn ra. Khi nhà làm phim nước ngoài biết nhiều hơn về phim Việt, về khả năng của diễn viên trong nước thì việc họ chọn lựa, tuyển dụng diễn viên Việt Nam tham gia dự án của họ không còn là chuyện hiếm hoi.