Có nên xây trước, di dời sau Cư xá Thanh Đa?

Chiều 30-1, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - cùng đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Quới.



Quang cảnh buổi làm việc; Ảnh: PHAN ANH

Một trong những nội dung quan trọng được bàn, cho ý kiến tại buổi làm việc là dự án đầu tư xây dựng cụm 8 chung cư lô số Cư xá Thanh Đa.

Nhiều vướng mắc tại dự án

Báo cáo với đoàn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân nhìn nhận đây là dự án cần triển khai nhanh bởi nhiều lô đã xuống cấp. Dù vậy, việc triển khai đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo kết luận kiểm định của Sở Xây dựng, hai lô IV và VI thuộc cấp D - tình trạng nguy hiểm, cần xử lý khẩn cấp. Sáu lô còn lại (I, II, VIII, IX, X, XI) cũng phải phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở 2023, nhưng chưa thuộc diện di dời khẩn cấp. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân báo cáo tại buổi làm việc; Ảnh: PHAN ANH

Vướng mắc lớn nhất hiện nay liên quan đến 260 căn hộ thuộc sở hữu nhà nước. Qua rà soát, nhiều căn hộ có tình trạng sử dụng không phù hợp hồ sơ pháp lý do mua bán, sang nhượng bằng giấy tay hoặc tự ý chia tách căn hộ, gây khó khăn cho việc xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc thuê lại.

Trong khi đó, chủ đầu tư hiện chưa có sẵn quỹ nhà tái định cư, phương án trước mắt là chi trả tiền tạm cư để người dân tự lo chỗ ở.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, trao đổi cùng lãnh đạo phường Bình Quới tại buổi làm việc; Ảnh: PHAN ANH

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân kiến nghị cho phép xây dựng trước các chung cư mới tại lô IV và VI, sau đó bố trí người dân vào ở rồi mới tiếp tục di dời các lô còn lại, nhằm hạn chế thời gian tạm cư. Tuy nhiên, hiện chưa có ý kiến chuyên môn chính thức về việc cách làm này có ảnh hưởng đến an toàn các lô còn lại hay không.

Trước thực tế trên, UBND phường Bình Quới kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc xử lý các trường hợp nhà thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời có ý kiến chính thức về lộ trình đầu tư, làm rõ việc có thể xây dựng trước lô IV, lô VI hay không, để địa phương có cơ sở thông tin, giải thích và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

3 việc cần làm

Trao đổi về dự án, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết ông đã có một buổi làm việc với phường, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để tháo gỡ.

Trước kiến nghị của một số hộ dân làm "cuốn chiếu" dự án, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nêu quan điểm cá nhân là thực hiện triển khai dự án đồng bộ, tránh kéo dài tình trạng thi công gây ảnh hưởng môi trường sống, giao thông và mỹ quan đô thị trong nhiều năm. Nếu làm "cuốn chiếu", thời gian thi công có thể kéo dài đến 4 năm, gây nhiều hệ lụy.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nêu quan điểm cá nhân nên triển khai đồng bộ dự án Cư xá Thanh Đa; Ảnh: PHAN ANH

Để triển khai đồng bộ, ông Hoàng Nguyên Dinh nhìn nhận có 3 việc. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Thứ hai là trách nhiệm và sự tham gia chủ động của chủ đầu tư. Thứ ba là phải có đầy đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định hiện hành.

Theo đó, giao cho chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập, có chức năng kiểm định, để đánh giá lại chất lượng 6 lô chung cư còn lại. Sở Xây dựng sẽ thẩm định lại và đưa ra kết luận cuối cùng.

Liên quan công tác giải phóng mặt bằng, ông Hoàng Nguyên Dinh thông tin dự án có hơn 900 hộ dân sở hữu tư nhân và hơn 260 căn hộ thuộc sở hữu nhà nước, trong đó đã phát sinh thêm nhiều trường hợp sử dụng thực tế.

Ông Dinh cũng đã chỉ đạo phường khẩn trương thành lập hội đồng để kiểm kê, phối hợp với chủ đầu tư và Sở Xây dựng rà soát pháp lý từng trường hợp cụ thể, làm cơ sở đề xuất giải pháp phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố, cơ quan quản lý và chủ đầu tư đều mong muốn sớm triển khai dự án, nhưng việc thực hiện phải dựa trên kết luận kỹ thuật và căn cứ pháp luật rõ ràng, nhằm tạo sự đồng thuận và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu kết luận buổi làm việc Ảnh: PHAN ANH

Kết luận nội dung trên, ông Võ Văn Minh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương các đầu việc, để sớm có kết luận, giải pháp phù hợp, cũng như thông tin rõ ràng cho người dân, qua đó tạo sự đồng thuận, sớm triển khai dự án.