HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Có nên xây trước, di dời sau Cư xá Thanh Đa?

PHAN ANH

(NLĐO)- Trước góp ý xây dựng trước 2 lô chung cư Cư xá Thanh Đa để hạn chế tạm cư, phường Bình Quới kiến nghị TPHCM sớm có ý kiến để làm cơ sở triển khai

Chiều 30-1, ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM - cùng đoàn công tác của thành phố đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bình Quới.

TPHCM: Có nên xây trước, di dời sau ở Cư xá Thanh Đa? - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc; Ảnh: PHAN ANH

Một trong những nội dung quan trọng được bàn, cho ý kiến tại buổi làm việc là dự án đầu tư xây dựng cụm 8 chung cư lô số Cư xá Thanh Đa.

Nhiều vướng mắc tại dự án

Báo cáo với đoàn, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân nhìn nhận đây là dự án cần triển khai nhanh bởi nhiều lô đã xuống cấp. Dù vậy, việc triển khai đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Theo kết luận kiểm định của Sở Xây dựng, hai lô IV và VI thuộc cấp D - tình trạng nguy hiểm, cần xử lý khẩn cấp. Sáu lô còn lại (I, II, VIII, IX, X, XI) cũng phải phá dỡ theo quy định của Luật Nhà ở 2023, nhưng chưa thuộc diện di dời khẩn cấp. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư.

TPHCM: Có nên xây trước, di dời sau ở Cư xá Thanh Đa? - Ảnh 2.

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Quới Đỗ Thị Minh Quân báo cáo tại buổi làm việc; Ảnh: PHAN ANH

Vướng mắc lớn nhất hiện nay liên quan đến 260 căn hộ thuộc sở hữu nhà nước. Qua rà soát, nhiều căn hộ có tình trạng sử dụng không phù hợp hồ sơ pháp lý do mua bán, sang nhượng bằng giấy tay hoặc tự ý chia tách căn hộ, gây khó khăn cho việc xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hoặc thuê lại.

Trong khi đó, chủ đầu tư hiện chưa có sẵn quỹ nhà tái định cư, phương án trước mắt là chi trả tiền tạm cư để người dân tự lo chỗ ở.

TPHCM: Có nên xây trước, di dời sau ở Cư xá Thanh Đa? - Ảnh 3.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, trao đổi cùng lãnh đạo phường Bình Quới tại buổi làm việc; Ảnh: PHAN ANH

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân kiến nghị cho phép xây dựng trước các chung cư mới tại lô IV và VI, sau đó bố trí người dân vào ở rồi mới tiếp tục di dời các lô còn lại, nhằm hạn chế thời gian tạm cư. Tuy nhiên, hiện chưa có ý kiến chuyên môn chính thức về việc cách làm này có ảnh hưởng đến an toàn các lô còn lại hay không.

Trước thực tế trên, UBND phường Bình Quới kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc xử lý các trường hợp nhà thuộc sở hữu nhà nước; đồng thời có ý kiến chính thức về lộ trình đầu tư, làm rõ việc có thể xây dựng trước lô IV, lô VI hay không, để địa phương có cơ sở thông tin, giải thích và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

3 việc cần làm

Trao đổi về dự án, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết ông đã có một buổi làm việc với phường, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để tháo gỡ.

Trước kiến nghị của một số hộ dân làm "cuốn chiếu" dự án, Phó Chủ tịch UBND TPHCM nêu quan điểm cá nhân là thực hiện triển khai dự án đồng bộ, tránh kéo dài tình trạng thi công gây ảnh hưởng môi trường sống, giao thông và mỹ quan đô thị trong nhiều năm. Nếu làm "cuốn chiếu", thời gian thi công có thể kéo dài đến 4 năm, gây nhiều hệ lụy.

TPHCM: Có nên xây trước, di dời sau ở Cư xá Thanh Đa? - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nêu quan điểm cá nhân nên triển khai đồng bộ dự án Cư xá Thanh Đa; Ảnh: PHAN ANH

Để triển khai đồng bộ, ông Hoàng Nguyên Dinh nhìn nhận có 3 việc. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động. Thứ hai là trách nhiệm và sự tham gia chủ động của chủ đầu tư. Thứ ba là phải có đầy đủ cơ sở pháp lý theo đúng quy định hiện hành.

Theo đó, giao cho chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn độc lập, có chức năng kiểm định, để đánh giá lại chất lượng 6 lô chung cư còn lại. Sở Xây dựng sẽ thẩm định lại và đưa ra kết luận cuối cùng.

Liên quan công tác giải phóng mặt bằng, ông Hoàng Nguyên Dinh thông tin dự án có hơn 900 hộ dân sở hữu tư nhân và hơn 260 căn hộ thuộc sở hữu nhà nước, trong đó đã phát sinh thêm nhiều trường hợp sử dụng thực tế.

 Ông Dinh cũng đã chỉ đạo phường khẩn trương thành lập hội đồng để kiểm kê, phối hợp với chủ đầu tư và Sở Xây dựng rà soát pháp lý từng trường hợp cụ thể, làm cơ sở đề xuất giải pháp phù hợp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định thành phố, cơ quan quản lý và chủ đầu tư đều mong muốn sớm triển khai dự án, nhưng việc thực hiện phải dựa trên kết luận kỹ thuật và căn cứ pháp luật rõ ràng, nhằm tạo sự đồng thuận và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

TPHCM: Có nên xây trước, di dời sau ở Cư xá Thanh Đa? - Ảnh 5.

Ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu kết luận buổi làm việc Ảnh: PHAN ANH

Kết luận nội dung trên, ông Võ Văn Minh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương các đầu việc, để sớm có kết luận, giải pháp phù hợp, cũng như thông tin rõ ràng cho người dân, qua đó tạo sự đồng thuận, sớm triển khai dự án.

Tin liên quan

Đề xuất RESCO không tiếp tục thực hiện dự án cư xá Thanh Đa

Đề xuất RESCO không tiếp tục thực hiện dự án cư xá Thanh Đa

(NLĐO) - Vì đã quá thời hạn theo chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Xây dựng TP HCM khẳng định không có cơ sở để RESCO tiếp tục thực hiện dự án xây dựng cụm 15 chung cư.

Động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư tại Cư xá Thanh Đa

Ngày 26-4-2022, Sở Xây dựng TPHCM và Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa tổ chức Lễ động thổ dự án nhà ở phục vụ tái định cư cho người dân tại các chung cư Lô số Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh.

Cư xá Thanh Đa đến hẹn lại... ngập

Nhiều năm qua, hàng ngàn hộ dân ở cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP HCM vẫn luôn khổ sở vì bị ngập nước. Nhiều dự án chống ngập được triển khai song đến nay vẫn chưa có kết quả

TPHCM chung cư cư xá Thanh Đa phường Bình Quới di dời cư xá Thanh Đa 8 lô chung cư lô số Cư xá Thanh Đa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo