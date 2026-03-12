HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Có phải là bệnh viêm khớp tự phát ở trẻ nhỏ?

L.Anh ghi

Cần chú ý khi trẻ có dấu hiệu đau và sưng khớp, thường gặp ở khớp gối, cổ tay hoặc mắt cá chân.

- Bạn đọc LƯU XUÂN HÀ (ở Đồng Nai) hỏi: "Con trai tôi 10 tuổi, gần đây cháu thường đau khớp gối vào buổi sáng, đi khập khiễng nhưng đến trưa thì giảm. Xin hỏi bác sĩ đây có phải là dấu hiệu của bệnh viêm khớp tự phát ở trẻ nhỏ hay không?"

- BSCKII NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG, Phó Khoa Tim mạch - Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM, trả lời: Trẻ em có thể mắc bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên (Juvenile Idiopathic Arthritis - JIA), một bệnh tự miễn mạn tính gây viêm tại các khớp, dẫn đến đau, sưng và hạn chế vận động. Các triệu chứng của JIA thường xuất hiện âm thầm nên dễ bị bỏ qua. Cần chú ý khi trẻ có dấu hiệu đau và sưng khớp, thường gặp ở khớp gối, cổ tay hoặc mắt cá chân. Các khớp có thể sưng to, nóng hoặc đỏ, cơn đau rõ hơn vào buổi sáng hoặc sau khi nghỉ ngơi lâu. Ngoài ra, trẻ có thể bị cứng khớp khi vừa thức dậy, gặp khó khăn khi vận động, đi khập khiễng, hạn chế tham gia các hoạt động thể chất.

Bên cạnh các triệu chứng tại khớp, một số trẻ còn có biểu hiện toàn thân như sốt cao kéo dài hoặc tái phát, thường vào buổi chiều tối, kèm ban đỏ trên da nhưng không ngứa. Trong một số trường hợp, bệnh còn gây biến chứng ở mắt như viêm màng bồ đào, khiến mắt đỏ, nhạy cảm với ánh sáng và có nguy cơ giảm thị lực nếu không phát hiện sớm.

Phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khi trẻ có dấu hiệu đau, sưng hoặc cứng khớp kéo dài nhiều ngày, sốt tái phát không rõ nguyên nhân kèm đau cơ khớp, đi lại khó khăn, giảm hứng thú với các hoạt động vận động. Việc chẩn đoán sớm đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh và bảo vệ chức năng khớp lâu dài cho trẻ. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo