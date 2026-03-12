Có phải là bệnh viêm khớp tự phát ở trẻ nhỏ?

- Bạn đọc LƯU XUÂN HÀ (ở Đồng Nai) hỏi: "Con trai tôi 10 tuổi, gần đây cháu thường đau khớp gối vào buổi sáng, đi khập khiễng nhưng đến trưa thì giảm. Xin hỏi bác sĩ đây có phải là dấu hiệu của bệnh viêm khớp tự phát ở trẻ nhỏ hay không?"

- BSCKII NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG, Phó Khoa Tim mạch - Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM, trả lời: Trẻ em có thể mắc bệnh viêm khớp tự phát thiếu niên (Juvenile Idiopathic Arthritis - JIA), một bệnh tự miễn mạn tính gây viêm tại các khớp, dẫn đến đau, sưng và hạn chế vận động. Các triệu chứng của JIA thường xuất hiện âm thầm nên dễ bị bỏ qua. Cần chú ý khi trẻ có dấu hiệu đau và sưng khớp, thường gặp ở khớp gối, cổ tay hoặc mắt cá chân. Các khớp có thể sưng to, nóng hoặc đỏ, cơn đau rõ hơn vào buổi sáng hoặc sau khi nghỉ ngơi lâu. Ngoài ra, trẻ có thể bị cứng khớp khi vừa thức dậy, gặp khó khăn khi vận động, đi khập khiễng, hạn chế tham gia các hoạt động thể chất.

Bên cạnh các triệu chứng tại khớp, một số trẻ còn có biểu hiện toàn thân như sốt cao kéo dài hoặc tái phát, thường vào buổi chiều tối, kèm ban đỏ trên da nhưng không ngứa. Trong một số trường hợp, bệnh còn gây biến chứng ở mắt như viêm màng bồ đào, khiến mắt đỏ, nhạy cảm với ánh sáng và có nguy cơ giảm thị lực nếu không phát hiện sớm.

Phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế khi trẻ có dấu hiệu đau, sưng hoặc cứng khớp kéo dài nhiều ngày, sốt tái phát không rõ nguyên nhân kèm đau cơ khớp, đi lại khó khăn, giảm hứng thú với các hoạt động vận động. Việc chẩn đoán sớm đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh và bảo vệ chức năng khớp lâu dài cho trẻ.