Cổ phiếu Bất động sản Điện lực Miền Trung có nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa có văn bản thông báo về nguy cơ hủy niêm yết đối với cổ phiếu LEC của Công ty CP Bất động sản Điện lực Miền Trung (Bất động sản Điện lực Miền Trung- LEC) do cổ phiếu này hiện đang trong diện đình chỉ giao dịch do vi phạm công bố thông tin, kiểm soát do lợi nhuận sau thuế âm, và cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm, ý kiến kiểm toán ngoại trừ, và chậm nộp báo cáo tài chính.

Theo đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 cho thấy công ty lỗ sau thuế và lỗ lũy kế công ty mẹ năm 2024 là 39,92 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31-12-2024 là âm 7,24 tỉ đồng.

Trước đó, HoSE đã có thông báo đình chỉ giao dịch do LEC vi phạm công bố thông tin; bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm trong 2 năm gần nhất; Bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm; Bị cảnh báo do ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023. Cảnh báo do chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023.

Website công ty

Báo báo cáo giải trình của Bất động sản Điện lực Miền Trung, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV/2024 bị lỗ hơn 7,1 tỉ đồng chủ yếu do các nguyên nhân sau:



Doanh thu hợp nhất quý IV/2024 tăng mạnh 148,3% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là do doanh thu từ hoạt động xây lắp trong kỳ tăng dẫn đến lợi nhuận gộp trong quý IV tăng mạnh 122,8% so với quý 4 năm 2023, đạt 8,28 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng khá cao 46,2% so với cùng kỳ và doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ giảm mạnh 89,3% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến lợi nhuận gộp đạt được trong kỳ vẫn chưa đủ để bù đắp chi phí lãi vay và chi phí quản lý trong kỳ.

Bất động sản Điện lực Miền Trung có vốn điều lệ 261 tỉ đồng, lên sàn chứng khoán năm 2017. Công ty có 4 công ty con, công ty liên kết.

Giá cổ phiếu LEC trước khi bị đình chỉ giao dịch là 5.370 đồng/cổ phiếu.