Ngày 6-11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa điều tra, triệt phá đường dây làm giả chứng chỉ hành nghề xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố.

Bị can Vũ Đức Hinh tại Cơ quan điều tra

Theo đó, ngày 31-10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tình Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và một số tỉnh, thành phố.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố 4 bị can gồm Vũ Đức Hinh (SN 1984, trú tại tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội); Hoàng Văn Đô (SN 1983, trú tại phường Cảnh Thụy, tỉnh Bắc Ninh); Lý Văn Tình (SN 1993, trú tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh) cùng về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Lê Công Thọa (SN 1996, trú tại xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, Zalo cá nhân để đăng bán chứng chỉ nghề qua mạng với chi phí từ 1.000.000đ đến 1.500.000đ/chứng chỉ, mỗi chứng chỉ thu lợi từ 200.000đ đến 500.000đ.

Vật chứng của vụ án

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.