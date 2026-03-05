Cơ sở lý luận và thực tiễn cho chiến lược phát triển mới

Sáng 4-3, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030-2130) và tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Ban Chỉ đạo) - chủ trì cuộc làm việc với các tổ biên tập, triển khai các nội dung nhiệm vụ tổng kết.

Đúc rút những bài học mang tính quy luật

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, không chỉ là thành quả, thành tựu mang tính thời gian, mà đó là chiều dài của một hành trình cách mạng đầy hy sinh, gian khổ, sáng tạo và phát triển.

Tổng kết 100 năm nhìn lại toàn bộ chặng đường Đảng lãnh đạo dân tộc: Từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung đến công cuộc đổi mới toàn diện. Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành một quốc gia có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh đánh giá một cách khoa học, toàn diện, khách quan việc hiện thực hóa những định hướng chiến lược của Đảng trong thời kỳ quá độ.

Tổng Bí thư khẳng định hai nội dung tổng kết này gắn bó chặt chẽ với nhau. Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam phải cung cấp cái nhìn lịch sử toàn diện (nhưng không phải là bản rút gọn của Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam), đúc rút được những bài học mang tính quy luật để định hướng lãnh đạo đất nước phát triển trong 100 năm tiếp theo.

Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ giúp đi vào chiều sâu lý luận và thực tiễn của thời kỳ đổi mới; xác định được thời điểm kết thúc thời kỳ quá độ. "Công việc này không chỉ phục vụ yêu cầu kỷ niệm mà quan trọng hơn là chuẩn bị cơ sở lý luận và thực tiễn cho các quyết sách chiến lược trong giai đoạn phát triển mới, hướng tới năm 2045 và xa hơn nữa, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước đến năm 2130" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN

Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo rà soát lại dự thảo, phân công nhiệm vụ theo các nhóm tổng kết, bảo đảm các yêu cầu sau: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; phù hợp với chức năng, năng lực, kinh nghiệm của từng thành viên; tránh chồng chéo, bỏ sót hoặc dàn trải, hình thức. Ban Chỉ đạo phải là trung tâm điều phối, định hướng, kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình tổng kết.

Tổng Bí thư lưu ý cần hoàn thiện đề cương các báo cáo tổng kết; xây dựng các hướng dẫn; xây dựng bộ khung phương pháp luận chung… "Tất cả phải được thể hiện bằng kế hoạch cụ thể, khả thi, có cơ chế kiểm soát tiến độ, đầu ra" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư cho rằng quy chế làm việc là căn cứ quan trọng để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Chỉ đạo và các tổ biên tập, giữa các nhóm tổng kết, giữa Trung ương với địa phương... "Quy chế làm việc phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân" - Tổng Bí thư nói.

Công tác chính trị, tư tưởng phải đi trước, mở đường Cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung "Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng". Thực hiện nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã thực hiện Đề án "Xây dựng Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng" và đã báo cáo, được thông qua tại phiên họp Bộ Chính trị khóa XIII ngày 28-11-2025. Bộ Chính trị giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thiện đề án để trình Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư đề nghị thống nhất quan điểm nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh thì chính trị, tư tưởng và văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa, vững hơn trong bước phát triển mới. Gợi mở một số định hướng trọng tâm, Tổng Bí thư nhấn mạnh về quan điểm, mục tiêu xuyên suốt, công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước, mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy niềm tin của nhân dân làm thước đo; phải thiết kế được cơ chế liên thông; kết quả công tác tư tưởng trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại, xem xét công tác đánh giá cán bộ. Đặc biệt là phải đặt mục tiêu giữ vững định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ đất nước và nâng cao đời sống cho người dân. Tổng Bí thư yêu cầu về tính quy phạm và thực thi cần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ chế tài. Các quy định cụ thể hóa được trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu; quy định rõ những việc bắt buộc phải làm, chế độ thực hiện và có cơ chế phối hợp; dễ lượng hóa, dễ kiểm tra, khắc phục được tình trạng nói không đi đôi với làm. Tổng Bí thư đề nghị phải đổi mới về phương thức học tập và chuyển đổi số. Về đổi mới học tập nghị quyết phải chuyển trọng tâm từ tổ chức học tập sang chuyển hóa thành hành động. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt, phải chịu trách nhiệm về chất lượng quán triệt. Bên cạnh đó, phải khẩn trương hoàn thiện chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số: chuyển từ bị động xử lý sang chủ động nắm bắt, định hướng dẫn dắt tư tưởng; từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục, làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số; chuẩn hóa hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng truyền thông của Đảng. B.Trân



