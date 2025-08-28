Đột kích cơ sở massage có hơn 10 nhân viên sẵn sàng "tới bến"

Ngày 28-8, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết triệt phá tụ điểm mại dâm núp bóng dịch vụ massage tại cơ sở massage Dương Hồng (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Nhân viên cơ sở massage. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo đó, tối 27-8, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích cơ sở massage Dương Hồng (tại xã Vạn Tường) do Hoàng Văn Nam (45 tuổi, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Hà Tĩnh) làm chủ; Nguyễn Thị Sữu (40 tuổi, trú tại xã Thạch Lạc, tỉnh Hà Tĩnh) làm quản lý và 11 nhân viên nữ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi đột kích cơ sở massage. Video Công an tỉnh Quảng Ngãi

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, hoạt động mại dâm tại cơ sở này được tổ chức rất tinh vi, kín kẽ. Để che giấu hành vi, các đối tượng lợi dụng danh nghĩa dịch vụ massage, tổ chức khép kín, khóa nhiều lớp cửa đề phòng lực lượng chức năng kiểm tra…

Cơ sở massage Dương Hồng. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Công an đưa những người liên quan về trụ sở làm việc. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Đặc biệt, quản lý đã thông đồng, cho phép nhân viên nữ thỏa thuận bán dâm với khách, sau đó trực tiếp ăn chia lợi nhuận từ số tiền mua bán dâm. Mỗi lần giao dịch, nhân viên nữ chỉ được giữ lại một phần, còn lại phải nộp lại cho quản lý để chia cho chủ cơ sở, hình thành đường dây hoạt động có tổ chức, chặt chẽ. Tất cả những nhân viên nữ tại cơ sở đều sẵn sàng phục vụ khách khi khách có nhu cầu mua dâm.

Lực lượng Cảnh sát hình sự đã bí mật theo dõi, thu thập chứng cứ và bất ngờ đột kích, bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại các phòng massage. Các đối tượng liên quan đã bị lập biên bản, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.