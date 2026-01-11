HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Cơ sở pháp lý vượt trội để phát triển thủ đô

NGUYỄN HƯỞNG

Phải xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế là khâu đột phá then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và tốc độ phát triển lâu dài của thủ đô

Ngày 10-1, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm gắn với hoàn thiện thể chế đáp ứng yêu cầu phát triển; dự kiến mô hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Cùng dự buổi làm việc có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

"Hà Nội chậm, cả nước sẽ chậm"

Theo báo cáo, Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm sẽ được nghiên cứu mở rộng không gian tương tác với các vùng đồng bằng sông Hồng, trung du miền núi phía Bắc, vùng đô thị Hà Nội. Ngoài các nội dung vùng, quy hoạch tập trung vào việc xử lý các điểm nghẽn của thành phố liên quan tới hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, quản lý đô thị, môi trường.

Hà Nội sẽ tiến hành tái cấu trúc đô thị nhằm tạo ra một cuộc cách mạng về kiến trúc cảnh quan đô thị, cách mạng về nhà ở, cách mạng về di sản, bảo tồn (chuyển từ tư duy "bảo tồn - cải tạo" sang tư duy "tái thiết giá trị"); tạo ra một cấu trúc quy hoạch mới, giải phóng nguồn lực về đất đai và kiến tạo giá trị mới.

Về mô hình phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng 2 con số, thành phố xác định triển khai đồng bộ trên cả 3 trụ cột: kinh tế, môi trường, xã hội. Giai đoạn 2026-2030, thành phố xác định mô hình tăng trưởng kinh tế và động lực tăng trưởng là lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số làm động lực chính.

Cơ sở pháp lý vượt trội để phát triển thủ đô - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao những kết quả phát triển toàn diện mà Hà Nội đã đạt được trong năm 2025. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ thủ đô vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác tương xứng; những điểm nghẽn về giao thông, môi trường, hiệu quả sử dụng nguồn lực và chất lượng quản trị là phép thử trực tiếp đối với năng lực quản trị đô thị.

Tổng Bí thư cho rằng Hà Nội không thể phát triển theo tư duy của một địa phương lớn, mà phải được định vị và vận hành như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, có vai trò dẫn dắt, định hình các mô hình phát triển mới, tư duy mới. Mỗi vấn đề Hà Nội giải quyết thành công và hiệu quả, từ quản trị đô thị, tổ chức không gian phát triển, xử lý ùn tắc, ô nhiễm, ngập úng đến kỷ luật đầu tư công, cải cách hành chính và chuyển đổi số... sẽ có tác động rất lớn đến cách nghĩ, cách làm của các địa phương, bởi vì "Hà Nội chậm, cả nước sẽ chậm".

Lấy con người làm trung tâm

Nhấn mạnh Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm phải là công trình của trí tuệ, của trách nhiệm và khát vọng phát triển; quy hoạch hôm nay sẽ quyết định Hà Nội sau 50 năm, 100 năm, Tổng Bí thư Tô Lâm cơ bản thống nhất với những định hướng lớn trong quy hoạch, trong đó có ý tưởng đề xuất mới, chuyển từ quy hoạch "5 vùng đô thị, 5 trục không gian, 5 khu vực đô thị, đô thị vệ tinh" sang mô hình "đa cực - đa trung tâm, đa tầng - đa lớp".

Tổng Bí thư đề nghị bám sát 7 yêu cầu về quy hoạch thủ đô: phải đặt Hà Nội trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước; phải lấy con người làm trung tâm, chất lượng sống làm thước đo cao nhất; phải hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa mở rộng và bảo tồn; phải đi trước một bước, có tầm nhìn xa, có không gian phát triển mở, quy hoạch không chỉ cho hôm nay, mà phải đủ dư địa cho các thế hệ mai sau; phải được quy hoạch như một trung tâm sáng tạo, tri thức, đổi mới của quốc gia; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn xã hội là yêu cầu xuyên suốt trong quy hoạch thủ đô; phải tổ chức xây dựng quy hoạch một cách khoa học, dân chủ, công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học, trí thức, chuyên gia trong và ngoài nước, của nhân dân; phải kiên định, nhất quán, không để quy hoạch bị bẻ cong bởi lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ.

Về thể chế phát triển thủ đô, Tổng Bí thư đánh giá cao nội dung đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô gồm 4 nhóm nội dung lớn với 31 cơ chế, chính sách. Tổng Bí thư yêu cầu phải xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển thủ đô là khâu đột phá then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng và tốc độ phát triển lâu dài của thủ đô. Không có thể chế phù hợp thì không thể có quy hoạch tốt; không có thể chế vượt trội thì không thể tạo ra không gian phát triển vượt trội.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, việc sửa đổi Luật Thủ đô lần này phải được tiếp cận với tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, tạo cơ sở pháp lý vượt trội đủ mạnh để Hà Nội phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đặc thù, mạnh dạn thí điểm những mô hình mới, cách làm mới, nhưng đồng thời phải bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, minh bạch và vì lợi ích chung. Tinh thần xuyên suốt là "Trao quyền mạnh hơn - phân cấp, phân quyền toàn diện hơn - trách nhiệm giải trình rõ ràng hơn", đúng với yêu cầu "Hà Nội quyết - Hà Nội làm - Hà Nội chịu trách nhiệm". 

Tăng trưởng ít nhất 11%

Về xác lập mô hình tăng trưởng mới và mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Hà Nội cần khai mở động lực mới, quyết tâm kiên định mục tiêu tăng trưởng liên tục 2 con số; trước mắt phải hoàn thành bằng được mục tiêu tăng trưởng ít nhất 11% trong năm 2026.

Để đạt được mục tiêu này, theo Tổng Bí thư, điều cốt lõi không nằm ở mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà ở việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, dựa chủ yếu vào tăng năng suất lao động bằng tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực. Mô hình tăng trưởng mới của thủ đô phải gắn chặt với cải cách thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và trọng dụng nhân tài, hình thành các cực tăng trưởng, không gian sáng tạo và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Qua đó, tạo động lực phát triển bền vững, đủ sức dẫn dắt vùng thủ đô và đóng góp xứng đáng cho tăng trưởng của cả nước.


