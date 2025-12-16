Có thành tích xuất sắc, cựu bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Có thành tích xuất sắc, cựu bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Có nhiều thành tích xuất sắc, thể hiện sự ăn năn hối cải, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan được đề nghị giảm 24-30 tháng tù.

Ngày 16-12, phiên tòa xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy Lan cùng các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn kết thúc xét hỏi để bước vào phần tranh luận.

- Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại phiên toà

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng trong vụ án này, các bị cáo đều có nhân thân tốt, sau khi xét xử sơ thẩm có nhiều cơ quan, ban ngành, người dân có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Đặc biệt, trong quá trình công tác, nhiều bị cáo như: Hoàng Thị Thúy Lan; Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ,... có nhiều thành tích xuất sắc được Nhà nước ghi nhận.

Sau xét xử sơ thẩm, các bị cáo như Lê Duy Thành, Hoàng Thị Thúy Lan... tiếp tục tác động gia đình để nộp khắc phục hậu quả của vụ án thể hiện sự ăn năn hối cải của bản thân.

Từ những phân tích, nhận định trên, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, 24-30 tháng tù (án sơ thẩm 14 năm tù về tội Nhận hối lộ); giảm cho bị cáo Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 30-36 tháng tù (án sơ thẩm 12 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm giảm cho cựu Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ Phạm Hoàng Anh 18-24 tháng tù (án sơ thẩm 8 năm tù về tội Nhận hối lộ).

Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các cựu lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo đó, các bị cáo Phạm Văn Vọng, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ; Phùng Quang Hùng, cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ; Hà Hòa Bình, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, được đề nghị giữ nguyên mức án tòa sơ thẩm đã tuyên nhưng cho hưởng án treo. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm cả 3 bị cáo trên đều bị tuyên phạt mức án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tin liên quan

Xét xử nữ cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thuý Lan

Xét xử nữ cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thuý Lan

(NLĐO)- Cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan bị tuyên án 14 năm tù vì nhận hối lộ gần 48 tỉ đồng, đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhận hối lộ gần 48 tỉ đồng, cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan bị đề nghị 14-15 năm tù

(NLĐO)- Sau 2 ngày xét xử, Viện Kiểm sát đã đề nghị Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, 30 năm tù; cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan 14-15 năm tù

Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan bật khóc xin giảm án thấp nhất

(NLĐO)- Tại toà, cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng với mức án thấp nhất để sớm về với gia đình.

nhận hối lộ Phúc Sơn Hoàng Thị Thúy Lan Cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo