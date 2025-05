Có thể bố trí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về làm Bí thư xã ở Quảng Bình

Sắp tới, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên sẽ làm Bí thư Đảng ủy phường, xã mới - Ảnh Hoàng Phúc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình vừa ban hành kết luận về định hướng sắp xếp, phân công cán bộ tại các xã, phường mới sau khi chấm dứt hoạt động của một số đơn vị hành chính cấp huyện.

Theo kết luận, với những địa phương có vị trí chiến lược, dân số đông, hạ tầng phát triển, quy mô kinh tế lớn và cần sự lãnh đạo trực tiếp của cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình có thể xem xét bố trí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức bí thư đảng ủy xã.

Trong trường hợp bình thường, có thể bố trí Tỉnh ủy viên làm bí thư xã nếu xét thấy phù hợp với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo.

100% biên chế cấp huyện hiện có sẽ được chuyển xuống cấp xã mới. Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở huyện sẽ là lực lượng nòng cốt. Đồng thời, sẽ điều động thêm một số cán bộ ngành cấp tỉnh về xã để tham gia cấp ủy, giữ các chức danh chủ chốt như bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra...

Một góc ở phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình cũng sẽ cân nhắc việc để khuyết một số vị trí như Ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ hoặc bí thư, phó bí thư… tại các đảng bộ xã mới, chờ bố trí sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Trị.

Về số lượng, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã, phường sẽ có từ 27 đến tối đa 33 người, tùy theo việc sáp nhập từ 2 hay 3 đơn vị hành chính. Ban Thường vụ sẽ có từ 9 đến 11 người, gồm các chức danh chủ chốt như bí thư, phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự, đại diện Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể.

Cán bộ chủ chốt cấp xã mới phải đáp ứng tiêu chuẩn tương đương với chức danh cấp huyện hiện nay. Bí thư xã phải đạt chuẩn như bí thư huyện ủy; các chức danh chủ chốt khác cũng phải đáp ứng yêu cầu tương đương.

Yêu cầu chung gồm: tốt nghiệp đại học trở lên, có trình độ lý luận chính trị từ cử nhân hoặc cao cấp, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc có chứng chỉ tương đương. Với cấp ủy viên xã, yêu cầu tối thiểu là đại học và trung cấp lý luận chính trị.

Các chức danh đặc thù như chỉ huy trưởng quân sự, trưởng công an cấp xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn riêng do Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương quy định.

Đối với các chức danh được bổ nhiệm, giới thiệu lần đầu nhiệm kỳ 2025-2030 (với đảng) và 2026-2031 (với chính quyền, đoàn thể), phải đảm bảo đủ thời gian công tác từ 5 năm trở lên (tính từ tháng 7-2025).