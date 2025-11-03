HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Cổ Thiên Lạc kỳ vọng vào khán giả Việt

Minh Khuê

(NLĐO) - Tài tử Cổ Thiên Lạc và Hồng Kim Bảo đến TP HCM giao lưu cùng khán giả Việt tại Gala Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc).

Gala Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) được Viện Hàn Lâm Giải thưởng Điện ảnh Châu Á (Asian Film Awards Academy - AFAA) phối hợp Văn phòng Kinh tế - Thương mại Hồng Kông (Hồng Kông) tại Singapore tổ chức, với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Sáng tạo Văn hóa Hồng Kông (Trung Quốc; Cultural and Creative Industries Development Agency - CCIDAHK), Quỹ Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) và sự đồng hành của Trigger Academy - đối tác tại Việt Nam.

Cổ Thiên Lạc kỳ vọng vào khán giả Việt - Ảnh 1.

Cổ Thiên Lạc đến TP HCM

Cổ Thiên Lạc kỳ vọng vào khán giả Việt - Ảnh 2.

Hồng Kim Bảo cũng tham gia

Cổ Thiên Lạc kỳ vọng vào khán giả Việt - Ảnh 3.

Cả hai giao lưu trong khuôn khổ Gala Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc)

Chương trình diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-11 tại cụm rạp Galaxy Thiso Mall Sala, TP HCM. "Hy vọng khán giả Việt Nam có thể cảm nhận được sức hấp dẫn và thành ý của phim Hồng Kông (Trung Quốc). Các phim trình chiếu dịp này đều có phần võ thuật và câu chuyện vô cùng thu hút, chạm vào cảm xúc. Hy vọng các bạn tiếp tục ủng hộ phim Hồng Kông (Trung Quốc). Đã lâu rồi tôi không được gặp người hâm mộ Việt, rất chờ đợi tái ngộ với các bạn" - Cổ Thiên Lạc chia sẻ.

Tài tử Hồng Kim Bảo hy vọng thông qua gala điện ảnh lần này có thể lan tỏa hai tinh thần lớn nhất của phim Hồng Kông (Trung Quốc), đó là "tính đặc sắc của phim võ thuật và nghị lực của người làm điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc)".

Mang chủ đề "Together We Dare to be Powerful", chương trình tôn vinh hình ảnh người làm phim Hồng Kông (Trung Quốc) bứt phá những giới hạn, mở rộng khả năng vô tận của điện ảnh Châu Á bằng lòng can đảm và sự sáng tạo.

Tiến sĩ Vương Anh Vĩ - Chủ tịch Viện hàn lâm Giải thưởng Điện ảnh châu Á kiêm Chủ tịch Cục Phát triển Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), bày tỏ: "Việt Nam là thị trường điện ảnh tràn đầy sức sáng tạo và sức sống. Lần này, Gala Điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) đến với TP HCM giúp cho điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) bước lên một sân khấu rộng lớn hơn.

Chúng tôi hy vọng thông qua dịp này có thể khiến công chúng châu Á cảm nhận được sức mạnh và tinh thần của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc)".

Tiến sĩ Vương cũng sẽ đến Việt Nam tham dự chương trình.

Phim "Cửu Long Thành Trại: Vi thành" được chọn chiếu khai mạc tối 6-11. Cuối tháng 10, khi thông tin Hồng Kim Bảo và Cổ Thiên Lạc đến Việt Nam được tung ra đã thu hút chú ý trên mạng. Người hâm mộ vô cùng mong chờ sự xuất hiện của hai nghệ sĩ.

Bên cạnh đó, đạo diễn Lương Quán Thuấn của phim "Kẻ đóng thế" sẽ có mặt tại một buổi chia sẻ đặc biệt vào ngày 7-11, gặp gỡ và giao lưu với người làm phim tại Việt Nam. Diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt sự kiện. Đạo diễn Trần Thanh Huy, tác giả của phim "Ròm" - chủ nhân giải thưởng New Currents tại LHP Quốc tế Busan 2019, là khách mời giao lưu.

Buổi tối cùng ngày, đạo diễn Lương Quán Thuấn sẽ có mặt sau buổi chiếu phim "Kẻ đóng thế" suất chiếu 19 giờ, trò chuyện cùng khán giả về tác phẩm này.

