Kinh tế

Có thông tin gom xăng dầu bán trái phép qua biên giới, Bộ Công Thương hỏa tốc kiểm tra

Lê Thúy

(NLĐO) - Bộ Công Thương hỏa tốc kiểm tra, xử lý nghiêm vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới

Bộ Công Thương vừa có công điện hỏa tốc gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về phối hợp tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới.

Bộ Công Thương kiểm tra xăng dầu trái phép qua biên giới năm 2026 - Ảnh 1.

Bộ Công Thương hỏa tốc kiểm tra, xử lý vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động đến chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Chính phủ và Bộ Công Thương đã chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BCT ngày 9-3-2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh năng lượng, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp điều hành thị trường xăng dầu, từ dự báo cung cầu, điều tiết nguồn hàng đến tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng các cá nhân, tiểu thương tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt tại Lao Bảo (Quảng Trị), có dấu hiệu thu gom xăng dầu từ các cửa hàng bán lẻ.

Theo các thông tin này, các đối tượng tiến hành cải tạo phương tiện vận chuyển, lắp thêm thùng chứa nhiên liệu để đưa xăng dầu sang nước láng giềng tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá.

Các hành vi nêu trên, nếu không được kiểm soát kịp thời, có nguy cơ gây thất thoát nguồn cung trong nước, đồng thời tiềm ẩn rủi ro mất an toàn cháy nổ trong quá trình vận chuyển và lưu trữ.

Trước thực trạng trên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã có văn bản hỏa tốc gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa phương có đường biên giới, yêu cầu tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Theo đó, các lực lượng chức năng được đề nghị chủ trì, phối hợp chặt chẽ với công an, hải quan và bộ đội biên phòng để giám sát hoạt động tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cũng như trên các tuyến đường bộ, đường thủy, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi găm hàng hoặc bán với số lượng lớn cho các đối tượng có dấu hiệu thu gom xuất lậu.

Bên cạnh đó, các địa phương cần thiết lập đường dây nóng nhằm tiếp nhận phản ánh của người dân về các điểm tập kết xăng dầu trái phép, đồng thời tăng cường vận động các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ký cam kết không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên được kỳ vọng sẽ góp phần kiểm soát chặt chẽ thị trường xăng dầu tại khu vực biên giới, bảo đảm nguồn cung trong nước và giữ vững ổn định thị trường trong bối cảnh nhiều biến động.

xăng dầu buôn lậu xăng dầu giá xăng dầu hôm nay điều hành xăng dầu biên giới
