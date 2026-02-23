Chiến thắng tại giải đấu đẳng cấp thế giới ở Miami (Florida, Mỹ) giúp Dương Quốc Hoàng giành danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời nhận phần thưởng khổng lồ 25.000 USD. Đây được xem là bước khởi đầu không thể ấn tượng hơn của cơ thủ pool số một Việt Nam trong năm 2026, giúp anh trở thành VĐV Việt Nam và châu Á đầu tiên đăng quang một giải major của Matchroom.



Bước vào giải với phong độ cao, Dương Quốc Hoàng thể hiện sự ổn định xuyên suốt vòng bảng kéo dài 4 ngày. Anh liên tục giành kết quả tích cực để bước vào ngày chung kết với vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch trong tổng số 16 cơ thủ mạnh nhất thế giới.

Dương Quốc Hoàng thi đấu tại Miami

Ở bán kết, cơ thủ Việt Nam trải qua thử thách cực đại trước tài năng trẻ người Indonesia Albert Januarta. Trận đấu diễn ra căng thẳng đến ván quyết định (hill-hill), nơi bản lĩnh đã giúp Quốc Hoàng giành chiến thắng sát nút 7-6 để ghi tên mình vào trận tranh ngôi vương.

Đối thủ của anh ở chung kết là Francisco Sanchez Ruiz - cựu vô địch thế giới và đương kim á quân của giải. Bất chấp việc đối thủ được đánh giá rất cao, với sự tự tin cùng những đường cơ biến hóa, Dương Quốc Hoàng nhập cuộc đầy chủ động, nhanh chóng tạo lợi thế khi dẫn trước 3-0.

Trong phần lớn thời gian của trận chung kết, tay cơ Việt Nam kiểm soát tốt thế trận và duy trì khoảng cách an toàn. Dẫu vậy, khi chức vô địch đã ở rất gần, áp lực bắt đầu xuất hiện. Một cú đánh hỏng bi số 9 ở ván áp chót tạo cơ hội để Ruiz rút ngắn tỉ số xuống 4-6, khiến bầu không khí trong nhà thi đấu trở nên căng thẳng.

Dương Quốc Hoàng thi đấu chung kết với Francisco Sanchez Ruiz

Không để đối thủ lật ngược tình thế, Dương Quốc Hoàng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh. Ở ván đấu kế tiếp, sau loạt đấu an toàn chặt chẽ, anh tận dụng tốt cơ hội quyết định để khép lại trận chung kết với chiến thắng 7-4, chính thức ghi tên mình vào lịch sử.

Phát biểu sau khi đăng quang, cơ thủ sinh năm 1987 không giấu được niềm xúc động: "Lúc này tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn. Đây là giải đấu rất khó với nhiều cơ thủ mạnh, và tôi đã phải chiến đấu cho từng ván. Chiến thắng này không chỉ dành cho tôi mà cho cả billiards pool Việt Nam và tất cả những người đã ủng hộ tôi".

Anh cũng bày tỏ hy vọng thành tích này sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ: "Tôi mong các cơ thủ trẻ Việt Nam sẽ dám mơ lớn và nỗ lực nhiều hơn. Tôi tự hào khi có thể cho thế giới thấy các cơ thủ Việt Nam làm được gì".

Dương Quốc Hoàng lần đầu đăng quang Premier League Pool

Premier League Pool 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 22-2 tại Florida (Mỹ), quy tụ 16 cơ thủ hàng đầu thế giới, thi đấu theo thể thức vòng tròn và knock-out. Hành trình lên ngôi của Dương Quốc Hoàng kéo dài qua bốn ngày thi đấu liên tiếp, vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh.

Chức vô địch không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nhiều năm bền bỉ của Dương Quốc Hoàng mà còn mở ra bước tiến mới cho pool Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Với vị thế nhà đương kim vô địch, anh sẽ tiếp tục là niềm kỳ vọng lớn của billiards Việt Nam ở các giải đấu lớn sắp tới.