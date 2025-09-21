Cờ tướng Việt mơ kỳ tích thế giới

Cử lực lượng hùng hậu tham dự Giải Vô địch thế giới 2025 tổ chức ở Thượng Hải (từ ngày 21 đến 27-9), cờ tướng Việt Nam mơ chinh phục vị trí số 1 ngay tại xứ sở cờ là Trung Quốc.

Đổi màu huy chương

Trong lịch sử cờ tướng châu Á, Nguyễn Hoàng Lâm là kỳ thủ đầu tiên và duy nhất bên ngoài Trung Quốc từng xuất sắc giành HCV đơn nam châu Á năm 2011, qua đó ngắt mạch thống trị kéo dài 31 năm của cờ tướng Trung Quốc tại đấu trường châu lục.

Kỳ vọng cơ hội sẽ lại đến với cờ tướng Việt Nam tại giải đấu lần này. Thống trị đấu trường thế giới 18 mùa giải liên tiếp, cờ tướng Trung Quốc dù vẫn sở hữu lực lượng đáng gờm nhưng sự biến động trong thời gian qua với hàng loạt "kỳ vương" vướng vòng lao lý do tiêu cực khiến sức mạnh của cờ tướng ở xứ sở tỉ dân này suy giảm ít nhiều.

Lại Lý Huynh (trái) và Nguyễn Thành Bảo mơ đổi màu huy chương tại giải thế giới (Ảnh: ĐÔNG LINH)

Liệu hai cánh chim đầu đàn của cờ tướng Việt Nam trong chuyến du đấu lần này là Lại Lý Huynh (vô địch cờ nhanh thế giới 2022 và 2023, á quân cờ tiêu chuẩn thế giới 2023) và Nguyễn Thành Bảo (á quân cờ tiêu chuẩn thế giới 2009, vô địch đồng đội cờ tiêu chuẩn thế giới 2022, á quân đồng đội cờ tiêu chuẩn thế giới 2023) có đủ sức đổi màu huy chương?

Tài năng và giàu chí tiến thủ, Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo trong những năm qua liên tục được các câu lạc bộ cờ hàng đầu Trung Quốc chiêu mộ thi đấu. Được cọ xát thường xuyên cùng các đối thủ có đẳng cấp cao giúp cả 2 kỳ thủ Việt Nam duy trì phong độ, nhiều hy vọng bước lên bục cao nhất ở đấu trường thế giới.

Cơ hội "có một không hai"

Ngoài Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo của Việt Nam, dàn kỳ thủ tên tuổi hầu hết gốc châu Á như Cao Yan-lei (Tào Nham Lỗi), kỳ thủ số một Hoa lục hiện thi đấu cho tuyển Macau - Trung Quốc; hay Alvin Tsung Han Woo (Ngô Tông Hàn) của Singapore, Sim Yip How (Thẩm Nghị Hào) của Malaysia..., kể cả 2 "thần đồng" của nước chủ nhà là Meng Fan-rui (Mạnh Phồn Duệ, 17 tuổi) và Yin Sheng (Doãn Thăng, 20 tuổi) cũng mạnh dạn đăng ký chỉ tiêu huy chương vàng.

Không thể khác được khi "thời" và "vận" đang đến với tất cả. Lần đầu tiên trong lịch sử, các kỳ thủ hàng đầu của Trung Quốc, từ Wang Tian-yi (Vương Thiên Nhất), Zheng Wei-tong (Trịnh Duy Đồng), Zhao Xin-xin (Triệu Hâm Hâm), Xu Chao (Từ Siêu), Wang Yue-fei (Vương Dược Phi) cho đến Jiang Chuan (Tưởng Xuyên)…, tổng cộng 43 người liên quan tội mua bán độ, đồng loạt bị cấm thi đấu ngắn và dài hạn, thậm chí có người bị cấm thi đấu trọn đời.

Ở nội dung dành cho nữ, 2 kỳ thủ Đàm Thị Thùy Dung và Kiều Bích Thủy lần đầu tham dự sân chơi thế giới nhưng cơ hội giành thứ hạng cao là rất khả quan. Cả 2 cùng mơ tiếp bước kỳ thủ đàn chị một thời Ngô Lan Hương, người từng lên ngôi vô địch châu Á 2011 khi bỏ lại sau lưng hàng loạt bại tướng người Trung Quốc, bao gồm việc đánh bại ngôi sao số 1 thời bấy giờ là Chen Li-chun (Trần Lệ Thuần) trong trận chung kết.

Bên cạnh 4 kỳ thủ hàng đầu, tuyển cờ tướng Việt Nam còn cử nhiều tài năng trẻ tranh tài tại giải lần này, gồm 4 nam, 4 nữ bảng U16 và 2 nam, 4 nữ bảng U12. Lực lượng kế cận này được kỳ vọng sẽ tích lũy kinh nghiệm, thậm chí tạo bất ngờ ở sân chơi trẻ thế giới.



