"Có Vietcombank - Rinh quà kỳ tích": Chương trình đồng hành hộ kinh doanh với ưu đãi đến 2,4 tỉ đồng

"Có Vietcombank - Rinh quà kỳ tích"

Từ ngày 5-6 đến 31-8-2026, Vietcombank triển khai chương trình khuyến mại "Có Vietcombank - Rinh quà kỳ tích" với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2,4 tỉ đồng, mang tới nhiều ưu đãi hấp dẫn cho cả "Người bán" là các đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ và VCB OneQR của Vietcombank và "Người mua" là các khách hàng thực hiện thanh toán qua VCB OneQR.

Từ các quán ăn, cửa hàng tạp hóa, tiệm thời trang, nhà thuốc, cơ sở dịch vụ đến các khách sạn, siêu thị hay điểm du lịch, giải trí đang chấp nhận thanh toán qua VCB OneQR và thẻ Vietcombank đều có cơ hội tham gia chương trình. Điều này giúp chính sách ưu đãi lan tỏa tới nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong đời sống hằng ngày. Với mỗi 20 triệu đồng doanh số thanh toán trong tháng triển khai chương trình, đơn vị chấp nhận thanh toán sẽ nhận 1 mã dự thưởng để tham gia quay số trong hành trình "Quán phát tài". Tổng cộng 90 giải thưởng được trao, bao gồm 15 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng/giải và 75 giải Nhì trị giá 6 triệu đồng/giải, tương ứng tổng giá trị giải thưởng 1,95 tỉ đồng.

Song song với "Quán phát tài" nêu trên, khách hàng thanh toán QR tại điểm bán qua VCB OneQR cũng sẽ có cơ hội "Rước lộc" may mắn. Mỗi 1 triệu đồng giá trị giao dịch QR hợp lệ trong kỳ xét thưởng sẽ được quy đổi thành 1 mã dự thưởng trong hành trình "Khách rước lộc". Chương trình có 36 giải thưởng, gồm 6 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng/giải và 30 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng/giải, với tổng giá trị giải thưởng là 450 triệu đồng. Hiện VCB OneQR đã được triển khai rộng khắp tại các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, cơ sở dịch vụ và điểm du lịch trên toàn quốc.

"Có Vietcombank - Rinh quà kỳ tích" giúp người bán và người mua đều có cơ hội nhận thưởng khi tham gia giao dịch trong hệ sinh thái thanh toán số của Vietcombank

Chương trình được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5-6 đến 31-8-2026 và chia thành 3 kỳ quay thưởng tương ứng với từng tháng triển khai. Chương trình không chỉ khuyến khích các cửa hàng, quán ăn, điểm bán dịch vụ chủ động mở rộng chấp nhận thanh toán thẻ và OneQR, mà còn tạo thêm cơ hội nhận thưởng hấp dẫn khi doanh số thanh toán số tăng trưởng. Khi mỗi giao dịch tại quầy được ghi nhận rõ ràng, đơn vị vừa có thêm động lực gia tăng doanh số không tiền mặt, vừa từng bước hình thành dữ liệu kinh doanh minh bạch hơn để quản trị dòng tiền và phục vụ các nhu cầu tài chính trong tương lai.

Tiếp nối hành trình đồng hành cùng hộ kinh doanh

Chương trình "Có Vietcombank - Rinh quà kỳ tích" được triển khai trong bối cảnh Vietcombank đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng với xu hướng chuyển đổi số và các yêu cầu mới trong hoạt động kinh doanh. Chương trình được thiết kế như hai vế của cùng một hệ sinh thái: đơn vị chấp nhận thanh toán có thêm động lực tăng doanh số, trong khi khách hàng cá nhân có thêm lý do sử dụng VCB Digibank và quét QR trong giao dịch hằng ngày. Đây là bước kích hoạt thị trường theo cách dễ hiểu và gần gũi: điểm bán có thêm lý do để chuẩn hóa thanh toán số, hộ kinh doanh có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng và xây dựng dữ liệu kinh doanh minh bạch hơn.

Trước đó, ngày 3-6-2026, Vietcombank và Cục Thuế đã ký kết Thỏa thuận hợp tác với chủ đề "Đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh vững bước chuyển đổi" nhằm chung tay hỗ trợ cộng đồng hộ kinh doanh thích ứng với xu hướng minh bạch hóa và số hóa trong hoạt động kinh doanh. Cũng tại sự kiện, Vietcombank đã giới thiệu bộ giải pháp dành cho hộ kinh doanh theo từng giai đoạn phát triển, với tinh thần "Chọn một lần - dùng một đời". Bộ giải pháp được thiết kế theo hành trình vận hành thực tế của một hộ kinh doanh: bắt đầu mở cửa hàng, số hóa dòng tiền, mở rộng điểm bán và chuẩn bị nguồn vốn cho giai đoạn tăng trưởng.

Tài khoản thanh toán, tài khoản theo số điện thoại và eTax Mobile giúp hộ kinh doanh sẵn sàng nhận tiền và kết nối dịch vụ số.

VCB Digibank Hộ kinh doanh và VCB DigiBiz giúp quản lý, tách bạch và theo dõi dòng tiền hiệu quả.

VCB OneQR và ứng dụng Merchant hỗ trợ nhận thanh toán và quản lý doanh thu trên nhiều kênh bán hàng.

eTax Credit cùng các gói vay vốn lưu động giúp hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn phục vụ tăng trưởng.

Bên cạnh đó, Vietcombank cũng đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026 với chuỗi hoạt động dành cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và người tiêu dùng. Tại sự kiện, Vietcombank tham gia hội thảo chuyên đề về thanh toán thông minh, chia sẻ các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh quản lý dòng tiền và nâng cao hiệu quả vận hành. Đồng thời, tại không gian trải nghiệm "Đường Tài chính số - Phố Không tiền mặt", khách tham quan có cơ hội trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm hệ sinh thái giải pháp của Vietcombank như VCB OneQR, VCB DigiBiz, các công cụ quản lý merchant, thanh toán QR xuyên biên giới cùng nhiều hoạt động tương tác và minigame hấp dẫn.

Những hoạt động này tiếp tục khẳng định cam kết của Vietcombank trong việc đồng hành cùng cộng đồng hộ kinh doanh trên hành trình thích ứng với xu hướng kinh doanh mới, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển kinh tế số tại Việt Nam.