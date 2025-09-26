HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Coca-Cola Việt Nam TP HCM có 24 tháng để xử lý nhà máy tại TP HCM

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Nhà máy của Coca-Cola Việt Nam tại TP HCM được sử dụng đất thêm 24 tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động để thanh lý dự án, xử lý quyền sử dụng đất

Theo Sở Tài chính TP HCM, dự án nhà máy của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại phường Linh Xuân, TP HCM sẽ hết thời hạn hoạt động vào ngày 27-9 tới.

Cụ thể, theo Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư số 2130712106, dự án nhà máy nói trên có thời hạn hoạt động 30 năm kể từ ngày 27-9-1995.

Ngày 20-2-2025, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam có văn bản cam kết không thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án nêu tại Giấy Chứng nhận đầu tư số 411043000812 chứng nhận thay đổi lần thứ 9 ngày 17-12-2014 kể từ ngày 27-9-2025.

Theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khi hết thời hạn hoạt động của dự án (đến hết ngày 27-9-2025).

Và theo Nghị định số 102/2024/NĐ-CP của Chính phủ, trường hợp thu hồi đất do chấm dứt dự án đầu tư quy định tại điểm d khoản 1 Điều 82 Luật Đất đai, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động để thanh lý dự án, xử lý quyền sử dụng đất cũng như tài sản trên đất theo quy định pháp luật.

Coca-Cola Việt Nam sử dụng đất thêm 24 tháng để làm gì? - Ảnh 1.

Nhà máy Coca-Cola tại Việt Nam

Trước đó Coca-Cola đã có văn bản gửi TP HCM, đề nghị được gia hạn thêm 2 năm kể từ ngày 27-9-2025 để sử dụng đất vào mục đích tháo dỡ, di dời trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, nhà kho và hoàn thành việc xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường, khôi phục hiện trạng và bàn giao mặt bằng sạch.

Xác định di dời nhà máy ở TP HCM, vừa qua, Coca-Cola đã đầu tư nhà máy có tổng vốn đầu tư 136 triệu USD (hơn 3.500 tỉ đồng) tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (Tây Ninh). Nhà máy thực phẩm đồ uống đầu tiên đạt chứng nhận Công trình xanh LEED cấp độ vàng (LEED Gold) tại Việt Nam.

Coco-Cola là một trong những nhà đầu tư vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn tại Việt Nam, hiện đang vận ngành các nhà máy sản xuất tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và Tây Ninh. Công ty đã hợp tác cùng 1 triệu nhà bán lẻ, tạo ra 4.000 việc làm trực tiếp và khoảng 20.000 việc làm gián tiếp trên toàn quốc.

Tin liên quan

Coca-Cola xây thêm nhà máy quy mô lớn nhất tại Việt Nam

Coca-Cola xây thêm nhà máy quy mô lớn nhất tại Việt Nam

(NLĐO) – Nhà máy tại tỉnh Tây Ninh có quy mô lớn nhất của Coca-Cola ở Việt Nam do Tập đoàn Swire Coca-Cola (Mỹ, Anh) cùng đầu tư

Thực hư thông tin Coca-Cola Việt Nam bị thâu tóm

(NLĐO) - Liên quan việc báo chí nước ngoài đưa tin tập đoàn Swire Pacific của Anh có kế hoạch mua lại hoạt động sản xuất của Coca-Cola tại Việt Nam và Campuchia với giá 1,015 tỉ USD, đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết thông tin này chưa chính xác

quyền sử dụng đất giấy chứng nhận nước giải khát Sở Tài chính Coca-Cola Việt Nam
