Chiều 10-8, Công an phường Hiệp Bình (TP HCM) khống chế người đàn ông cầm dao, có biểu hiện bất thường trên đường.

Cảnh sát khống chế người đàn ông.

Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sống trên đường 22, phường Hiệp Bình, TP HCM thấy một thanh niên cởi trần, tay cầm dao đang đi bộ trên đường, có dấu hiệu bất thường.

Lo lắng, người dân gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Hiệp Bình sau đó đến hiện trường, yêu cầu người đàn ông bỏ dao xuống. Tuy nhiên, người đàn ông bỏ chạy đến một bãi đất trống ven đường, cầm dao cố thủ.

Sau ít phút, người đàn ông bị lực lượng chức năng khống chế.