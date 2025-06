Cầm - con gái ca sĩ Duy Mạnh sáng tác ca khúc về chuyện tình của bố

Cầm chính thức cho ra mắt ca khúc "Sorry my honey" được Gen Z tự sáng tác từ câu chuyện tình của bố mẹ. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn nhận tin vui khi được vinh danh tại Quảng trường Thời đại với vai trò Đại sứ Toàn cầu của chiến dịch Spotify Equal.

"Sorry my honey" được Cầm sáng tác sau một cuộc trò chuyện riêng giữa cô và bố - nhạc sĩ Duy Mạnh vào cuối năm 2022.

Trong lần đó, nam nhạc sĩ đã kể cho con gái về những dòng nhật ký của vợ và tâm sự rằng: "Bố cảm nhận được nỗi đau của mẹ, bố sẽ cố gắng làm cho mẹ hạnh phúc".

Từ đó, "Sorry my honey" đã ra đời, không phải về tình yêu đôi lứa tuổi trẻ thường thấy mà đó là câu chuyện được Cầm viết dựa trên cảm xúc của mẹ. Ca khúc kể về tình yêu, sự bao dung, ấm áp nhưng cũng đầy mạnh mẽ của một người vợ, người mẹ và sự can đảm thay đổi, từng bước hướng trở lại về gia đình của một người chồng, người cha.

Hay nói cách khác, đây chính là bức "tâm thư" Cầm đã viết nhằm mục đích lắng nghe và ghi lại nỗi lòng của cả hai nhân vật quan trọng nhất trong đời.

Cô con gái đầy tự hào của ca sĩ Duy Mạnh

Cùng với những nhận xét tích cực từ khán giả cho chất lượng và thông điệp ý nghĩa trong "Sorry my honey", Cầm đã đón nhận tin vui đặc biệt khi được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại (New York) với vai trò Đại sứ Toàn cầu của Spotify Equal vào tháng 6-2025.

Đây là chiến dịch nhằm tôn vinh những nghệ sĩ nữ có tiếng nói sáng tạo độc lập và góp phần thúc đẩy bình đẳng giới trong ngành âm nhạc toàn cầu. Đồng thời, nữ ca sĩ và ca khúc "Sorry my honey" vừa ra mắt còn xuất hiện trong playlist Equal- playlist hiện có 1 triệu người theo dõi trên Spotify.

Trước đó, Cầm và bản hit chục triệu view "Có đâu ai ngờ" từng góp mặt trong khuôn khổ chiến dịch vào năm 2023 khi cô chỉ vừa 23 tuổi và là tân binh trên đường đua Vpop.

Cầm trở thành nghệ sĩ genZ Việt Nam giữ vai trò đại sứ Equal toàn cầu

Với danh hiệu này, Cầm chính là nghệ sĩ Gen Z Việt Nam đầu tiên giữ vai trò Equal Global Ambassador - một cột mốc quan trọng không chỉ trong sự nghiệp cá nhân mà còn là niềm tự hào cho âm nhạc Việt trên bản đồ quốc tế.

Chia sẻ về lời nhắn gửi đến những nghệ sĩ nữ đang theo đuổi đam mê, Cầm bày tỏ: "Cầm mong tất cả các bạn hãy vững tin vào bản thân và tiến tới đam mê phát triển âm nhạc thật mạnh mẽ. Đừng ngại bất kỳ khó khăn nào vì những nữ nghệ sĩ còn là những nữ chiến binh. Chúng mình đều mạnh mẽ lắm đấy!"

Vai trò Đại sứ Toàn cầu Spotify Equal không chỉ đánh dấu cột mốc cá nhân đầy tự hào của nữ ca sĩ mà còn thay cho lời khẳng định: âm nhạc Việt Nam với lực lượng sáng tạo trẻ, tài năng, đặc biệt là các nghệ sĩ nữ hoàn toàn có thể bước ra thế giới với cá tính âm nhạc riêng biệt.