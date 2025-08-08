Con giáp nào bất ngờ “hái lộc vàng”, sự nghiệp thăng hoa trong tháng 8?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Con giáp nào bất ngờ “hái lộc vàng”, sự nghiệp thăng hoa trong tháng 8?

Huệ Bình tổng hợp (theo Sohu)

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp tháng 8 cho thấy tuổi Tý, Sửu, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất đổi vận, tiền bạc và sự nghiệp đều đạt đỉnh.

Trang Sohu dự đoán những con giáp dưới đây sẽ có nhiều may mắn và tài lộc dồi dào, giúp cuộc sống trở nên thịnh vượng và viên mãn.

Tuổi Tý: Thông minh và linh hoạt, tài chính ổn định

Tuổi Tý thông minh, linh hoạt và giỏi giao tiếp. Trong tháng 8, con giáp này sẽ phát hiện ra những cơ hội kiếm tiền mới mẻ.

Đó có thể là một công việc kinh doanh online tay trái, tận dụng kiến thức chuyên môn để thu hút khách hàng và tạo ra thu nhập đáng kể. Hoặc con giáp này có thể tình cờ bắt đầu một dự án nhỏ và nhanh chóng nắm bắt cơ hội để làm giàu.

Cuộc sống của tuổi Tý viên mãn hơn khi tài chính ngày càng vững vàng.

Tuổi Sửu: Nỗ lực được đền đáp, tài lộc ập đến

Tuổi Sửu vốn chăm chỉ và thực tế. Dù đã làm việc cật lực bấy lâu nay, nhưng cuộc sống vẫn chưa đạt đến mức mong muốn. Tuy nhiên, trong tháng 8 này, mạng lưới quan hệ xã hội được xây dựng từ lâu sẽ phát huy tác dụng.

Cơ hội hợp tác kinh doanh xuất hiện, hoặc một khoản đầu tư may mắn sinh lời bất ngờ. Điều này giúp người tuổi Sửu có thêm khoản thu nhập đáng kể.

Tuổi Tỵ: Khôn ngoan nắm bắt cơ hội, tiền bạc rủng rỉnh

Tuổi Tỵ nổi tiếng với sự tinh tế và khả năng quan sát nhạy bén. Nhờ vậy, con giáp này luôn có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn ngay cả trong những tình huống phức tạp.

Trong tháng 8, tuổi Tỵ sẽ nắm bắt cơ hội gia tăng tài sản. Con giáp này có thể phát hiện ra một thị trường tiềm năng chưa được khai thác, hành động dứt khoát và tận dụng sự nhạy bén trong kinh doanh để đạt được thành công lớn.

Con giáp nào bất ngờ “hái lộc vàng”, sự nghiệp thăng hoa trong tháng 8?- Ảnh 1.

Tuổi Tỵ tận dụng sự nhạy bén trong kinh doanh để đạt được thành công lớn. Ảnh: UDN

Tuổi Mùi: Chăm chỉ được đền đáp, gặt hái quả ngọt

Tuổi Mùi là người chuộng sự ổn định và khá thực tế. Tháng 8 sẽ là thời điểm con giáp này gặt hái thành quả từ những nỗ lực bấy lâu. Sự chăm chỉ và tận tụy sẽ được cấp trên ghi nhận, có cơ hội thăng chức và tăng lương.

Về đầu tư, tầm nhìn xa của tuổi Mùi chính xác hơn, nên sẽ tìm thấy cơ hội sinh lời, giúp tích lũy tài sản thật vững chắc.

Tuổi Thân: Kiếm được tiền bằng trí thông minh

Với trí óc nhanh nhẹn và sáng tạo, tài lộc của tuổi Thân sẽ tăng vọt trong tháng 8.

Con giáp này khéo léo giải quyết các vấn đề phức tạp, đóng góp lớn cho tập thể và mở ra cơ hội thăng tiến. Bên cạnh đó, đầu óc kinh doanh nhạy bén giúp tuổi Thân nắm bắt cơ hội kiếm tiền từ những biến động nhỏ của thị trường.

Để tích lũy tài sản bền vững, con giáp này cần suy nghĩ và hành động tỉnh táo và kiên nhẫn.

Tuổi Dậu: Thành công nhờ dám đổi mới

Tuổi Dậu có con mắt tinh tường về các cơ hội kinh doanh. Con giáp này giỏi phân tích xu hướng và luôn tìm thấy tiềm năng kiếm tiền.

Trong tháng 8, với trí tuệ và sự dũng cảm, tuổi Dậu sẽ dấn thân vào những lĩnh vực mới. Không ngại rủi ro, con giáp này sẽ phát triển mạnh mẽ và gặt hái được lợi nhuận dồi dào từ các dự án đầu tư hay kinh doanh.

Tuổi Tuất: Đáng tin cậy, may mắn tìm đến

Tuổi Tuất vốn chân thành và có trách nhiệm. Mạng lưới bạn bè rộng lớn của con giáp này sẽ mang lại may mắn trong tháng 8. Một người bạn cũ có thể mang đến cơ hội kinh doanh đầy hứa hẹn, hoặc lời đề nghị hợp tác.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, tuổi Tuất có thể nhanh chóng tích lũy được khoản tài sản đáng kể. Bên cạnh đó, thành tích xuất sắc trong công việc có thể giúp con giáp này được cấp trên ưu ái, mức lương tăng đáng kể.

Tin liên quan

Điểm tên con giáp may mắn nhất trong những ngày đầu tháng 8

Điểm tên con giáp may mắn nhất trong những ngày đầu tháng 8

(NLĐO) – Tháng 8 được dự báo là "thời gian vàng" để các con giáp Dần, Tỵ, Ngọ, Dậu bứt phá mạnh mẽ.

Các cung hoàng đạo nào có tài chính dư dả tuần đầu tháng 8?

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Sư Tử có vận may tới tấp, bất ngờ giàu có.

Từ nay đến hết tháng 9, bốn cung hoàng đạo này cất cánh bay cao

(NLĐO) – Từ này đến cuối tháng 9, các cung hoàng đạo Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã gặp nhiều may mắn từ tài chính đến tình duyên.

tử vi 12 con giáp những con giáp may mắn sự nghiệp tiền bạc tử vi tháng 8
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo