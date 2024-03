Con giáp nào phất lên về mọi mặt trong năm 2024?

Các chuyên gia chia sẻ trên tờ Express và The Times of India, 5 con giáp có vận may biến chuyển khá rõ rệt trong năm Giáp Thìn 2024. Một trong số đó có thể sẽ trở thành triệu phú.

Tuổi Tý

Vào năm 2024, tuổi Tý sẽ kiếm tiền dễ dàng hơn. Hơn nữa, con giáp này không ngại chấp nhận rủi ro, luôn sẵn sàng thử những ý tưởng mới lạ để tăng thu nhập.

Chuyên gia phong thủy Thierry Chow (Hồng Kông, Trung Quốc) nói rằng mặc dù tuổi Tý gặp một số thử thách nhưng cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ. Do đó, hễ những ai khuyên nhủ, Tuổi Tý nên cân nhắc.

Trong công việc, mối quan hệ của người tuổi Tý với sếp và đồng nghiệp nhìn chung ổn định. Tuổi Tý có thể có cơ hội tỏa sáng và nhận được sự ngưỡng mộ xứng đáng.

Tuổi Tý cũng có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền trong năm nay. Do đó, chuyên gia Thierry Chow nghĩ rằng năm 2024 có thể là thời điểm tốt để cân nhắc việc bắt đầu kinh doanh, nếu đó là một trong những mục tiêu của tuổi Tý.

Thế nhưng, chuyên gia khuyên con giáp này đừng vội vàng làm quá nhiều việc cùng một lúc.

Tuổi Thân

Vào năm 2024, những người tuổi Thân sẽ không phải lo lắng gì về tài chính.

Tuổi Thân sẽ có quý nhân giúp họ đẩy lùi những điều xui xẻo, làm bất cứ chuyện gì cũng gặp may mắn. Nhanh nhẹn thích ứng là điểm mạnh của tuổi Thân, giúp họ thăng tiến nghề nghiệp.

Của cải tích trữ nhiều hơn, túi tiền rủng rỉnh, tuổi Thân có thể mua được nhiều bất động sản, kinh doanh đầu tư. Tuổi Thân có thể thực hiện được những tham vọng hoạch định từ trước và trở nên giàu có.

Tuy nhiên, chuyên gia Thierry Chow cho biết năm nay tuổi Thân kiếm tiền dễ dàng nhưng cũng cần cẩn trọng khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Nếu đang tìm kiếm tình yêu, tuổi Thân có thể tìm thấy đối tượng hoàn hảo thông qua bạn bè trong năm nay. Đây là một năm tốt trong việc tìm kiếm bạn đời và kết hôn.

Tuổi Thân là một trong những con giáp tích trữ của cải nhiều hơn, túi tiền rủng rỉnh trong năm 2024. Ảnh: medium.com

Tuổi Mão

Tuổi Mão cũng sẽ gặp may mắn, thu hút nhiều tài lộc trong năm 2024. Người tuổi Mão có thể đảm nhận các dự án quan trọng và kiếm được nhiều tiền từ đó.

Con giáp này cần chú ý có thể gặp chút rắc rối với tiểu nhân và những chuyện vặt phát sinh. Do đó, tuổi Mão cần linh hoạt và thích ứng nhanh hơn, bình tĩnh giải quyết vấn đề. Có khi những lúc khó khăn như thế lại mở ra thêm được những cơ hội mới, giúp tuổi Mão tiến xa hơn.

Năm nay, tuổi Mão sẽ trải qua một sự thay đổi đột ngột trong vận mệnh, nhưng được quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Thìn

Mặc dù năm Giáp Thìn 2024 là năm tuổi của những người tuổi Thìn, một số người có thể gặp khó khăn. Tuy nhiên, tuổi Thìn sẽ sớm quên điều đó vì vận may sẽ đến với con giáp này.

Năm nay tuổi Thìn có nhiều cát tinh hỗ trợ trong sự nghiệp, học hành. Một khi xem thử thách là những cơ hội, tuổi Thìn sẽ đạt được những thành tựu không ngờ tới.

Bắt đầu từ ngày 10-2 Dương lịch, những người tuổi Thìn, đặc biệt là những người sinh năm 1964 hoặc 1988, sẽ hút tiền về phía mình như nam châm.

Trong năm 2024 này, tuổi Thìn sẽ không thiếu tiền, vật chất dư dả, cuộc sống nhiều niềm vui. Ngoài ra, nhiều khả năng sẽ nhận được lời mời làm việc tốt hơn hoặc được thăng chức.

Tuy nhiên, tuổi Thìn sẽ có thể gặp chút rối rắm với các mối quan hệ. Do đó, chuyên gia Thierry Chow khuyên tuổi Thìn không nên chơi trội, vì càng cố gắng nổi bật thì càng rắc rối.

Tuổi Tỵ

Năm 2024 là một năm viên mãn với tuổi Tỵ. Con giáp này gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác trong tài chính, sự nghiệp.

Những người sinh năm Tỵ có khả năng nổi bật trong công việc. Sếp sẽ khen thưởng con giáp này vì sự chăm chỉ và những ý tưởng sáng tạo. Lương bổng người tuổi Tỵ năm nay tăng lên đáng kể, dưới hình thức tăng lương hoặc khoản tiền thưởng khá lớn.

Tháng 8 âm lịch là thời gian đặc biệt may mắn của tuổi Tỵ. Khi đó, sẽ có quý nhân xuất hiện, hướng tuổi Tỵ đến với thành công trong công việc.

Về chuyện tình cảm, chuyên gia Thierry Chow cho biết mọi chuyện sẽ ổn định. Chuyên gia khuyên tuổi Tỵ nên tham gia nhiều sự kiện xã hội, sẽ gặp nhiều người bạn mới tuyệt vời.