Cơn sốt AI lan nhanh tại Trung Quốc

Tại một sự kiện gần đây ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc, hàng chục người tập trung bên ngoài trụ sở một công ty internet di động để chờ được hỗ trợ cài đặt tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) OpenClaw trên máy tính xách tay. Khung cảnh đó lặp lại suốt nhiều ngày, đồng thời cũng xuất hiện ở TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Tác nhân AI là hệ thống AI có khả năng hoạt động tự động và ra quyết định dựa trên các mục tiêu cụ thể do con người đặt ra. Trong số này, OpenClaw, do nhà phát triển phần mềm người Áo Peter Steinberger tạo ra vào năm ngoái, nhanh chóng được đón nhận tại Trung Quốc nhờ khả năng sử dụng nhiều công cụ để hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp.

"Tôi lo mình sẽ tụt lại phía sau trước những bước tiến công nghệ" - cô Sun Lei, 41 tuổi và là một quản lý nhân sự, nói với hãng tin AP tại sự kiện nói trên. Cô cũng bày tỏ hy vọng công cụ này có thể giúp tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên trên nhiều nền tảng tuyển dụng khác nhau.

Hơn một năm sau khi Công ty DeepSeek của Trung Quốc gây chấn động thế giới với mô hình AI tiên tiến của mình, nước này đã trở thành nơi công cụ AI được thử nghiệm và triển khai trên quy mô lớn. Người dân nước này đang dùng AI cho đủ loại việc, từ đặt và lên kế hoạch du lịch đến gọi đồ ăn hoặc đặt xe.

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin mạng internet Trung Quốc, tính đến tháng 12-2025, hơn 600 triệu người trong tổng số 1,4 tỉ dân nước này đã sử dụng AI tạo sinh, tăng 142% so với một năm trước đó.

Ông Jason Tong - 64 tuổi, từng làm kỹ sư công nghệ thông tin trước khi về hưu tại TP Thượng Hải - đã sử dụng các chatbot AI như Doubao và Kimi cho những nhu cầu thường ngày kể từ khi chúng ra mắt vài năm trước. Đầu tháng 3-2026, ông bắt đầu chú ý hơn tới sức khỏe và tham gia một dịch vụ sử dụng mô hình AI để đưa ra các lời khuyên sức khỏe được cá nhân hóa. Ông nhận định việc AI được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày là điều không thể tránh khỏi.

Các sản phẩm tích hợp AI của Trung Quốc như ô tô và robot cũng đang đạt nhiều bước tiến, từ robot hình người có năng lực nhận thức tiên tiến đến hệ thống AI hỗ trợ tài xế thực hiện những tác vụ phức tạp hơn như đặt bàn nhà hàng.

Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Tencent, Alibaba và Baidu cũng đang chạy đua thương mại hóa AI. Chẳng hạn, Tencent đã tích hợp OpenClaw vào "siêu ứng dụng" WeChat - chủ yếu dùng để nhắn tin nhưng cũng có thể gọi đồ ăn hoặc thanh toán. Một số chuyên gia nhận định cuộc cạnh tranh AI tại Trung Quốc hiện chuyển từ mô hình sang hệ sinh thái và người dân nước này về cơ bản đang trở thành những người thử nghiệm quy mô lớn theo thời gian thực.