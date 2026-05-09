HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cơn sốt AI lan nhanh tại Trung Quốc

Hoàng Phương

Tính đến tháng 12-2025, hơn 600 triệu người trong tổng số 1,4 tỉ dân Trung Quốc đã sử dụng AI tạo sinh, tăng 142% so với một năm trước đó.

Tại một sự kiện gần đây ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc, hàng chục người tập trung bên ngoài trụ sở một công ty internet di động để chờ được hỗ trợ cài đặt tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) OpenClaw trên máy tính xách tay. Khung cảnh đó lặp lại suốt nhiều ngày, đồng thời cũng xuất hiện ở TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông.

Tác nhân AI là hệ thống AI có khả năng hoạt động tự động và ra quyết định dựa trên các mục tiêu cụ thể do con người đặt ra. Trong số này, OpenClaw, do nhà phát triển phần mềm người Áo Peter Steinberger tạo ra vào năm ngoái, nhanh chóng được đón nhận tại Trung Quốc nhờ khả năng sử dụng nhiều công cụ để hoàn thành các nhiệm vụ phức tạp.

"Tôi lo mình sẽ tụt lại phía sau trước những bước tiến công nghệ" - cô Sun Lei, 41 tuổi và là một quản lý nhân sự, nói với hãng tin AP tại sự kiện nói trên. Cô cũng bày tỏ hy vọng công cụ này có thể giúp tìm kiếm và sàng lọc hồ sơ ứng viên trên nhiều nền tảng tuyển dụng khác nhau.

Hơn một năm sau khi Công ty DeepSeek của Trung Quốc gây chấn động thế giới với mô hình AI tiên tiến của mình, nước này đã trở thành nơi công cụ AI được thử nghiệm và triển khai trên quy mô lớn. Người dân nước này đang dùng AI cho đủ loại việc, từ đặt và lên kế hoạch du lịch đến gọi đồ ăn hoặc đặt xe.

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin mạng internet Trung Quốc, tính đến tháng 12-2025, hơn 600 triệu người trong tổng số 1,4 tỉ dân nước này đã sử dụng AI tạo sinh, tăng 142% so với một năm trước đó.

Cơn sốt AI lan nhanh tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Một sự kiện quảng bá công nghệ AI bên ngoài một trung tâm thương mại ở thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc hồi cuối tháng 3-2026. Ảnh: AP

Ông Jason Tong - 64 tuổi, từng làm kỹ sư công nghệ thông tin trước khi về hưu tại TP Thượng Hải - đã sử dụng các chatbot AI như Doubao và Kimi cho những nhu cầu thường ngày kể từ khi chúng ra mắt vài năm trước. Đầu tháng 3-2026, ông bắt đầu chú ý hơn tới sức khỏe và tham gia một dịch vụ sử dụng mô hình AI để đưa ra các lời khuyên sức khỏe được cá nhân hóa. Ông nhận định việc AI được ứng dụng rộng rãi trong đời sống hằng ngày là điều không thể tránh khỏi.

Các sản phẩm tích hợp AI của Trung Quốc như ô tô và robot cũng đang đạt nhiều bước tiến, từ robot hình người có năng lực nhận thức tiên tiến đến hệ thống AI hỗ trợ tài xế thực hiện những tác vụ phức tạp hơn như đặt bàn nhà hàng.

Các tập đoàn công nghệ Trung Quốc như Tencent, Alibaba và Baidu cũng đang chạy đua thương mại hóa AI. Chẳng hạn, Tencent đã tích hợp OpenClaw vào "siêu ứng dụng" WeChat - chủ yếu dùng để nhắn tin nhưng cũng có thể gọi đồ ăn hoặc thanh toán. Một số chuyên gia nhận định cuộc cạnh tranh AI tại Trung Quốc hiện chuyển từ mô hình sang hệ sinh thái và người dân nước này về cơ bản đang trở thành những người thử nghiệm quy mô lớn theo thời gian thực. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo