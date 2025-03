"Cơn sốt" check-in ga metro

Nhà ga An Phú có kiến trúc tối giản, hiện đại, thiết kế nhiều chỗ đón ánh sáng hợp lý giúp các bức ảnh tăng hiệu ứng thị giác. Do đó, gần đây, nơi này trở thành một trong các điểm đến ở TP HCM được nhiều bạn trẻ quan tâm. Những mảng tường có gam màu trung tính kết hợp cùng chiều sâu khu vực cầu thang, hành lang là nơi rất lý tưởng để vừa ngắm hoàng hôn vừa "săn" ảnh. Sức hút từ những bức ảnh "triệu like" trên mạng xã hội càng khơi gợi sự hiếu kỳ, cổ vũ những "tín đồ yêu trend" nhanh chóng nhập hội.

Nhiều bạn trẻ không ngại đầu tư trang phục, thiết bị chuyên nghiệp, thuê ê-kíp hoặc nhờ bạn bè giúp có bộ ảnh ưng ý tại ga metro An Phú

Nằm ở vị trí thuận tiện, tập trung nhiều khu vui chơi, mua sắm và ăn uống, ga An Phú đáp ứng được nhu cầu trải nghiệm tổng hợp của giới trẻ. Tuy nhiên, do mật độ quá đông, mọi người cần lưu ý cảnh giác để bảo vệ bản thân và cộng đồng.