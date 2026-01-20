HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Con trai cả nhà David Beckham gây sốc khi "từ mặt" cha mẹ

Minh Khuê. Ảnh: AP

(NLĐO) - Brooklyn Peltz Beckham công khai tuyên bố không muốn giảng hòa với gia đình, thừa nhận sự thật về tin đồn rạn nứt tình thân lâu nay.

Brooklyn Peltz Beckham, 27 tuổi, đã đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân Instagram, cáo buộc cha mẹ đang cố gắng "phá hoại" cuộc hôn nhân của anh và diễn viên người Mỹ Nicola Peltz - con gái của doanh nhân Nelson Peltz và cựu người mẫu Claudia Heffner Peltz.

Theo Brooklyn Peltz Beckham, cặp đôi Vic-Beck luôn chi phối truyền thông để giữ vẻ ngoài hào nhoáng, thể diện của cả gia đình. Cha mẹ anh đã nỗ lực "phá hoại" cuộc hôn nhân của anh kể từ trước đám cưới vào năm 2022. Anh đã phải sử dụng họ kép sau lễ cưới.

Con trai cả nhà David Beckham gây sốc khi "từ mặt" cha mẹ - Ảnh 1.

Brooklyn Peltz Beckham "từ mặt" cha mẹ ruột

"Mẹ tôi đã hủy việc may đầm cưới cho Nicola vào phút chót dù cô rất háo hức được mặc thiết kế của bà. Vì việc đó, cô ấy phải gấp rút tìm một bộ đầm khác" - Brooklyn Peltz Beckham kể.

Anh nói thêm, mẹ còn chỉ trích anh là "xấu xa" vì đã để bà nội Sandra và bà của Nicola ngồi cùng bàn cô dâu, chú rể do cả hai người không có chồng đi cùng. Trong khi đó, cha mẹ hai bên được xếp ngồi bàn riêng, sát bên bàn của họ.

Nỗi bức xúc tăng cao khi Victoria Beckham bị con trai tố đã "cướp" điệu nhảy đầu tiên của anh với vợ. Theo lịch trước đó, sân khấu diễn ra điệu nhảy cô dâu và chú rể nhưng thay vào đó lại là chú rể nhảy cùng mẹ ruột.

"Vợ tôi liên tục bị gia đình tôi đối xử thiếu tôn trọng, bất kể chúng tôi đã cố gắng hòa thuận với nhau như thế nào" - Brooklyn Peltz Beckham thổ lộ.

Cả hai cũng đã đến London - Anh để tham dự sinh nhật David Beckham năm 2025 nhưng bị cha lạnh nhạt, từ chối gặp suốt cả tuần lễ chờ đợi trong khách sạn. Đến lúc đồng ý gặp mặt, David Beckham lại đưa ra yêu cầu không gặp Nicola dẫn đến giảng hòa bất thành. Sau đó, gia đình Vic-Beck có đến Mỹ nhưng cũng hoàn toàn từ chối gặp vợ chồng con trai cả.

"Những quan điểm cho rằng vợ tôi kiểm soát tôi là không đúng. Phần lớn cuộc đời tôi bị cha mẹ kiểm soát. Tôi lớn lên trong sự lo lắng tột độ. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi rời xa gia đình, nỗi lo lắng đó đã biến mất. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên bảo vệ bản thân mình" - anh viết. 

Hiện tại, David và vợ là Victoria Beckham vẫn chưa phản hồi những cáo buộc của con trai.

Con trai cả nhà David Beckham gây sốc khi "từ mặt" cha mẹ - Ảnh 2.

Vợ chồng Brooklyn Peltz Beckham

Trước tâm thư của Brooklyn Peltz Beckham, công chúng chia ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một số chỉ trích anh, cho rằng nếu không có danh tiếng từ vợ chồng Vic-Beck thì chẳng ai biết anh là ai.

Họ bình luận: "Brooklyn được cha mẹ nuôi dạy từ nhỏ đến trưởng thành mà không biết ơn, cứ để cậu ấy ra đời nếm trái đắng"; "Cậu ấy bênh vợ thái quá, không nghĩ gì đến cha mẹ"; "Chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thuở nhưng cậu trai trẻ đang xử lý tệ"; "Từ bỏ gia đình đã nuôi dưỡng và cho cuộc sống giàu sang, danh tiếng, rời xa thì ai biết cậu ấy là ai"…

Tuy nhiên, một số khác thì cho rằng có thể do gia đình Vic-Beck đã tạo dựng danh tiếng thái quá, dẫn đến kiểm soát cuộc sống các con, gây nên những bức xúc tích tụ và cuối cùng bùng nổ.

David Beckham Victoria Beckham Brooklyn Peltz Beckham từ mặt cha mẹ
