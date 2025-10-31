HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Con trai cựu danh thủ Brazil khoác áo đội tuyển U15 Anh

Đông Linh (theo DM)

(NLĐO) - Cả hai con trai của cựu trung vệ Thiago Silva đều tỏa sáng trong hệ thống đào tạo trẻ của Chelsea và Iago Silva vừa được triệu tập vào tuyển U15 Anh.

Iago Silva vừa nhận quyết định triệu tập tập trung cùng đội tuyển U15 Anh - một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp non trẻ của cầu thủ sinh năm 2009 này.

Dù cha cậu, trung vệ Thiago Silva từng 113 lần khoác áo đội tuyển Brazil song Iago vẫn đủ điều kiện thi đấu cho đội trẻ Anh nhờ chế độ cư trú. 

Gia đình Silva đã sống tại phía tây London từ năm 2020, thời điểm Thiago chuyển đến Chelsea từ Paris Saint-Germain. Vợ con anh tiếp tục ở lại nước Anh sau khi Thiago Silva hồi hương để khoác áo CLB Fluminense từ mùa hè 2024.

Con trai cựu danh thủ Brazil khoác áo đội tuyển U15 Anh - Ảnh 1.

Iago Silva được triệu tập tập trung cùng đội tuyển U15 Anh

Chia sẻ trên Instagram, Iago viết: "Thật tự hào khi được mời tham gia đợt tập trung huấn luyện đầu tiên cùng đội tuyển Anh. Nỗ lực của tôi đã được ghi nhận và những điều tốt đẹp nhất đang đến". 

Quyết định này không đồng nghĩa với việc Iago sẽ phải gắn bó trọn vẹn với bóng đá Anh, bởi cậu vẫn có thể lựa chọn khoác áo Brazil nếu được triệu tập ở cấp độ cao hơn trong tương lai.

Con trai cựu danh thủ Brazil khoác áo đội tuyển U15 Anh - Ảnh 2.

Thiago Silva tự hào khi hai con trai cùng chơi bóng cho Chelsea

Iago không phải tài năng duy nhất của nhà Silva tại Chelsea. Anh trai Isago cũng là một ngôi sao triển vọng trong hệ thống đào tạo trẻ của CLB. Hậu vệ 16 tuổi này đã tiến bộ qua các cấp độ U13 đến U18 và đang hướng đến cơ hội được chuyển lên đội một.

Tuần trước, HLV Enzo Maresca thậm chí đã điền tên Isago vào danh sách đội hình B tham dự UEFA Champions League.

Con trai cựu danh thủ Brazil khoác áo đội tuyển U15 Anh - Ảnh 3.

Thiago Silva thi đấu cho Chelsea 4 mùa giải

Nếu được ra sân cho đội một, Isago sẽ tiếp nối giấc mơ của cha mình - người vẫn thi đấu đỉnh cao ở tuổi 41 trong màu áo Fluminense. 

Trước khi chia tay Chelsea, Thiago từng chia sẻ: "Ở mọi CLB tôi từng thi đấu, tôi đều nhận được tình cảm lớn, nhưng ở đây là cảm giác đặc biệt – vì các con tôi cũng đang chơi bóng cho đội. Thật tuyệt khi được thấy chúng phát triển trong màu áo Chelsea".

Con trai cựu danh thủ Brazil khoác áo đội tuyển U15 Anh - Ảnh 4.

Ở tuổi 41, Thiago Silva vẫn ra sân trong màu áo Fluminense

Cựu thủ quân Brazil đã có 113 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia trong 14 năm, dự bốn kỳ World Cup và từng đeo băng thủ quân "Selecao" tại các giải đấu năm 2014 và 2022. 

Anh gia nhập Chelsea năm 2020 dưới thời Frank Lampard, ra sân 155 trận và góp công lớn vào chức vô địch Champions League 2021 sau chiến thắng 1-0 trước Man City.

