Con trai đổ xăng lên người đốt chết bố mẹ

Ngày 22-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vương Văn Thiêng (SN 1987, trú tại thôn Nậm Than, xã Tân Tiến, huyện Hoàng Su Phì) về hành vi giết người.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 18-11, Vương Văn Thiêng đi làm về đến nhà thấy ông V.V.T. (SN 1964) và bà S.T.H. (SN 1962, là bố mẹ đẻ của Thiêng) đang ngồi trên giường nói chuyện.

Do bực tức với bố trong sinh hoạt gia đình nên Thiêng và ông T. đã có lời qua tiếng lại.

Sau đó, Thiêng lấy chai xăng vẩy vào người ông T., bà H. rồi cầm bật lửa bật lên với mục đích đe dọa, nhưng ngọn lửa bùng phát làm cháy ông T., bà H..

Thấy bố mẹ mình bị cháy, Thiêng lao vào dập lửa. Sau khi dập lửa xong, Thiêng bỏ trốn lên đồi cây, đến khoảng 16 giờ cùng ngày thì tự về nhà và bị bắt giữ.

Do vết thương quá nặng, ông T. và bà H. tử vong sau đó.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định.