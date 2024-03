Con trai gây tai nạn làm 4 người tử vong, mẹ lãnh án tù

Ngày 27-3, TAND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (38 tuổi; trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù cho hưởng án treo, về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".



Theo HĐXX, từ năm 2021, bà Rơ Mah Pil đã mua xe máy có dung tích xi-lanh 109 cm3 rồi giao cho con trai là Rơ Mah Tinh (sinh tháng 10-2006, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy trên 50 cm3, chưa có giấy phép lái xe theo quy định) sử dụng đi lại hằng ngày.

Bà Rơ Mah Pil hối hận vì đã giao xe cho con rồi xảy ra sự việc đáng tiếp

Tối 25-10-2023, sau khi đã uống rượu, Rơ Mah Tinh điều khiển xe máy chở Siu Ngư và Niang Kéo (cùng 18 tuổi; trú xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) đi trên đường theo hướng xã Ia Lâu - xã Ia Ga, huyện Chư Prông) thì tông vào xe máy do anh Rơ Mah Tuyên (22 tuổi, trú xã Ia Lâu) điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến 4 người trên 2 xe máy tử vong, 2 xe máy hư hỏng nặng.

Cơ quan điều tra đã xác định nguyên nhân vụ tai nạn do Rơ Mah Tinh không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, có nồng độ cồn cao trong máu.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại phiên toà, bà Rơ Mah Pil thừa nhận các tội danh như cáo trạng đã nêu. Người phụ nữ này cho rằng do gia đình thuộc hộ nghèo, khi sanh Rơ Mah Tinh thì cha đã không may qua đời. Khi lớn lên, Tinh là trụ cột gia đình, lo toan các công việc. Do đó, để tiện cho việc đi làm rẫy và chở nông sản, Tinh thường xuyên lấy xe máy đi lại hằng ngày.

"Tôi hoàn toàn không biết giao xe cho con chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe như vậy là vi phạm. Bây giờ con cũng đã chết, bản thân tôi bị tòa xử, tôi rất ân hận" - bà Rơ Mah Pil bày tỏ.



Gia đình nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt Sau khi xảy ra tai nạn, bà Rơ Mah Pil đã đến lo đám tang, hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân một con heo (40 kg) và 500.000 đồng. Gia đình các nạn nhân cũng không yêu cầu bồi thường gì thêm và đã có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại phiên tòa, gia đình các nạn nhân tiếp tục không yêu cầu bồi thường gì thêm và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.