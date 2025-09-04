“Children For Children: Bàn tay nhỏ - Trái tim lớn" ươm mầm yêu thương!

Đêm nhạc từ thiện “Children For Children: Bàn tay nhỏ - Trái tim lớn” đã diễn ra tại nhà hát VOH TP HCM do Chi hội Ươm mầm ước mơ thuộc Hội bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam - Cơ quan thường trực phía Nam - tổ chức với sự tham gia biểu diễn của các bạn nhỏ Kamen, Kingsley và bé Viann (các con Hà Kiều Anh), bé Sol (con gái Đoan Trang), bé Luna (con gái NSUT Linh Nga), cặp chị em An Nhiên, An Như (con MC Bình Minh), bé Nhím (con nuôi NTK Đỗ Mạnh Cường) và nhiều bạn nhỏ khác.

Đặc biệt, chương trình còn có sự xuất hiện của diva Hồng Nhung, ca sĩ Đoan Trang và MC Bình Minh.

Ca sĩ Hồng Nhung trên sân khấu

Ca sĩ Đoan Trang

“Children For Children: Bàn tay nhỏ - Trái tim lớn” là một chương trình nghệ thuật thiện nguyện đặc biệt – nơi các em nhỏ là người dẫn đường cho yêu thương, nơi các trái tim trẻ thơ hoà chung nhịp đập và cùng nhau lan toả yêu thương và thắp sáng hy vọng.

Đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là một sân khấu đặc biệt, nơi những tài năng nhí cùng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cùng nhau toả sáng. Ngay từ tiết mục mở đầu, Hà Kiều Anh cùng 3 con đã khiến khán phòng vỡ oà thích thú khi cùng hoà giọng trong ca khúc “Người gieo mầm xanh” – một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền.

Xuyên suốt chương trình, những tiết mục biểu diễn của các bạn nhỏ đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Các bạn nhỏ Kamen, Kingsley, Luna, An Nhiên, An Như…tự tin trình diễn bên đàn piano những bản nhạc nổi tiếng, bé Sol cất cao tiếng hát trong trẻo với ca khúc “Cánh én tuổi thơ” và hoà giọng cùng mẹ Đoan Trang ca khúc “Em là bông hồng nhỏ”.

Đặc biệt diva Hồng Nhung với ca khúc “Cho con” quen thuộc được chính Kamen – con trai lớn của Hà Kiều Anh đệm đàn.

Hồng Nhung, Hà Kiều Anh chia sẻ về chương trình

Ca sĩ Hồng Nhung dí dỏm chia sẻ: “Ngày thường mà bảo Kamen đệm đàn cho hát thì còn lâu mới chịu nhưng đến hôm nay vì ý nghĩa đặc biệt của chương trình nên Hồng Nhung mới được cháu đệm đàn cho hát”.

Chia sẻ tại đêm nhạc, hoa hậu Hà Kiều Anh – Chi hội Trưởng Chi hội Ươm mầm Ước mơ cho biết: ““Children For Children 2025” không chỉ là một đêm nhạc mà còn là một ước mơ lớn được ấp ủ từ chính những trái tim nhỏ bé. Các con đã tập luyện, đã cố gắng không ngừng nghỉ không phải để trở thành những ngôi sao rực rỡ nhất, mà để tiếng đàn, lời ca của mình có thể sưởi ấm và mang đến niềm vui cho những người bạn kém may mắn hơn mình.

Tôi rất hạnh phúc khi Kamen, Kingsley và Vivian – những đứa trẻ của tôi - cũng góp mặt trong đêm nay. Không phải là “con của mẹ”, mà là những người bạn nhỏ, sánh vai cùng những bạn nhỏ khác viết nên một bản hoà ca lan toả yêu thương”.

Các tiết mục ấn tượng

Tạo dấu ấn riêng của chương trình

Bình Minh làm MC chương trình

“Tôi cũng là một người mẹ, và tôi hiểu người mẹ nào cũng muốn con cái mình lớn lên sống hạnh phúc trong tình yêu thương một cách trọn vẹn. Chính vì lẽ đó nên tôi rất muốn chia sẻ tình yêu thương của mình đến với các em nhỏ bất hạnh và rất may mắn khi tôi nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người. Tôi hy vọng sau chương trình này sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng lòng của mọi người. Dù chỉ là những việc là bé nhỏ nhưng khi mình làm bằng cả trái tim thì tôi tin tình yêu thương đó sẽ được lan toả” – hoa hậu Hà Kiều Anh nói thêm.

Cũng trong chương trình, BTC đã tặng quà và những phần học bổng ý nghĩa cho các bạn nhỏ khó khăn đến từ nhiều nơi như: Mái ấm Ga Sài Gòn, Các em nhỏ bị mất mát trong Covid và Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, nơi nuôi dậy 60 em khiếm thị từ 6 đến 18 tuổi, cùng nhiều em đang học đại học.