Concert bùng nổ: Tiềm năng và thách thức

"Soobin live concert: All rounder the final" của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn - diễn ra ngày 29-11 tại Global City, TP HCM - đã thành công ngoài mong đợi. Với những gì được đầu tư trong đêm diễn - từ âm thanh, ánh sáng đến kỹ thuật dàn dựng lẫn chất lượng chuyên môn - khán giả có thể nhận thấy concert (chương trình biểu diễn âm nhạc) của ca sĩ nói riêng và thị trường biểu diễn nhạc Việt nói chung ngày càng phát triển ra sao.

Không thua kém concert quốc tế

Trong thế giới phẳng, khán giả không khó theo dõi các concert của những ngôi sao thế giới. Dù mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng thực tế, quy mô concert của nhạc Việt hiện nay không thua kém quốc tế bao nhiêu.

Tại "Soobin live concert", nhiều khán giả choáng ngợp với hệ thống âm thanh và ánh sáng. Hệ thống LED hiện đại bao phủ toàn bộ sân khấu đã mang đến trải nghiệm hình ảnh trực quan, sống động cho người xem. Soobin Hoàng Sơn kết hợp với live band cùng dàn nhạc giao hưởng cũng mang đến trải nghiệm âm thanh chất lượng. Các nghệ sĩ khách mời như Binz, VSTRA, Rhymastic, NSND Huỳnh Tú cùng dàn học trò trong đội hình Tân binh thăng cấp... cũng góp phần tạo nên thành công của concert này.

JSOL và Sơn.K biểu diễn tại “GENFest presents Mbillion 2025” Ảnh: VIỆT NỮ

"Soobin live concert" được dàn dựng lớp lang, khi cao trào, lúc sâu lắng, thông qua những phong cách âm nhạc khác nhau, đại diện hình ảnh nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn trên từng chặng đường nghệ thuật. Những tiết mục trình diễn mở màn bùng nổ đến nghẹt thở, cho thấy anh đang thăng hoa trong sự nghiệp âm nhạc. Những bản phối thú vị như "Đã đến lúc", "Black Jack", "Superstar" hay "Hey" khiến không khí concert càng nóng. Trong đó, "Superstar" như là "tuyên ngôn âm nhạc" mà anh muốn gửi tới khán giả.

Nếu concert của Soobin Hoàng Sơn gây choáng ngợp về mức độ đầu tư thì mini concert đầu tiên trong sự nghiệp của "anh trai" Captain Boy cũng để lại nhiều cảm xúc với khán giả. Ở tuổi 22, Captain Boy đã định hình được tài năng của mình qua mini concert "Mặt chạm mặt". Trong chương trình này, anh tự đảm nhận mọi thứ về chuyên môn.

Trong khi đó, ca sĩ Mỹ Tâm vừa thông báo toàn bộ số vé bổ sung của live concert "See the light" - diễn ra ngày 13-12 tại Sân vận động (SVĐ) Mỹ Đình, TP Hà Nội - đã được mua hết. Các hạng vé SVIP và VVIP - vốn được mở thêm theo yêu cầu của khán giả - nhanh chóng được tiêu thụ chỉ sau thời gian ngắn.

Mỹ Tâm cho biết với "See the light", đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp hơn 20 năm ca hát, cô chọn SVĐ quốc gia cho một live concert riêng, đánh dấu bước tiến cả về quy mô lẫn tư duy dàn dựng. So với liveshow "Tri âm" từng thu hút hơn 30.000 người, concert "See the light" tại SVĐ Mỹ Đình dự kiến đón tới 40.000 khán giả. Điều này cho thấy sức hút bền vững của Mỹ Tâm, đồng thời phản ánh xu hướng khán giả ngày càng quan tâm đến những concert được đầu tư chỉn chu, mang tính trải nghiệm cao.

Ê-kíp "See the light" tiết lộ đêm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng về âm thanh, sân khấu, ánh sáng và hiệu ứng thị giác. SVĐ Mỹ Đình sẽ được biến thành không gian "đại tiệc âm nhạc" với phần dàn dựng xuyên suốt, kể lại hành trình nghệ thuật của Mỹ Tâm bằng ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Nhiều bản phối mới và những màn trình diễn mang tính tự sự sẽ đưa khán giả dõi theo chặng đường hơn 20 năm ca hát của nữ ca sĩ này.

Đề cập concert lần này, Mỹ Tâm nhìn nhận chương trình không chỉ là buổi biểu diễn thông thường, mà còn là lời tri ân những khán giả đã đồng hành cùng cô suốt hơn 2 thập kỷ. Việc toàn bộ vé nhanh chóng hết sạch phần nào cho thấy vị trí vững vàng của nữ ca sĩ này trong đời sống âm nhạc Việt Nam.

Không chỉ để giải trí

Thị trường biểu diễn âm nhạc đang nở rộ, thậm chí có ngày diễn ra đến 6 live concert. Đó là ngày 22-11, với 6 concert ở TP HCM gồm: "GENFest presents Mbillion 2025" (Trung tâm Triển lãm SECC), "K-Pop super concert 2025" (Công viên Bờ sông Sài Gòn), "GS25 music festival" (Công viên Sáng tạo), "Hảo hảo concert the journey of 25", "The Jolly Day" (phố đi bộ Nguyễn Huệ) và "Quốc Thiên live concert: The skynote" (Global City).

Điều đáng nói là các concert này đều được khán giả đánh giá cao, từ dàn dựng đến chất lượng chuyên môn. Mỗi tiết mục đều mang đến những sắc màu thú vị. Dù đó là ca sĩ ngôi sao như Mỹ Tâm, là người cá tính như Trúc Nhân, nghệ sĩ genZ như Soobin Hoàng Sơn, Rhyder hay "giọng ca thương hiệu phòng trà" như Quốc Thiên…, tất cả đều cố gắng làm khán giả hài lòng.

Với guồng quay mang tính xu hướng cùng với những chuẩn mực hoạt động ngày càng được chú trọng, người có khả năng hạn chế hoặc không phù hợp sẽ không còn cơ hội để tồn tại ở thị trường âm nhạc. Sự đào thải ngày càng khắc nghiệt và người trẻ đa năng, tài giỏi cũng xuất hiện ngày càng nhiều.

Theo nghiên cứu của Trường RMIT, việc quản lý nghệ sĩ ngày càng chuyên nghiệp. Người quản lý không chỉ quảng bá nghệ sĩ hiệu quả mà còn phát triển hình ảnh, xây dựng fan (người hâm mộ), tối ưu hóa profile (thông tin cá nhân) trên nền tảng digital. Vai trò của "super fans" (fan "cuồng") ngày càng lớn, ảnh hưởng đến doanh thu, truyền thông của nghệ sĩ và chương trình biểu diễn. Tiêu chuẩn đạo đức nghệ sĩ - không chỉ giọng hát mà còn là hình ảnh, phát ngôn… - cũng được khán giả và giới truyền thông "soi" kỹ. Tất cả tạo nên chất lượng cho thị trường biểu diễn âm nhạc Việt Nam hiện nay.

Nhiều ý kiến cho rằng tổ chức các sự kiện âm nhạc cần song hành với việc phát triển kinh tế, văn hóa. Sự kiện âm nhạc được tổ chức cần hướng đến mục tiêu lợi ích kinh tế và văn hóa của địa phương. Âm nhạc phải được dùng như một trong những phương thức quảng bá du lịch, văn hóa của địa phương, chứ không đơn thuần chỉ để giải trí. Dù vậy, nếu quá "thương mại", âm nhạc có thể mất phần "hồn" và nghệ sĩ bị áp lực bởi doanh thu...

Trong thực tế, các concert tổ chức vừa qua đã đáp ứng được phần nào những yêu cầu nêu trên. Sắc màu văn hóa luôn được xây dựng thành mảng âm nhạc riêng biệt, nổi bật trong các chương trình.

"Thống trị" cả mạng xã hội Theo tổng hợp của YouNet Media, các concert Việt Nam đã "thống trị" mạng xã hội từ đầu năm 2025 đến nay, với lượng ý kiến thảo luận rất cao. Điều gì khiến vé liên tục "cháy", khán giả muốn dự concert để trải nghiệm hay chỉ đơn giản là "follow" (theo dõi) nghệ sĩ? Câu trả lời được nhiều người đồng tình là chính chất lượng của các concert.



