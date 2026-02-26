Concert Việt: Cuộc chơi triệu đồng vẫn "cháy" vé

Thông tin chính thức về giá vé cho Day 9 concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" chưa được công bố cụ thể. Tuy nhiên, dựa trên 2 đêm diễn gần nhất (Day 7, 8), giá vé dự kiến dao động từ 800.000 đồng đến 8 triệu đồng.

Nhu cầu lớn

Các hạng vé concert hiện nay dao động từ 800.000 đồng đến 3,5 triệu đồng (ghế ngồi) và lên đến 8 triệu đồng (VIP Lounge). Giá vé để xem concert "Anh trai say hi" dao động từ 500.000 đồng đến 10 triệu đồng. Mỗi hạng vé tương ứng có mức trải nghiệm khác nhau. Vì nhu cầu quá cao, vé thường "cháy" chỉ trong vài chục phút mở bán, và ở thị trường chợ đen, giá vé còn bị đẩy lên cao hơn 3 - 8 lần so với giá gốc trong nhiều trường hợp.

Live concert “Sketch a rose” của ca sĩ Hà Anh Tuấn “cháy” vé ngay khi vừa mở bán.Ảnh: ĐẠI NGÔ

Không chỉ các concert có thương hiệu, mà ngay cả các liveshow cá nhân cũng rơi vào tình trạng "cháy" vé ngay khi vừa mở bán dù giá không hề rẻ. Live concert "See the light" của ca sĩ Mỹ Tâm diễn ra vào ngày 13-12-2025 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) với quy mô khoảng 40.000 khán giả, có giá vé từ 1,5 triệu đồng (ngồi), hạng Deluxe có giá 2 triệu đồng, fanzone (đứng) giá 2,8 triệu đồng, VIP có giá 3,4 triệu đồng, VVIP giá 4 triệu đồng và SVIP giá 4,6 triệu đồng. Đặc biệt, hạng cao cấp nhất (Seasoul Lounge) có giá tới 12 triệu đồng/vé - vượt cả vé của nhiều sô quốc tế từng diễn ở Việt Nam như Blackpink hay G-Dragon.

Hà Anh Tuấn là một trong những nghệ sĩ luôn thu hút fan (người hâm mộ) khi tổ chức concert. Giá vé xem live concert "Sketch a rose" (TP HCM, Hà Nội, Đà Lạt) của ca sĩ Hà Anh Tuấn lần lượt ở mức 1,5 triệu - 2,2 triệu - 2,8 triệu - 3,8 triệu - 4,8 triệu và 6 triệu đồng (hạng vé cao nhất trên thị trường nội địa hiện nay). Ở các đêm diễn trước đó tại Los Angeles (Mỹ), hạng vé cao nhất từng lên tới gần 450 USD (gần 11,7 triệu đồng).

Đáng nói, dù giá vé rất cao và quy mô bán ra lên đến vài chục ngàn khán giả, nhiều hạng vé cao cấp vẫn "cháy" vé ngay khi mở bán, cho thấy mức giá đắt đỏ không làm giảm sức mua từ fan. Đó mới chỉ là tiền mua vé. Nhiều khán giả "đu idol" từ tỉnh xa hoặc nước ngoài còn phải chi thêm cho di chuyển, khách sạn, ăn uống, merchandise (quà lưu niệm)… khiến tổng chi phí tham dự một liveshow có thể lên tới hàng chục triệu đồng mỗi người.

"Tiền nào của nấy"

Thị trường đang định vị concert như một sản phẩm giải trí cao cấp - nơi khán giả không chỉ trả tiền cho âm nhạc mà còn mua cảm xúc, trải nghiệm và cả vị thế xã hội. Đi xem concert hôm nay không chỉ để nghe hát, mà để sống trong cảm giác hòa vào biển người cùng một giai điệu, chứng kiến ánh đèn điện thoại thắp sáng cả sân vận động và lưu giữ những khoảnh khắc không thể "tua" lại như một video. Trong thời đại mọi thứ đều có thể phát lại, chính tính không lặp lại của concert trở thành giá trị đặc biệt.

Mới đây, khi thực hiện fanconcert vào đầu tháng 2 vừa qua, ca sĩ Hòa Minzy thừa nhận "lỗ nặng". Vé bán hết nhưng mức giá thấp khiến doanh thu chỉ bù được một phần chi phí đầu tư, ước khoảng 1/4 tổng kinh phí. Thực tế hiện nay, nếu một liveshow không được đầu tư đúng chuẩn (kỹ thuật, ý tưởng, dàn dựng), khán giả sẽ không tìm đến. Một concert hiện đại không còn là sân khấu với vài dàn đèn cơ bản, mà là một "cỗ máy sản xuất" khổng lồ: màn hình LED cỡ lớn, sân khấu di động, hệ thống âm thanh chuẩn quốc tế, đội ngũ kỹ thuật, vũ công, chuyên gia ánh sáng, bảo hiểm, an ninh, vận chuyển xuyên quốc gia… Tất cả tạo nên chi phí vận hành khổng lồ; quy mô ngày càng hoành tráng, giá vé càng khó "mềm".

Theo những người trong cuộc, concert có giá vé đắt đỏ thực ra chỉ là vấn đề cung - cầu. Với những nghệ sĩ hạng A, số đêm diễn có hạn trong khi nhu cầu lại rất lớn. Cơ chế "dynamic pricing" - giá vé điều chỉnh theo mức độ quan tâm của thị trường - khiến nhiều hạng vé có giá cao gấp nhiều lần giá niêm yết ban đầu. Thị trường bán lại (resale) càng đẩy mức giá lên đến ngưỡng khó tin. Dẫu vậy, dù bỏ rất nhiều tiền để có thể xem concert ca sĩ, dù là fan cứng hay chỉ là người yêu nhạc đơn thuần thì sau đêm diễn, tất cả đều rất hài lòng với những trải nghiệm mà bản thân có được.

Đạo diễn KiKi Trần khẳng định: "Nhìn vào những concert được tổ chức gần đây, việc giá vé concert của sao quốc nội lên đến cả chục triệu đồng hoàn toàn dễ hiểu và xứng đáng. Khán giả rất tinh tế, không bao giờ chấp nhận trả giá cao cho những trải nghiệm kém chất lượng. "Tiền nào của nấy" là thực tế của thị trường biểu diễn hiện nay".

"Sau khi "nghe ngóng" về giá vé concert thứ 9 của "Anh trai vượt ngàn chông gai" sắp tới, mạng xã hội rộn ràng với sự háo hức. Nhiều ý kiến cho rằng "giá vé fanzone" (thường có tên là "nồi lẩu") ở mức 4 triệu đồng/vé là chấp nhận được.



