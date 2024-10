Công an biểu dương nhà xe "tỉnh táo"

Ngày 11-10, Công an quận Tân Bình tổ chức hội nghị Tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho các hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và hàng hoá trên địa bàn quận.

Quang cảnh hội nghị

Trung tá Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Công an quận Tân Bình, cho biết địa bàn quận có vị trí thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải nhờ kết nối giao thông đường bộ với Campuchia và có sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; tuy nhiên, quận cũng trở thành mục tiêu của tội phạm hình sự, ma túy và kinh tế lợi dụng.

Trong 9 tháng đầu năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận đã phát hiện 6 vụ vận chuyển chất cấm qua các công ty vận tải, bắt giữ 5 đối tượng.

Hội nghị có sự tham dự của đông đảo tài xế, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn

Trung tá Hiếu nhìn nhận nhiều doanh nghiệp vận tải vô tình trở thành "cầu nối" cho tội phạm vận chuyển ma túy và hóa chất độc hại như Xyanua... do không tuân thủ quy định kiểm tra hàng hóa.

Từ đó, Công an quận Tân Bình yêu cầu các công ty vận tải kiểm tra kỹ thông tin hàng hóa, người gửi và người nhận để ngăn chặn việc tiếp tay cho tội phạm.

Lực lượng CSGT tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp

Tại hội nghị, Công an quận Tân Bình đã biểu dương một số đơn vị vận tải có ý thức chấp hành tốt nêu cao tinh thần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm khi đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong quá trình hành nghề. Điển hình là các nhà xe, doanh nghiệp vận tải đã cung cấp thông tin trích xuất từ camera, sổ sách ghi chép hỗ trợ công an quận khám phá 6 vụ án liên quan đến hàng hóa cấm, bắt giữ 5 đối tượng.

Trung tá Nguyễn Hữu Lanh - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra - Trật tự, Công an quận Tân Bình - thông tin từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng CSGT đã xử lý 178 trường hợp xe vận chuyển hành khách không có hợp đồng, đón trả khách sai quy định... Trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa, lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt đối với 8 xe vi phạm chở quá tải; trong đó có 1 trường hợp vi phạm quá tải trên 200%. Bên cạnh đó, CSGT còn xử phạt 7 trường hợp vận chuyển hàng hóa không có chứng từ đã bị phát hiện, bao gồm 1 trường hợp vận chuyển chất cấm.