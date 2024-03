Công an Bình Định bắt cặp vợ chồng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 27-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết vừa di lý 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thành Quang (SN 1989) cùng vợ là Đinh Thị Thiết (SN 1992; cùng ngụ xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn) từ tỉnh Bình Dương về địa phương để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ chồng Nguyễn Thành Quang - Đinh Thị Thiết sau khi bị bắt

Theo tin ban đầu, cuối năm 2022, vợ chồng Quang - Thiết đưa ra thông tin gian dối và cung cấp thông tin không đúng sự thật về lô đất mà hai vợ chồng đang ở.

Sau đó, vợ chồng Quang thỏa thuận bán lô đất này cho vợ chồng ông T.V.H. (ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) với số tiền 185 triệu đồng. Tiếp đó, vợ chồng Quang bán lô đất cho chị Đ.T.H.M. (ngụ xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn) với số tiền 222 triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, vợ chồng Quang tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ lô đất trên cho vợ chồng ông Đ.H.T. (ngụ phường Đập Đá, thị xã An Nhơn) với số tiền 200 triệu đồng.

Sau khi lừa bán xong lô đất, 2 vợ chồng Quang bỏ trốn khởi địa phương nên bị Công an thị xã An Nhơn phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.