Công an Bình Định phát thông báo khẩn sau khi bị mạo danh để lừa tiền

Trưa 2-4, Công an tỉnh Bình Định đã phát đi thông báo về việc khẳng định đơn vị không tổ chức và không liên kết tổ chức các lớp học kỹ năng hè hoặc "trại hè" cho thanh, thiếu niên.

Tin nhắn các đối tượng mạo danh Công an tỉnh Bình Định để lừa phụ huynh học sinh

Theo Công an tỉnh Bình Định, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh này xuất hiện tình trạng nhiều phụ huynh nhận được tin nhắn hướng dẫn đăng ký cho con tham gia chương trình "Trại hè kỹ năng - Học kỳ CAND".

Cụ thể, một phụ huynh ở TP Quy Nhơn (Bình Định) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook mang tên "Trại Hè Kỹ Năng - Học Kỳ CAND", với nội dung chương trình này đang tuyển sinh trên khắp các tỉnh, thành và hỏi phụ huynh về nơi sinh sống để kiểm tra địa điểm liên kết. Khi biết phụ huynh đang sống tại TP Quy Nhơn, tài khoản lạ tiếp tục nhắn: "Thường chương trình sẽ tổ chức chính ở địa chỉ: Công an tỉnh Bình Định, 1A Trần Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định. Thời gian tổ chức: Khóa 1: Từ ngày 4/6/2024 đến 11/6/2024. Khóa 2: Từ ngày 14/6/2024 đến 21/6/2024…".

Tiếp đến, khi phụ huynh hỏi về mức học phí và nơi đóng học phí, tài khoản này trả lời rằng khi các bé tham gia một khóa bất kỳ (8 ngày) thì được hỗ trợ ăn uống, sinh hoạt miễn phí. Sau khóa này, bé muốn tiếp tục học thêm thì chương trình sẽ thu phí 200.000 đồng/ngày…

Công an tỉnh Bình Định cho biết thời gian qua, tình trạng giả mạo các cơ quan, đơn vị, như: Công an, Tòa án… để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân bằng các cuộc gọi, tin nhắn qua điện thoại hoặc qua mạng xã hội xảy ra nhiều. Với nhiều thông tin, tình huống bịa đặt do kẻ mạo danh đưa ra, nhiều người vì thiếu hiểu biết, không đề phòng, vẫn làm theo dẫn tới bị chiếm đoạt tiền.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Bình Định khuyến cáo mọi người cần thận trọng, nâng cao tinh thần cảnh giác để phòng tránh các trường hợp lừa đảo qua điện thoại, mạng xã hội.